2f77034528

276f83d9dd

Nacional Política Salud Helia Molina: “El Gobierno debería promulgar una ley corta para asegurar a los afiliados a las isapres que no quedarán desprotegidos” La exministra de Salud manifestó su confianza sobre las soluciones que pueda entregar el Ejecutivo ante esta crisis. Asimismo advirtió que "cualquier negocio, que tiene grandes utilidades durante años, debe tener una reserva para emergencia". Diario UChile Miércoles 18 de enero 2023 10:04 hrs.

Compartir en

Este miércoles, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la exministra de salud y actual diputada, Helia Molina, manifestó su parecer respecto a la crisis de las isapres. A juicio de Molina, lo preocupante no es el futuro del negocio de las aseguradoras, sino la situación en la que quedan sus afiliados. “A mí me preocupa tremendamente la incertidumbre, la inseguridad, el susto que la gente tiene. Ya hace varios meses los convenios que tienen las isapres con las clínicas no están funcionando (…) el usuario está siendo absolutamente afectado con este problema”, dijo la ex ministra. Respecto a la viabilidad económica de las isapres, Molina aseguró que aunque están pasando por un momento complejo, estas deben tener “una reserva para emergencias”. “Me imagino que cualquier negocio, que tiene grandes utilidades durante años, debe tener una reserva para emergencias. Las emergencias en salud siempre existen, los terremotos, las pandemias, otro tipo de epidemias, entonces, me imagino, que las isapres deben tener mecanismos”, señaló Molina. “Pienso yo que hay una cierta intencionalidad, por decirlo de alguna manera, de generar este caos, esta situación de inseguridad, en un momento para el país bien crucial, que tiene que ver con una nueva elección y con un momento que el Gobierno tiene baja aceptabilidad. Es un clima muy desagradable”, afirmó. En ese contexto, la exministra se mostró confiada en que el Ministerio de Salud buscará una forma de ayudar a los afiliados de las isapres. “Lo que yo tengo claro es que el Ministerio de Salud no va a dejar que las personas queden desprotegidas. Ahora, el cómo lo va a hacer, es algo que está estudiando el Ministerio, y está trabajando con las mismas isapres y con expertos, para poder buscar una salida que sea posible para el Estado, que pueda proteger a todos los usuarios, pero que no signifique que sea el mismo Estado el que tenga que darle plata a las isapres para que paguen sus deudas”, dijo Molina. “Esas cosas yo creo que sí se han hecho en otros períodos de este país, con los bancos y con distintas entidades privadas, no creo que sea el momento económico para que el Estado lo haga, pero sí para que se haga cargo de las personas”, agregó. Molina consideró que lo que tiene que hacer el Gobierno es promulgar una ley corta que “fije un sistema para asegurarle a los afiliados a las isapres que no van a quedar desprotegidos”. “Eso para el Estado va a significar un desembolso económico importante, por lo tanto, el Ministerio de Salud puede tener las mejores intenciones, pero tiene que trabajar con el Ministerio de Hacienda para ver de dónde van a salir esos recursos que no están considerados en el presupuesto”, señaló la diputada. “Hay varios modelos que uno podría tomar, como generar un nuevo grupo de Fonasa, donde los afiliados a isapres se pudieran atender, con sus mismos derechos, con los mismos requisitos que tenían en su contrato”, añadió. A juicio de la exministra de Salud, los defectos en el sistema de isapres son múltiples, por lo que nuestro país debe avanzar hacia un sistema universal. “Los países desarrollados, los que tienen mejores niveles de salud, mejores indicadores y más satisfacción de las personas con su sistema de salud, son sistemas universales con fondos solidarios, donde cuando tú tienes un cáncer o estás con muchas enfermedades crónicas, haya un fondo que te asegure que independiente de cuánta sea tu jubilación, cuánto sea tu 7%, puedas ser atendido de acuerdo a tus necesidades, no de acuerdo al contrato individual que hiciste con la aseguradora”, asegura Molina. “Eso hay que irlo viendo. Hay que ponerle mucho músculo al sistema de salud y hacer unas alianzas muy sólidas con el sistema privado, porque cuando hablamos de un sistema universal no estamos hablando de que los prestadores sean solamente públicos (…) Hay mucha red que se puede trabajar para implementar una oferta de servicios que sea sólida, que sea oportuna, de calidad, pero que no dependa de tu bolsillo, que no dependa cuánto ganas para ver cuán bien te va a ir en la atención de salud, eso para mí es un principio básico, porque la salud es un derecho”, dijo.

