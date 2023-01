2f77034528

Nacional Política Diputada Camila Rojas y AC contra ministro Jackson: “La ultraderecha quiere desestabilizar al Gobierno” La jefa de la bancada del FA indicó que la acusación ni siquiera cumple con estándares formales mínimos. "Hay capítulos, planas del texto, en las que se refieren a asuntos personales, a características del ministro que bordean lo ridículo" afirmó. Diario UChile Miércoles 18 de enero 2023 12:12 hrs.

La diputada de Comunes y jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas, afirmó que la acusación contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, es un despropósito y un intento de la ultraderecha para desestabilizar al Gobierno. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria afirmó que el libelo presentado por el Partido Republicano no tiene nada que pueda demostrar jurídica o políticamente en contra del secretario de Estado. “Todavía es más grave que es una acusación que ni siquiera cumple con estándares formales mínimos de presentación. De hecho, hay capítulos, planas del texto, en las que se refieren a asuntos personales, a características del ministro que bordean lo ridículo, en un texto donde deberían apuntar hechos que tiene que ver con asuntos jurídicos o políticos, porque en una acusación posición constitucional lo que tiene que existir son faltas a la ley o la Constitución”, indicó Rojas. La diputada agregó que además, que se han ido descartando todos los temas que se mencionan en el documento. “Creo que ha sido del todo un despropósito y evidentemente lo que se busca con una acusación de este carácter es atacar al Gobierno, mediante el taque de un ministro en específico que en este caso el es el ministro Jackson, pero sabemos que hay otra acusación presentada”, precisó. Por ello, la diputada afirmó que la acusación no tiene méritos jurídicos ni políticos. Desde el punto de vista político, la legisladora afirmó que la actitud de diputados de RN ha permitido aislar a los republicanos, como sucedió en el intento por censurar a la diputada Karol Cariola en la Comisión de Constitución, por lo que espera más muestras de ese tipo y “lamento que Chile Vamos se sume, todavía no lo vemos, pero tengo esperanzas que no sea así, pero que se termine sumando a una acusación que no cumple con los méritos básicos, pero además es infundada y creo que la ultraderecha lo que quiere en definitiva es la desestabilización del Gobierno”. Rojas agregó que “sería grave que la derecha en términos más generales se preste para una cuestión de ese tipo. Lo vemos con las censuras que se intentan poner constantemente en las comisiones y además con esta presentación. No digo que no sea legítimo presentar una acusación constitucional, porque es una herramienta que se nos otorga en la Constitución a las y los diputados, el punto es que cuando se presenten se presenten con convicciones, en definitiva y tiene que cumplir con mínimos formales jurídicos y esta no cumple ninguno”. La diputada, agregó que “lamentaría bastante que Chile Vamos se sume en coro a apoyar esta acusación que presentaron 10 diputados del Partido Republicano”. Respecto de los sectores del Socialismo Democrático que están con dudas, la diputada indicó que los y las legisladoras de las dos alianzas de gobierno van a apoyar al ministro Jackson, “porque no es un apoyo al ministro por apoyar, sino porque esta acusación no tiene mérito y confío en que los diputados de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no vamos a apoyar esta acusación constitucional”.

