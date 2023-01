0c330a76f5

Nacional Política Camilo Escalona: “Debemos unirnos en una sola lista para garantizar un buen resultado” El secretario general del PS analizó el actual escenario político y las elecciones del Consejo Constitucional. Afirmó que es imposible comprender que le “propinemos una derrota muy severa a nuestro propio gobierno”. Diario UChile Martes 17 de enero 2023 13:15 hrs.

El ex senador y actual secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, afirmó que es indispensable el entendimiento del conjunto de las fuerzas de izquierda y de centro izquierda para poder avanzar en las transformaciones que el país necesita, ante un nuevo proceso para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, Escalona analizó los últimos acontecimientos políticos y los problemas interno de las dos alianzas que integran el gobierno, cruzadas en las últimas horas por el “mote” del ex legislador PPD, Guido Girardi, quien indicó que de haber una sola lista, sería la “de los indultos”. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patgricio López, el dirigente socialista, junto con discrepar por los comentarios de Girardi por “ser parte del lenguaje de la derecha”, afirmó que el tema de fondo es que “la evolución que ha tenido la situación política de los últimos meses, hace esencial poder unirnos en una sola lista para garantizar un buen resultado en la elección de futuros consejeros constitucionales”. En ese sentido, argumentó que no es solo un tema electoral. “Nosotros no nos podemos involucrar en la derrota del propio gobierno en el que participamos, porque si se quiebra en dos listas la alianza de gobierno, nadie lo puede desconocer que sería presentado como una derrota política del propio gobierno”. Escalona precisó que la lista que no sea del gobierno y obtenga un resultado, “esos votos van a ser presentados como diferentes a los que tiene el gobierno y en consecuencia, se va a presentar el resultado del futuro evento electoral para elegir a los consejeros como una nueva derrota del Presidente (Gabriel) Boric”. Escalona indicó que si se parte del hecho que existen responsabilidades en el gobierno, sea el gabinete, en las regiones y el Parlamento, y si se hizo un esfuerzo para reponer el proceso constituyente con todas las concesiones para tener el quórum en ambas cámaras del Congreso y aprobar la reforma constitucional, “en lo personal me resulta imposible comprender que se generara una situación política en que cada cual parte para su lado y le propinemos una derrota muy severa a nuestro propio gobierno. No veo que vaya a ser políticamente útil para los esfuerzos que estamos realizando de avanzar en la gobernabilidad democrática y crear las condiciones para las transformaciones que están pendientes”. Respecto de los conflictos entre las dos alianzas de gobierno y ante el hecho de revivir el episodio de las primarias del 2021, Escalona afirmó que no es correcto tomar “desquite” del veto que se puso por parte de Apruebo Dignidad al PPD en las primarias de ese año. “Creo que ese fue un hecho desafortunado pero no corresponde tomar represalias por hechos políticos de esa naturaleza. Nosotros no podemos entender la acción política regida por la antigua ley del ojo por ojo, diente por diente, eso no conduciría a ninguna parte. Eso esteriliza la acción política en sí misma. Imagínese si nos hubiéramos recordado en los años 88, 89 de las profundas desavenencias, las divergencias tremendas que hubo en el año 1973 entre las fuerzas de izquierda y la DC, simplemente la transición democrática no habría sido posible”. Agregó que “los actores políticos se deben distinguir por la capacidad de sobreponerse a esos hechos, de mirar más allá de ellos”. Escalona subrayó que por el momento que está viviendo el país y América Latina “con el crecimiento de los sectores populistas de ultraderecha, creo que es indispensable el entendimiento del conjunto de las fuerzas de izquierda y de centro izquierda para poder avanzar en las transformaciones que Chile necesita. Nos tenemos que sobreponer a las disputas del pasado reciente”. El dirigente socialista afirmó que en los dos sectores del oficialismo existen diagnósticos atrasados y se “actúa en función del pasado reciente y no se ha logrado integrar plenamente los acontecimientos de los últimos meses que son determinantes. Si mira los años 90, las fuerzas democráticas alcanzaron el 80 por ciento del electorado, en septiembre de 2022, las fuerzas del Apruebo tuvieron el 38 por ciento del electorado. O sea, en un plazo de tiempo breve, se produjo un cambio enorme, de dimensiones descomunales de la correlación de fuerzas en el país (…) en ese sentido, se tiene que establecer una mirada conjunta respecto del país”. Por otro lado, Escalona se refirió a las acusaciones constitucionales en contra del ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y la exministra de Justicia Marcela Ríos. Al respecto, indicó que “las órdenes de partido no son válidas, cada parlamentario debe votar en conciencia”.

