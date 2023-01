f0640872b8

0045ad766c

Nacional Política seguridad Vivienda Presidente Gabriel Boric: “Parece que a la política se le ha olvidado el pueblo” En una actividad con dirigentes vecinales, el mandatario llamó a la oposición a retomar los diálogos en la mesa de seguridad liderada por la ministra Carolina Tohá y “sacar la agenda para combatir a la delincuencia todos juntos". Diario UChile Sábado 14 de enero 2023 13:43 hrs.

Compartir en

La jornada de este sábado el Presidente de la República Gabriel Boric asistió al cierre del encuentro “Juntas de Vecinos. Vivienda, barrio y ciudad” organizado por el Ministerio de Vivienda, en el que participaron cerca de 400 dirigentes vecinales de todo el país, para analizar y entregar sus propuestas en materia de políticas habitacionales. En el encuentro, el mandatario realizó una reflexión y expresó que “hay una cosa en las juntas de vecinos que lo conversábamos con el ministro (Carlos) Montes que es tremendamente importante y que el Gobierno tiene que ser capaz de recuperar (…) Pareciera que a la política se le ha olvidado el pueblo, tenemos que conversar mucho más en los territorios, en los barrios”. En esa línea, comentó que “las juntas de vecinos no son solamente la pavimentación de la calle de la esquina, por cierto que eso es importante, pero las juntas de vecinos tienen que ser también el espacio de encuentro y de reflexión respecto de lo que está pasando en todo el país” y apuntó: “¿Cuáles son las políticas que hay en San Felipe que tienen que ver también con las problemáticas polícias que hay en San Ramón? Por ejemplo, la seguridad”. “Presentamos una agenda de seguridad al Congreso y hoy día tenemos un debate político que está centrado muy en la élite respecto a si la derecha se sube o se baja de la agenda de seguridad, pero al final se pierde de vista en ese debate que lo que importa son ustedes, los chilenos y chilenas que están viviendo con miedo en sus barrios”, puntualizó. Asimismo, añadió que “nos embarcamos, vecinos y vecinas, en discusiones que parecieran ser como lo más importante y se comen todo, en La Tercera, en el Mercurio y estamos todos los ministros pensando en eso, en cómo respondemos la cuña del otro ¿Qué están pensando los chilenos y chilenas? Necesitamos más organización popular”. Acto seguido el mandatario –saltándose el protocolo- dio la palabra a los asistentes de la actividad para que pudieran expresar sus demandas, preocupaciones y las labores que están desarrollando en los distintos territorios, en su mayoría referidas a materias en seguridad y calidad de vida. Posterior a las intervenciones, Boric señaló “quiero que todos veamos la dificultad de estos encuentros. Acá estamos tratando de hacer una cuestión distinta, no programada y claramente necesitamos hacer más de esto”, añadiendo que “no vamos a resolver todos los problemas específicos de las juntas de vecinos que nos han pleanteado ahora, pero yo les quiero decir que con nuestros equipos vamos a dar respuesta y no vamos a decir a todo que sí. El Gobierno tiene el deber de también saber decir que no y el punto es que esas decisiones no se toman entre pocos y para eso tenemos que escucharnos más”. “Yo lo que le pido al ministro de Vivienda, Carlos Montes, que me ha enseñado mucho, que tengamos más de estos encuentros. Acá ustedes han planteado cuestiones que son muy importantes. Nosotros presentamos hace poquito un Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que no se había hecho nuna en Chile y se esta haciendo en todas las regiones y ahí seguramente nos falta mas participación de las juntas de vecinos (…) Nos falta mucho sin lugar a duda. Queremos estar en todas partes, queremos tratar de dar respuesta, pero necesitamos esta porosidad”, expresó. Del mismo modo, afirmó que “si una cosa tenemos claro como Gobierno es que solamente con organización social vamos a sacar las cuestiones adelante y que hay problemas que van mucho más allá de las peleas que tenemos muchas veces en la política profesional”. “Aprovechando que están los medios quiero hacer un llamado a que nos volvamos a sentar a la mesa para sacar la agenda para combatir a la delincuencia todos juntos. Acá no falta