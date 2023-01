80076dca00

63e6b71e9c

Nacional Política Juan Ignacio Latorre: “En términos políticos, la oposición va a jugar un rol duro” El parlamentario señaló que no se puede esperar una actitud diferente de Chile Vamos, pero estimó que en varios temas es necesario llegar a acuerdos. Respecto a los indultos, dijo que no serán revertidos más allá de los costos generados al Gobierno. Diario UChile Miércoles 11 de enero 2023 11:42 hrs.

“La derecha puede pedir lo que quiera en su rol de oposición”, estimó el senador Juan Ignacio Latorre al comentar en la Primera Edición de Radioanálisis los requerimientos presentados a la Contraloría General a raíz de los indultos entregados por el presidente Gabriel Boric a 13 personas el 30 de diciembre último. Sin embargo, el parlamentario y presidente de Revolución Democrática, subrayó que la decisión del Ejecutivo está dentro de la normativa legal y recordó la aplicación del mismo beneficio en todos los gobiernos desde el término de la dictadura en 1990, que incluyó la decisión del ex presidente Sebastián Piñera en su primer mandato de excarcelar a seis condenados por delitos de lesa humanidad. “Este ha sido el que ha generado más polémica mediática. Yo recuerdo cuando Piñera indultó a seis criminales de lesa humanidad, nosotros desde la oposición criticamos muy fuertemente, pero no sé si hubo un revuelo mediático y esto de cartas en los diarios de abogados prestigiosos y ex ministros de Justicia cuestionando, a Contraloría pidiendo antecedentes. Me parece que se ha subido el volumen de manera no sé si muy exagerada, pero ha habido mucha polémica”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el dirigente político precisó que “los indultos no se revierten. Desde el punto de vista legal, formal está todo bien según el Gobierno, lo que nos comunicaron. Y por lo tanto no se pueden revertir. Y por otro lado, está la decisión de no revertirlo. Eso fue lo que conversamos esta semana en el comité político”. Y aunque en el caso de los seis ex militares indultados por Piñera se tratan de delitos de lesa humanidad que no son amnistiables según el derecho internacional, “también creía que liberando a criminales de lesa humanidad estaba actuando por la reconciliación, la paz social y el perdón, por los abuelitos de Punta Peuco que están en sus últimos días y que vayan a morir a sus casas. Esa era su convicción”, recordó Latorre. Lo anterior a diferencia de los 13 beneficios aplicados por el presidente Boric, ya que para el legislador “en el caso de los presos de la revuelta se mezclan casos. Hay gente que no tiene ningún antecedente previo, que pasó por prisión preventiva largo tiempo, que hubo irregularidades en los juicios, montajes. Pero hay otros casos en que no, en que hay personas con antecedentes penales previos, hay personas que efectivamente estaban cometiendo delitos… se cometieron delitos, eso es evidente”. Por eso, subrayó que “la discusión acá es un indulto, un perdón social, en este caso entregado por el Presidente de la República, frente a un contexto excepcional como el estallido social en donde hubo protestas generalizadas en la sociedad, donde hubo violaciones a los derechos humanos, donde hubo criminalización de la protesta y donde además en un momento de fractura deriva política e institucionalmente en un proceso constituyente que tiene todavía a más de tres años del estallido en una segunda oportunidad de proceso constituyente”. Eso sí, advirtió que a pesar de que “hay una convicción en la decisión, una orden presidencial, luego tiene una serie de errores, de dificultades en la ejecución, no en el fondo de la decisión que es el indulto. Acá no hay un arrepentimiento del Presidente ni del Gobierno con la decisión tomada, sino más bien la forma como se ejecutó y termina saliendo ni más ni menos una ministra de Justicia y su jefe de gabinete, una persona de mucha confianza personal y política para el Presidente”. Latorre agregó que “si yo sé cuáles van a ser todas las consecuencias que generan una decisión, claro, pienso dos veces en la manera en que la voy a ejecutar, el momento, en cómo lo voy a comunicar y tal vez ahí hubo estas llamadas desprolijidades o diseño errático. Generó muchos coletazos que sabíamos iba a ser una decisión impopular, difícil, probablemente iba a bajar en las encuestas como bajó”. A lo anterior sumó “el hecho que terminara renunciando una ministra de Estado, su jefe de gabinete, la bajada de Chile Vamos de la mesa de seguridad, las acusaciones constitucionales… mirado ex post (…) el cómo se hizo, la manera que se hizo, el momento, etcétera, pudo haber tenido una segunda vuelta”. Respecto a la actitud asumida por la derecha y en especial por Chile Vamos luego de los indultos, Latorre indicó que “yo no me espero algo distinto. La oposición va a jugar su rol y seguirá jugando su rol, así como también nosotros jugamos un rol muy duro con Piñera, en otro contexto creo yo, de violaciones a los derechos humanos, de ingobernabilidad por momentos”. Esto, a pesar de que “podamos llegar a acuerdos en determinadas materias. Por ejemplo, en el proceso constituyente, esperemos que avancemos en acuerdos tributarios, royalty, pensiones, porque se requieren esos acuerdos. El oficialismo no tiene esas mayorías para aprobar su programa tal cual”. Eso sí, subrayó que “en términos políticos la oposición va a jugar un rol duro y además está la bancada republicana que busca extremar, una derecha como lo hemos visto en otros países, Estados Unidos, Brasil ahora. Una derecha que va radicalizando en una apuesta mucho más de choque y eso también tironea a sectores de Chile Vamos”. Latorre indicó que sobre la institución del indulto, él está a disposición de debatirlo y evaluar sus alcances. “Va a ser una discusión de la nueva constitución. Porque esto está en la actual Constitución del ’80, quedó el indulto presidencial particular. Y claro, es una especie de resabio medio monárquico donde el presidente de turno libera a unos y no a otros y no tiene que dar muchas explicaciones del por qué lo hace”, concluyó el dirigente de RD.

