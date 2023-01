f0640872b8

Nacional Política Evópoli descarta ir con Republicanos a la elección de consejeros constitucionales "Es muy difícil siquiera pensar en hacer algún tipo de alianza con un socio que tiene un objetivo radicalmente distinto del objetivo que nos inspira a nosotros", dijo la presidenta, Gloria Hutt, en el marco del décimo aniversario de la colectividad. Diario UChile Sábado 14 de enero 2023 14:43 hrs.

Con motivo de su décimo aniversario, la directiva nacional de Evópoli, liderada por su presidenta, Gloria Hutt, el secretario general, Juan Carlos González; los diputados, Francisco Undurraga, Jorge Guzmán y concejales y cores, entregaron una reflexión y abordaron los desafíos que tiene por delante la colectividad, entre ellos, la puesta en marcha del nuevo proceso constituyente. Sobre esto último, Hutt mencionó que “en lo inmediato, tenemos que consolidar las candidaturas y los nombres que vamos a proponer tanto para el Comité de Expertos como para las personas electas que van a ser parte del cuerpo redactor”. En ese sentido, detalló que “todavía estamos en discusiones más conceptuales, por ejemplo, en el caso de los expertos, en el cálculo de los porcentajes y qué número de personas elige cada uno de los partidos y el bloque. Así que es una cosa más operacional lo que se ha discutido hasta ahora”, añadiendo, eso sí, que “hay un ánimo muy positivo en el sentido de hacer un bloque donde tengamos los nombres y podamos darle identidad a un conglomerado que tenga una visión común respecto a la nueva constitución”. Asimismo, fue enfática en señalar que “en Evópoli hemos sido siempre muy claros para decir que nosotros no iríamos en una alianza con Republicanos. Ellos estuvieron en la mesa (de negociaciones), se retiraron voluntariamente. Después, criticaron todo el proceso y criticaron aún más ácidamente el resultado. Así que es muy difícil si quiera pensar en hacer algún tipo de alianza con un socio que tiene un objetivo radicalmente distinto del objetivo que nos inspira a nosotros, que es hacer una nueva constitución”. En cuanto a la opción de ir a las elecciones con el Partido de la Gente “hemos tenido conversaciones del mismo tipo, que hay habitualmente con todos los partidos, pero no hemos llegado a ningún acuerdo ni a nada que se parezca a una alianza. Sí hemos estado mucho más cerca, por ejemplo, en conversaciones con Amarillos”. “Cuando los objetivos no coinciden, es muy defícil sentarse a conversar” Por otra parte, Gloria Hutt calificó como compleja la posibilidad de retomar las conversaciones en la mesa transversal de seguridad impulsada por el Ejecutivo. “Para que haya control de la seguridad y avancemos en la agenda hay dos condiciones que son indispensables. Una, es que haya un apoyo transversal a las policías como defensores de la seguridad de las personas y en eso estamos todos de acuerdo. Creo que no hay ninguna duda y las encuestas muestras que hay un gran respaldo ciudadano a las policías, eso está cumplido”, aseveró. Sin embargo, planteó que “hay una segunda condición y es que las autoridades tengan una opinión clara y sin ambigüedades de rechazo a la violencia en todas sus formas. Cuando todos estamos trabajando en esa dirección y aparecen indultos que incluyen a personas que han cometido hechos violentos, condenados por hechos violentos, el mensaje es errático. Cuando los objetivos no coinciden totalmente, es muy defícil sentarse a conversar, no porque no estemos de acuerdo con los contenidos, por ejemplo, de la agenda de seguridad pública, esa agenda la vamos a mantener”. “De hecho, es gran parte de la agenda que habíamos propuesto en nuestra administración y que fue rechazada en bloque por quienes hoy nos gobiernan, pero estamos muy disponibles para avanzar en el Parlamento en eso, pero en la mesa es difícil porque el mensaje que se manda es divergente con el objetivo de condena rotunda y total sin ninguna ambigüedad por parte de las autoridades a la violencia en cualquier forma”, recalcó Hutt.