nadie. Vamos a seguir teniendo estos encuentros, vamos a dar respuesta específica a las preguntas e interpelaciones que nos hicieron”, emplazó el mandatario en directa alusión a la oposición para retomar la instancia encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La jornada de este sábado el Presidente de la República Gabriel Boric asistió al cierre del encuentro “Juntas de Vecinos. Vivienda, barrio y ciudad” organizado por el Ministerio de Vivienda, en el que participaron cerca de 400 dirigentes vecinales de todo el país, para analizar y entregar sus propuestas en materia de políticas habitacionales. En el encuentro, el mandatario realizó una reflexión y expresó que “hay una cosa en las juntas de vecinos que lo conversábamos con el ministro (Carlos) Montes que es tremendamente importante y que el Gobierno tiene que ser capaz de recuperar (…) Pareciera que a la política se le ha olvidado el pueblo, tenemos que conversar mucho más en los territorios, en los barrios”. En esa línea, comentó que “las juntas de vecinos no son solamente la pavimentación de la calle de la esquina, por cierto que eso es importante, pero las juntas de vecinos tienen que ser también el espacio de encuentro y de reflexión respecto de lo que está pasando en todo el país” y apuntó: “¿Cuáles son las políticas que hay en San Felipe que tienen que ver también con las problemáticas polícias que hay en San Ramón? Por ejemplo, la seguridad”. “Presentamos una agenda de seguridad al Congreso y hoy día tenemos un debate político que está centrado muy en la élite respecto a si la derecha se sube o se baja de la agenda de seguridad, pero al final se pierde de vista en ese debate que lo que importa son ustedes, los chilenos y chilenas que están viviendo con miedo en sus barrios”, puntualizó. Asimismo, añadió que “nos embarcamos, vecinos y vecinas, en discusiones que parecieran ser como lo más importante y se comen todo, en La Tercera, en el Mercurio y estamos todos los ministros pensando en eso, en cómo respondemos la cuña del otro ¿Qué están pensando los chilenos y chilenas? Necesitamos más organización popular”. Acto seguido el mandatario –saltándose el protocolo- dio la palabra a los asistentes de la actividad para que pudieran expresar sus demandas, preocupaciones y las labores que están desarrollando en los distintos territorios, en su mayoría referidas a materias en seguridad y calidad de vida. Posterior a las intervenciones, Boric señaló “quiero que todos veamos la dificultad de estos encuentros. Acá estamos tratando de hacer una cuestión distinta, no programada y claramente necesitamos hacer más de esto”, añadiendo que “no vamos a resolver todos los problemas específicos de las juntas de vecinos que nos han pleanteado ahora, pero yo les quiero decir que con nuestros equipos vamos a dar respuesta y no vamos a decir a todo que sí. El Gobierno tiene el deber de también saber decir que no y el punto es que esas decisiones no se toman entre pocos y para eso tenemos que escucharnos más”. “Yo lo que le pido al ministro de Vivienda, Carlos Montes, que me ha enseñado mucho, que tengamos más de estos encuentros. Acá ustedes han planteado cuestiones que son muy importantes. Nosotros presentamos hace poquito un Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que no se había hecho nuna en Chile y se esta haciendo en todas las regiones y ahí seguramente nos falta mas participación de las juntas de vecinos (…) Nos falta mucho sin lugar a duda. Queremos estar en todas partes, queremos tratar de dar respuesta, pero necesitamos esta porosidad”, expresó. Del mismo modo, afirmó que “si una cosa tenemos claro como Gobierno es que solamente con organización social vamos a sacar las cuestiones adelante y que hay problemas que van mucho más allá de las peleas que tenemos muchas veces en la política profesional”. “Aprovechando que están los medios quiero hacer un llamado a que nos volvamos a sentar a la mesa para sacar la agenda para combatir a la delincuencia todos juntos. Acá no falta nadie. Vamos a seguir teniendo estos encuentros, vamos a dar respuesta específica a las preguntas e interpelaciones que nos hicieron”, emplazó el mandatario en directa alusión a la oposición para retomar la instancia encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.