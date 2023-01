b43aef4ae6

Política Senador Ossandón: “La ministra Ríos es una víctima de las contradicciones y la falta de conducción del Presidente Boric” El senador de RN abordó además las gestiones del Gobierno en el proceso de elección del nuevo Fiscal Nacional. Al respecto, aseguró que el nombre de Ángel Valencia nunca estuvo en conversaciones, y que aún no tiene claro su voto. Diario UChile Lunes 9 de enero 2023 13:18 hrs.

Este lunes a las cuatro de la tarde, el Senado decidirá si ratifica o no a Ángel Valencia como Fiscal Nacional. En las horas previas a su elección, los medios de comunicación se han encargado de hacer un repaso por su hoja de vida, e incluso se le acusó de no pagar la deuda de alimentos de sus hijos. Lo anterior tiene “confundido” al senador RN, Manuel José Ossandón, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, señaló que aún no tiene claro su voto. Para decidir, el parlamentario tendrá en cuenta la exposición de Valencia, que se desarrolla a esta hora en la Comisión de Constitución. “Yo la verdad después de todo lo que he leído estoy bien confundido. Te llama uno te dice una cosa, te llama otro, te dice otra (…) La verdad es que yo quiero escuchar a este señor, conocerlo más, conocer sus planteamientos, porque son tantas las cosas que han salido, que al final uno no sabe cuál es verdad, cuál es mentira”, dijo Ossandón. El senador además abordó la manera en que La Moneda ha manejado la elección a Fiscal Nacional. De acuerdo a Ossandón, hubo conversaciones para elegir a Juan Agustín Melendez y Carlos Palma, pero Ángel Valencia nunca se mencionó. “Jamás apareció el nombre de Valencia, nunca. Siempre se habló de Meléndez y de Palma, y a las dos de la tarde, del último día que él tenía para entregar su nombre, aparece con un tercero. Nos deja absolutamente descolocados”, cuenta el senador. Respecto a la votación que se desarrollará el día de hoy en el Senado, el militante de RN asegura que no sabe lo que va a pasar. “Yo no tengo claro si Valencia tiene los votos hoy día. Por lo menos en RN no los tiene todos, para nada. Nosotros estudiamos el tema, se hizo una votación interna de los doce senadores RN, y ganó Meléndez, tenía los doce votos, Palma tenía los doce votos, y Valencia mitad y mitad. Como no estaba en el baile, no se le dio mucha importancia”, señala. “Y eso es lo que yo no entiendo: ¿Por qué el Presidente las tres veces ha mandado a los que no tienen los votos? Si hubiese mandado a Meléndez o a Palma, esto habría pasado por un tubo”, agregó. Frente a la renuncia de la ministra de Justicia Marcela Ríos, Ossandón se mostró crítico. Para él su salida fue “deshonrosa”. “La ministra Ríos es una víctima de las contradicciones y la falta de conducción del Presidente Boric. Un ejemplo es la designación del Fiscal, o sea, la mandan a defender candidatos y después sin ninguna razón ni explicación se lo cambian. Tenemos un Presidente que cree que las desprolijidades se arreglan sacando ministros”, dijo. Otro de los temas abordados por Ossandón fue el futuro de la mesa de seguridad encabezada por la ministra Carolina Tohá. “¿Quién botó la mesa de seguridad? Fue el propio Presidente de la República. Él en la mitad de la negociación, lo que hace es poner indultos, absolutamente irresponsables, sabiendo que esta mesa se iba a caer”, aseguró Ossandón. De todas maneras, el senador consideró que su sector debe seguir participando de la instancia. “¿Cómo le digo a una persona que le robaron el auto, o que le violaron la hija, o que le entraron a la casa, que se va a parar esta estrategia por un indulto mal hecho? Para ellos es inconcebible”.

