Medio Ambiente Nacional Política Organizaciones ciudadanas piden dejar sin efecto decisión de eliminar Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA La directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, afirmó que están pidiendo al mandatario que “dé fe de su voluntad política de proteger los glaciares y de avanzar en la política climática”. Osciel Moya Plaza Viernes 13 de enero 2023 14:24 hrs.

Organizaciones de la sociedad civil pidieron este viernes al Presidente Gabriel Boric revertir la decisión que dejó sin efecto la Resolución Exenta Nº 1043 del 30 de abril de 2008 que crea la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA y establece que sus funciones quedan radicadas en la División de Hidrología. Dirigentes sociales en representación de 150 organizaciones medioambientales, territoriales, ONG y personalidades políticas, concurrieron hasta el Palacio de La Moneda donde entregaron una carta dirigida al Presidente Boric, en la que piden que revierta esta resolución. En la misiva, las organizaciones señalaron que con esta determinación se elimina la institución encargada del Catastro de Glaciares, su monitoreo y protección, traspasando el personal, presupuesto y funciones de la Unidad de Glaciología y Nieves a la División de Hidrología. La directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, afirmó que para el movimiento ambiental es grave este paso de la DGA, porque en momentos en que el país ha avanzado en los últimos meses en promulgar la reforma al Código de Aguas y de cambio climático, “esto es un paso hacia atrás, en la medida que no tenemos otro organismo público que proteja los glaciares, que son las reservas de agua dulce que tiene Chile (…) todos sabemos que Santiago no tendría agua potable, la cuenca del Maipo no tendría riego si no tuviera 500 glaciares que la están abasteciendo”. Agregó que dado que desde la DGA no hay pronunciamiento claro si definitivamente se va a eliminar esta unidad, solicitaron la intervención directa del Presidente de la República y si eso es coherente con lo comprometido en su programa de gobierno y que “dé fe de su voluntad política de proteger los glaciares y de avanzar en la política climática, apoyando la tramitación de las mociones parlamentarias que se encuentran en el Senado a fin de que Chile tenga una ley que proteja todos los glaciares”. En la carta, las organizaciones ciudadanas señalan que “la creación de la Unidad de Glaciología y Nieves, respondió al compromiso de su antecesora, la presidenta Bachelet, con las organizaciones ciudadanas, ante la amenaza a la integridad de los glaciares debido a la expansión de la minería en altura, cuyo conflicto más difundido fue el caso Pascua Lama”. “El mandato de establecer un Programa Glaciológico Nacional, como asimismo realizar y actualizar el Inventario Público de Glaciares, a través de estaciones de monitoreo, trabajo de terreno e investigaciones, ha permitido al Estado y la ciudadanía tener información pública sobre este importante patrimonio natural y bien común ante la vulnerabilidad hídrica que sufre Chile, agravada por el cambio climático”, destaca la misiva.

