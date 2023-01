5aeb44cf0d

2e3783e57b

Nacional Política seguridad Subsecretario Manuel Monsalve emplaza a la UDI: “Lo que haría es un llamado a que nos pleguemos a un trabajo serio” Desde la comuna de El Quisco en el litoral central, el subsecretario de Interior reiteró las críticas del Gobierno al gremialismo y a Chile Vamos por restarse de la mesa de seguridad. Hay que dejar atrás las “disquisiciones políticas”, señaló. Diario UChile Viernes 13 de enero 2023 13:00 hrs.

Compartir en

El subsecretario del Interior pidió dejar atrás las “disquisiciones políticas” y plegarse “a un trabajo serio que se está llevando a cabo, que tiene un conjunto de medidas que permitirían darle al país una respuesta” en materia de seguridad. Consultado por la demanda de la bancada de la UDI al Gobierno de retirar los 13 indultos presidenciales entregados a 12 a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna para reintegrarse a la mesa de seguridad que compartían junto al Ministerio del Interior, sostuvo que “el país en varias tareas, no puede esperar”. “Durante el transcurso del 2022, en la provincia de San Antonio hubo 23 homicidios. San Antonio tiene una de las tasas de homicidio más altas del país, lejos por sobre el promedio nacional. La pregunta que hay que hacerle a la UDI es si la gente de San Antonio puede esperar esas discusiones políticas para, por ejemplo, sacar una ley que permita sancionar la tenencia ilegal de armas, que se usan finalmente en la comisión de esos homicidios; o tiene que esperar para dotar a Carabineros y la PDI de equipamiento para que haya sistema de identificación balística”, comentó. El subsecretario recalcó que “el país no puede esperar. Yo haría el llamado a la UDI y a todos los sectores políticos, que el proyecto de ley de crimen organizado no puede esperar esas disquisiciones políticas. La ley de ciberseguridad (…) no puede esperar, la ley de inteligencia para evitar las amenazas que tiene la defensa nacional y la seguridad interior del Estado, tampoco pueden esperar”. De esta manera, aseveró que “lo que haría es un llamado a que nos pleguemos a un trabajo serio que se está llevando a cabo, que tiene un conjunto de medidas que permitirían darle al país una respuesta, y a los chilenos una respuesta en materia de avanzar más rápido”. Explicó que si bien “el Gobierno va a avanzar igual”, la ventaja de levantar un acuerdo es que “ese avance puede ser más rápido. Y si se avanza más rápido, solo beneficia a los chilenos”. Por otro lado, Monsalve se refirió a los hechos de violencia en La Araucanía y el Biobío, destacando que “la preminencia que tenía el conflicto en la Macrozona Sur al inicio del Gobierno, ya no es el mismo. Y que la declaración del estado de excepción constitucional, la forma en que se ha llevado adelante el despliegue de las fuerzas policiales y militares, la mayor eficacia y efectividad en la persecución penal de delitos como el robo de madera”. Afirmó que “hoy día si bien se mantienen los hechos de violencia, también tenemos que reconocer que desde el punto de vista de su magnitud y cantidad, son menores a los que había el 2021”.

El subsecretario del Interior pidió dejar atrás las “disquisiciones políticas” y plegarse “a un trabajo serio que se está llevando a cabo, que tiene un conjunto de medidas que permitirían darle al país una respuesta” en materia de seguridad. Consultado por la demanda de la bancada de la UDI al Gobierno de retirar los 13 indultos presidenciales entregados a 12 a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna para reintegrarse a la mesa de seguridad que compartían junto al Ministerio del Interior, sostuvo que “el país en varias tareas, no puede esperar”. “Durante el transcurso del 2022, en la provincia de San Antonio hubo 23 homicidios. San Antonio tiene una de las tasas de homicidio más altas del país, lejos por sobre el promedio nacional. La pregunta que hay que hacerle a la UDI es si la gente de San Antonio puede esperar esas discusiones políticas para, por ejemplo, sacar una ley que permita sancionar la tenencia ilegal de armas, que se usan finalmente en la comisión de esos homicidios; o tiene que esperar para dotar a Carabineros y la PDI de equipamiento para que haya sistema de identificación balística”, comentó. El subsecretario recalcó que “el país no puede esperar. Yo haría el llamado a la UDI y a todos los sectores políticos, que el proyecto de ley de crimen organizado no puede esperar esas disquisiciones políticas. La ley de ciberseguridad (…) no puede esperar, la ley de inteligencia para evitar las amenazas que tiene la defensa nacional y la seguridad interior del Estado, tampoco pueden esperar”. De esta manera, aseveró que “lo que haría es un llamado a que nos pleguemos a un trabajo serio que se está llevando a cabo, que tiene un conjunto de medidas que permitirían darle al país una respuesta, y a los chilenos una respuesta en materia de avanzar más rápido”. Explicó que si bien “el Gobierno va a avanzar igual”, la ventaja de levantar un acuerdo es que “ese avance puede ser más rápido. Y si se avanza más rápido, solo beneficia a los chilenos”. Por otro lado, Monsalve se refirió a los hechos de violencia en La Araucanía y el Biobío, destacando que “la preminencia que tenía el conflicto en la Macrozona Sur al inicio del Gobierno, ya no es el mismo. Y que la declaración del estado de excepción constitucional, la forma en que se ha llevado adelante el despliegue de las fuerzas policiales y militares, la mayor eficacia y efectividad en la persecución penal de delitos como el robo de madera”. Afirmó que “hoy día si bien se mantienen los hechos de violencia, también tenemos que reconocer que desde el punto de vista de su magnitud y cantidad, son menores a los que había el 2021”.