0c330a76f5

41f2374866

Nacional Proceso Constituyente Cambio de domicilio electoral: Hasta el 26 de enero se podrá realizar la solicitud Con motivo de las votación para la elección de los consejeros constitucionales, el Servel informó los plazos para realizar modificaciones en el Registro Electoral. Además, se refirió a las candidaturas independientes y de pueblos originarios. Joana Carvalho Martes 17 de enero 2023 16:09 hrs.

Compartir en

El presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, junto al Director Nacional del Servel, Raúl García, hicieron un llamado a la ciudadanía a revisar y, de ser necesario, solicitar el cambio de su domicilio electoral ante la proximidad del cierre del Registro Electoral. El 26 de enero a las 23:59 horas vencerá el plazo para solicitar el cambio del domicilio electoral registrado, así como cualquier modificación y actualización, con el fin de elaborar el padrón para la próxima elección de los miembros del Consejo Constitucional del 7 de mayo. En la instancia el presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, se refirió a las quejas que recibió el Servicio Electoral en el marco del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y señaló que “muchos de los reclamos por una mala georeferenciación y asignación a un local de votación no cercano se deben a la desactualización del domicilio electoral“. “Tenemos gente con su domicilio electoral de la inscripción para votar en el plebiscito de 1988, incluso hay electorales que fueron cambiados de local por la georeferenciación a un local más cercano al domicilio que tenían indicado en el Registro Electoral, pero que no era el domicilio real”, explicó. La autoridad electoral manifestó que el “Servel ha trabajado intensamente y en forma coordinada para actualizar el Registro Electoral con el Registro Civil, PDI, Poder Judicial, Gendarmería, Servicio Nacional de Migraciones, CONADI, de tal forma de poder tener un padrón electoral actualizado el día 27 de enero y entregarlos a los auditores externos”. Asimismo, para la elaboración del padrón, Tagle informó que el 27 de enero el Servel publicará una nómina especial de las personas mayores de 90 años que no serán consideradas para el listado. Éste incluirá a las personas que, además de tener dicha edad, de acuerdo al Registro Civil no cuentan con un documento de identidad vigente por no haber renovado carnet o pasaporte en los últimos 11 años. “Esto con el objeto de depurar el padrón de las personas de avanzada edad que se presumen muertas, pero de las cuales ni nosotros ni el registro civil tiene una defunción. Se nos criticó mucho esto en la elección anterior, por lo que se ha hecho un esfuerzo considerable con el Registro Civil para mejorar esta situación”, afirmó. Así, destacó que la nomina vendrá mucho más abultada que la anterior. No obstante, el presidente de la institución sostuvo que las personas que se encuentren en dicha lista podrán reclamar en los siguientes 15 días, es decir, hasta el 11 de febrero si es que están incorporadas erróneamente. Candidaturas independientes y de pueblos originarios A partir de este miércoles 18 de enero se podrán inscribir en la web del Servel con Clave Única, con el objeto de recibir patrocinios para declarar posteriormente su candidatura, los postulantes a candidatos independientes y de pueblos originarios. También se publicará el número de patrocinios necesarios para cada región. Declaración de Candidaturas El 6 de febrero vence plazo para la declaración de candidaturas y se inicia el periodo de campaña electoral. Andrés Tagle hizo un llamado a los partidos políticos a declarar pactos electorales y candidaturas con anticipación, dándose el tiempo necesario para ingresar correctamente los datos. Financiamiento El 20 de enero se publicarán en el Diario Oficial los Límites de Gasto Electoral. Paralelamente, ese mismo día corresponde la publicación en la página web de los espacios públicos destinados a las instalación de propaganda.

El presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, junto al Director Nacional del Servel, Raúl García, hicieron un llamado a la ciudadanía a revisar y, de ser necesario, solicitar el cambio de su domicilio electoral ante la proximidad del cierre del Registro Electoral. El 26 de enero a las 23:59 horas vencerá el plazo para solicitar el cambio del domicilio electoral registrado, así como cualquier modificación y actualización, con el fin de elaborar el padrón para la próxima elección de los miembros del Consejo Constitucional del 7 de mayo. En la instancia el presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, se refirió a las quejas que recibió el Servicio Electoral en el marco del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y señaló que “muchos de los reclamos por una mala georeferenciación y asignación a un local de votación no cercano se deben a la desactualización del domicilio electoral“. “Tenemos gente con su domicilio electoral de la inscripción para votar en el plebiscito de 1988, incluso hay electorales que fueron cambiados de local por la georeferenciación a un local más cercano al domicilio que tenían indicado en el Registro Electoral, pero que no era el domicilio real”, explicó. La autoridad electoral manifestó que el “Servel ha trabajado intensamente y en forma coordinada para actualizar el Registro Electoral con el Registro Civil, PDI, Poder Judicial, Gendarmería, Servicio Nacional de Migraciones, CONADI, de tal forma de poder tener un padrón electoral actualizado el día 27 de enero y entregarlos a los auditores externos”. Asimismo, para la elaboración del padrón, Tagle informó que el 27 de enero el Servel publicará una nómina especial de las personas mayores de 90 años que no serán consideradas para el listado. Éste incluirá a las personas que, además de tener dicha edad, de acuerdo al Registro Civil no cuentan con un documento de identidad vigente por no haber renovado carnet o pasaporte en los últimos 11 años. “Esto con el objeto de depurar el padrón de las personas de avanzada edad que se presumen muertas, pero de las cuales ni nosotros ni el registro civil tiene una defunción. Se nos criticó mucho esto en la elección anterior, por lo que se ha hecho un esfuerzo considerable con el Registro Civil para mejorar esta situación”, afirmó. Así, destacó que la nomina vendrá mucho más abultada que la anterior. No obstante, el presidente de la institución sostuvo que las personas que se encuentren en dicha lista podrán reclamar en los siguientes 15 días, es decir, hasta el 11 de febrero si es que están incorporadas erróneamente. Candidaturas independientes y de pueblos originarios A partir de este miércoles 18 de enero se podrán inscribir en la web del Servel con Clave Única, con el objeto de recibir patrocinios para declarar posteriormente su candidatura, los postulantes a candidatos independientes y de pueblos originarios. También se publicará el número de patrocinios necesarios para cada región. Declaración de Candidaturas El 6 de febrero vence plazo para la declaración de candidaturas y se inicia el periodo de campaña electoral. Andrés Tagle hizo un llamado a los partidos políticos a declarar pactos electorales y candidaturas con anticipación, dándose el tiempo necesario para ingresar correctamente los datos. Financiamiento El 20 de enero se publicarán en el Diario Oficial los Límites de Gasto Electoral. Paralelamente, ese mismo día corresponde la publicación en la página web de los espacios públicos destinados a las instalación de propaganda.