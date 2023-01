5aeb44cf0d

Nacional Política Ángel Valencia ordena la salida de todos los directivos de la Fiscalía Nacional Antes de su viaje a La Araucanía, el flamante jefe del Ministerio Público envió la notificación vía correo electrónico. Entre quienes dejaron el cargo está Marta Herrera, quien apuntó a Valencia por una comida con dirigentes de la UDI. Diario UChile Viernes 13 de enero 2023 15:02 hrs.

De visita en Temuco, la capital de la Región de la Araucanía, el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, asistió a la cuenta pública del fiscal regional Roberto Garrido. A la salida de la ceremonia, el recién asumido jefe del Ministerio Público conversó con la prensa donde nuevamente fue abordado por sus nexos con Felipe Guevara, exalcalde de Lo Barnechea. Ante la consulta, la respuesta fue la misma que dio en el Senado cuando fue cuestionado por ese vínculo con quien aparece involucrado con el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, en el desvío de millones de pesos municipales: se trató de un trabajo realizado por encargo del municipio de Lo Barnechea, pero -insistió- no conoce a Guevara ni nunca estuvo en reuniones de trabajo con él. Sin embargo, hasta entonces se desconocía el correo electrónico que había dejado preparado para esta jornada donde pedía la renuncia de todos los directivos de la Fiscalía Nacional, incluyendo a Marta Herrera, jefa hasta hoy de la Unidad Especializada Anticorrupción. El envío del correo fue confirmado por fuentes del Ministerio Público a La Segunda, donde se especifica que Valencia pidió la salida de todos los jefes de divisiones y jefes de unidades especializadas. A eso se suma también que aún falta por designar al Director Ejecutivo Nacional de la entidad, cargo altamente influyente dentro de este servicio. Y mientras Valencia aseguraba a la prensa que se invertirán más recursos en la Fiscalía para mejorar las condiciones y el trabajo de “los abogados del pueblo”, en el edificio institucional de calle Catedral en el centro de Santiago, muchos recordaban la entrevista donde Marta Herrera (la segunda carta a ocupar el cargo de Fiscal Nacional y rechazada por el Senado) afirmó que su ahora jefe había sostenido una comida con personeros de la UDI en su intento por llegar al ente persecutor. En conversación con CNN, Herrera dijo que “entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia con gente vinculada entiendo que al mundo de la UDI. Entiendo, no sé detalles, insisto, que participó Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé de otras personas”. Entonces no se avizoraba la posibilidad de que el abogado llegara a la cúspide del Ministerio Público. Como es conocido, Valencia salió al paso de esas afirmaciones de Herrera, al comentar que efectivamente se había realizado un encuentro de fin de año en el marco del cierre de las actividades académicas de la Universidad San Sebastián donde Chadwick es decano de la Facultad de Derecho y el abogado impartía clases.

