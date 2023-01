Presidenta de Perú: “Los espero en la casa de gobierno para poder dialogar”

Este jueves, en Lima, organizaciones políticas, sociales y sindicales de Perú protagonizarán una masiva protesta para pedir la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el adelanto de las elecciones y una nueva Constitución.

Con la salida del expresidente Pedro Castillo, y la asunción de Boluarte, Perú se vio sumergido en un importante crisis política, que devino en manifestaciones callejeras y ha significado la muerte de cerca de 50 personas a manos de las fuerzas del orden.

Este martes, en la antesala de las protestas en la capital, Dina Boluarte hizo un llamado a la calma: “Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, y yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, dijo la presidenta del Perú.

Consultado respecto a la escala de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país, el abogado constitucionalista y experto en derechos humanos, David Lovatón, señaló que le preocupa la gran cantidad de muertes producidas por la policía, en contraste con el número de detenidos en protestas. A juicio del profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú: “La violencia de las fuerzas del orden es bastante desproporcionada”.

De todas maneras, Lovatón destacó que ya se están realizando investigaciones judiciales, entre ellas una contra la Presidenta, para establecer responsabilidades. Además, el abogado aseguró que confía en la independencia de los funcionarios del Poder Judicial.

“En el Perú muchas cosas no están bien, pero existe lo que yo llamo “bolsones de independencia” entre fiscales y jueces. Entonces, yo no puedo decir que en mi país los operadores de justicia son unos operadores políticos, no lo son. De pronto algunos de ellos sí tienen vínculos con el poder político, pero no son operadores, no son correas de transmisión. Habrá que esperar los resultados de esas investigaciones fiscales, esperemos que no se demoren, y que se determine hasta donde llega la cadena de mando y la responsabilidad”, señaló Lovatón.

Respecto a las posibles soluciones al conflicto político-social en Perú, Lovatón afirma que la más clara es adelantar las elecciones.

Atendiendo a las recomendaciones del servicio electoral peruano en diciembre pasado, los parlamentarios aprobaron una reforma constitucional que permite que las elecciones se realicen en abril de 2024. Pese a ello, el abogado cree que deberían volver a adelantarse, esta vez para noviembre de 2023.

“Más allá de que a mí, en lo personal, me desagrada mucho el actual parlamento, técnicamente no es posible organizar unas elecciones serias, mínimamente imparciales, de enero a abril de este año. Lo que sí es posible, para calmar un poco esa olla a presión, es adelantar las elecciones para finales de este año. Con eso le das el mensaje al país de que las elecciones se van a llevar a cabo no el 2024, sino el 2023”, dijo el abogado constitucionalista.

En estos momentos, personas de distintos puntos de Perú se están trasladando a la capital para ser parte de las protestas del jueves. Sin embargo, el abogado Lovatón estima que, al menos en Lima, las manifestaciones serán pacíficas.

“Yo esperaría que en efecto puedan ser masivas, puedan ser contundentes, pero básicamente pacíficas. Ahora, ¿qué va a suceder en el resto del país? Yo auguro para varias ciudades del país, sobre todo en el sur andino, masivas protestas sociales, e intento de toma de algunas instalaciones estratégicas como aeropuertos. Ojalá que no se vuelva a repetir algo así, pero, insisto: mañana puede ser un día bastante preocupante para el país”, afirmó.