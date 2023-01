b43aef4ae6

Justicia Nacional Política Piergentili (PPD): “Supimos de los indultos media hora antes del anuncio” En medio de la nueva crisis que enfrenta el Gobierno tras la renuncia de la titular de Justicia, la líder de la colectividad oficialista además dijo esperar que "estos impasses sean cada día menos". Diario UChile Lunes 9 de enero 2023 10:23 hrs.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se refirió al difícil momento que vivió el gobierno durante el fin de semana producto de la renuncia de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del ex jefe de Gabinete, Matías Meza-Lopehandía, producto de los indultos de 12 detenidos tras el estallido social y del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna. Recordemos que ante la dimisión de la secretaria de Estado, el mandatario precisó el pasado sábado que “debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”. En conversación con el programa Tolerancia Cero, Piergentili comentó que “que el Presidente haya aceptado la renuncia a la ministra Ríos y a su jefe de gabinete muestra que quiere que se hagan las cosas distintas. Espero que estos impasses sean cada día menos”. Asimismo, aseguró que “nosotros sabíamos desde la campaña que esa era una propuesta del presidente, pero el hecho lo supimos una media hora antes del anuncio”. Por otra parte, agregó que “parece poco apropiado, a la hora de los análisis, visualizar el indulto, cómo fue y los ruidos y ripios que tuvo cuando estábamos tramitando una reforma de seguridad por un tema de señal, porque siempre sin prejuicio de que el indulto era algo que el Presidente había planteado, que él tenía la convicción. Quizás el momento y la oportunidad no eran y hubiésemos esperado cristalizar la agenda de seguridad”. Piergentili también se refirió a la elección de los consejeros constitucionales y comunicó que “nosotros queremos ir en una lista con el Socialismo Democrático y ojalá, por cierto, que se sume la DC y si hay otras fuerzas independientes que andan por ahí dando vueltas”.