Este miércoles, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la exministra de salud y actual diputada, Helia Molina, manifestó su parecer respecto a la crisis de las isapres. A juicio de Molina, lo preocupante no es el futuro del negocio de las aseguradoras, sino la situación en la que quedan sus afiliados. “A mí me preocupa tremendamente la incertidumbre, la inseguridad, el susto que la gente tiene. Ya hace varios meses los convenios que tienen las isapres con las clínicas no están funcionando (…) el usuario está siendo absolutamente afectado con este problema”, dijo la ex ministra. Respecto a la viabilidad económica de las isapres, Molina aseguró que aunque están pasando por un momento complejo, estas deben tener “una reserva para emergencias”. “Me imagino que cualquier negocio, que tiene grandes utilidades durante años, debe tener una reserva para emergencias. Las emergencias en salud siempre existen, los terremotos, las pandemias, otro tipo de epidemias, entonces, me imagino, que las isapres deben tener mecanismos”, señaló Molina. “Pienso yo que hay una cierta intencionalidad, por decirlo de alguna manera, de generar este caos, esta situación de inseguridad, en un momento para el país bien crucial, que tiene que ver con una nueva elección y con un momento que el Gobierno tiene baja aceptabilidad. Es un clima muy desagradable”, afirmó. En ese contexto, la exministra se mostró confiada en que el Ministerio de Salud buscará una forma de ayudar a los afiliados de las isapres. “Lo que yo tengo claro es que el Ministerio de Salud no va a dejar que las personas queden desprotegidas. Ahora, el cómo lo va a hacer, es algo que está estudiando el Ministerio, y está trabajando con las mismas isapres y con expertos, para poder buscar una salida que sea posible para el Estado, que pueda proteger a todos los usuarios, pero que no signifique que sea el mismo Estado el que tenga que darle plata a las isapres para que paguen sus deudas”, dijo Molina. “Esas cosas yo creo que sí se han hecho en otros períodos de este país, con los bancos y con distintas entidades privadas, no creo que sea el momento económico para que el Estado lo haga, pero sí para que se haga cargo de las personas”, agregó. Molina consideró que lo que tiene que hacer el Gobierno es promulgar una ley corta que “fije un sistema para asegurarle a los afiliados a las isapres que no van a quedar desprotegidos”. “Eso para el Estado va a significar un desembolso económico importante, por lo tanto, el Ministerio de Salud puede tener las mejores intenciones, pero tiene que trabajar con el Ministerio de Hacienda para ver de dónde van a salir esos recursos que no están considerados en el presupuesto”, señaló la diputada. “Hay varios modelos que uno podría tomar, como generar un nuevo grupo de Fonasa, donde los afiliados a isapres se pudieran atender, con sus mismos derechos, con los mismos requisitos que tenían en su contrato”, añadió. A juicio de la exministra de Salud, los defectos en el sistema de isapres son múltiples, por lo que nuestro país debe avanzar hacia un sistema universal. “Los países desarrollados, los que tienen mejores niveles de salud, mejores indicadores y más satisfacción de las personas con su sistema de salud, son sistemas universales con fondos solidarios, donde cuando tú tienes un cáncer o estás con muchas enfermedades crónicas, haya un fondo que te asegure que independiente de cuánta sea tu jubilación, cuánto sea tu 7%, puedas ser atendido de acuerdo a tus necesidades, no de acuerdo al contrato individual que hiciste con la aseguradora”, asegura Molina. “Eso hay que irlo viendo. Hay que ponerle mucho músculo al sistema de salud y hacer unas alianzas muy sólidas con el sistema privado, porque cuando hablamos de un sistema universal no estamos hablando de que los prestadores sean solamente públicos (…) Hay mucha red que se puede trabajar para implementar una oferta de servicios que sea sólida, que sea oportuna, de calidad, pero que no dependa de tu bolsillo, que no dependa cuánto ganas para ver cuán bien te va a ir en la atención de salud, eso para mí es un principio básico, porque la salud es un derecho”, dijo.