Nacional Política Demócratas presentan propuesta de seguridad al gobierno que incluye detención de migrantes irregulares Los legisladores Matías Walker y Ximena Rincón se reunieron con la ministra, Carolina Tohá, a quien entregaron “propuestas operativas, legislativas concretas” e instaron a la cámara a aprobar proyecto que permite que FFAA resguarden las fronteras. Osciel Moya Plaza Jueves 19 de enero 2023 16:19 hrs.

Los senadores de Demócratas Matías Walker y Ximena Rincón, pidieron al Gobierno considerar las propuestas y soluciones de este sector político para abordar la agenda de seguridad, que incluyen la detención de extranjeros que no tienen sus papeles y documentos al día. Los legisladores fueron recibidos por la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien le entregaron un documento de 15 páginas con “propuestas operativas, legislativas concretas, como por ejemplo, la posibilidad de detener a las personas que están en situación migratoria irregular”, explicó Walker. Entre las propuestas también destacan “hacer control de identidad, registro y detención en las áreas de las zonas fronterizas como lo aprobamos en el proyecto de infraestructura crítica y emplazamos a la cámara a aprobar ese proyecto”, precisó el senador. “Cada día que nos demoramos sin darle la facultad a las FF.AA. de detener a los migrantes irregulares, de hacer control de identidad, de poder registrarlos, de ponerlos a disposición de la autoridad migratoria, es un día que perdemos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, precisó. Sobre la posición contraria del Ejército de asumir responsabilidades en la frontera, Walker indicó que “la decisión es que las FF.AA. tengan facultad de resguardo del orden público en las fronteras y también en la macrozona sur y ojalá en el norte, porque la situación de violencia y narcotráfico, crimen organizado y la presencia de mafias extranjeras ingresando al país no da para más”. Por su parte, Ximena Rincón afirmó que un país que no tiene seguridad y no tiene paz, no puede crecer y no puede estar discutiendo temas que son importantes porque no los va a poder materializar y lo que se está legislando, no es suficiente para poder dar respuesta a las necesidades de las familias. “El tema no es si se suma o no la mesa de seguridad, sino que el foco es cómo ponemos el acelerador en la agenda que hay que tramitar de manera prioritaria”, agregó. Sobre el mismo tema, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Catalina Pérez, manifestó su preocupación por los numerosos casos de delitos violentos que se han registrado en el país e hizo llamado a Chile Vamos a retomar su participación en la Mesa de Seguridad, liderada por el Ministerio del Interior, de la cual se retiraron hace unas semanas. La parlamentaria señaló que “este Congreso Nacional ha pasado mucho tiempo discutiendo los caprichos políticos de la oposición, mientras que la situación con la seguridad ciudadana solo empeora. Hago un llamado a Chile Vamos a retomar el trabajo en la Mesa de Seguridad, que estaba muy cerca de cerrar acuerdos, para avanzar en medidas concretas para frenar este clima de inseguridad”. “Si a Chile Vamos realmente le importa la tranquilidad de las familias chilenas, sabrá poner por delante esta necesidad urgente de nuestros compatriotas. A quienes más dañan al excluirse de esta mesa es a las y los ciudadanos que sufren las consecuencias de la delincuencia, no al gobierno”, añadió. La diputada Pérez y la bancada de Revolución Democrática también se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien manifestaron su preocupación por la situación en el norte y el resto del país, priorizando iniciativas como el proyecto de infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar las fronteras.

