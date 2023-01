80076dca00

Nacional Política Proceso Constituyente Congreso Nacional despacha a ley reforma que habilita nuevo proceso constituyente La Cámara de Diputados visó en general la iniciativa por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones. "Honramos la palabra y por eso podemos estar contentos por la democracia chilena", expresó el presidente de la Corporación, Vlado Mirosevic. Natalia Palma Miércoles 11 de enero 2023 15:22 hrs.

Superando con holgura el quórum de 4/7 requerido, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la jornada de este miércoles ratificó la reforma que habilitará un segundo proceso constituyente en Chile. Por lo que quedó lista para convertirse en ley. La instancia aprobó en general la iniciativa por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones. Del mismo, visaron por una amplia mayoría una serie de incisos, cuya votación separada fue solicitada por el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez. La sesión -iniciada pasadas las 10:00 horas- fue acompañada de un intenso debate en el que parlamentarios del Partido de la Gente, republicanos, independientes y sectores descolgados de Chile Vamos adelantaron su voto en contra del proyecto, entre ellos los diputados de RN Jorge Durán, Catalina del Real, Sofía Cid y Camila Flores. Una vez materializado el denominado “Acuerdo por Chile”, la reforma constitucional inició una ágil revisión en el Congreso Nacional, desde su ingreso al Senado hasta su evacuación ayer martes desde la comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde luego de dos días consecutivos de votaciones se rechazaron por completo las 350 indicaciones que fueron presentadas, por lo que no se vio alterado su contenido, con excepción del calendario electoral que, por ejemplo, fijó finalmente para el próximo 7 de mayo la elección de los consejeros constitucionales. Así, el proyecto establecerá la creación de un Consejo Constitucional, una Comisión Experta y un Comité Técnico de Admisibilidad para la construcción de una propuesta de nueva constitución. Tras la votación, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, expresó que “hoy podemos decir que hemos tenido una tramitación dentro del tiempo acordado, se ha respetado un acuerdo que las distintas fuerzas políticas mayoritarias en este país le prometieron a la sociedad chilena y con esta aprobación inauguramos una nueva etapa, dejamos -esperamos- atrás una constitución que dividía a Chile para buscar un nuevo pacto social”. “Honramos la palabra y por eso podemos estar contentos por la democracia chilena”, añadió el legislador. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte –también presente en la sesión- sostuvo que “a nombre del Gobierno quisiéramos señalar que es realmente un propósito el poder entregar a todos los chilenos y chilenas dos elementos que son centrales para poder vivir bien: tranquilidad y certeza. Lo que hoy día ha hecho la Cámara de Diputados justamente apunta en ese sentido, se ha aprobado una reforma constitucional que habilita un proceso constituyente que traerá por un lado certeza de cómo vamos a conversar, cómo nos vamos a ver como país en un acuerdo que realmente nos incluya a todos y a todas”. En tanto, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, manifestó su pesar por el resultado, señalando que “nosotros estamos, después del 4 de septiembre, por una nueva constitución o por una modificación, una reforma profunda a la constitución de Lagos, Pinochet y Jaime Guzmán, pero lo queremos de frente, de cara a la ciudadanía. Prueba de ello es que gran parte de los militantes del PDG, me incluyo, votamos Apruebo en el plebiscito de entrada y Rechazo en el plebiscito de salida, porque así como no queríamos un adefesio neomarxista que salió de la Convención Constituyente, queríamos una constitución buena y nueva para Chile, pero no que saliera de una cocina de los partidos y de las ideologías políticas”. Tras su despacho del Congreso Nacional, la reforma solo queda ser promulgada por el presidente Gabriel Boric y publicada en el Diario Oficial.

