da340d86e1

0351efd81e

Nacional Política Salud Enrique Paris y posibilidad de retrasar reforma a la salud: “Eso no es aceptable en este minuto” En medio del debate por la crisis de las isapres, el exministro de Salud señaló que se debe hacer un esfuerzo para avanzar con un cambio al sistema tanto público y privado. También subrayó el trabajo que pueden realizar en conjunto ambos sectores. Diario UChile Jueves 19 de enero 2023 10:19 hrs.

Compartir en

Como un proceso fino y que no se puede hacer en dos minutos retrató la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco la implementación del fallo del máximo tribunal para que las isapres ajusten sus planes a la tabla de factores según la determinación que dio a conocer a fines de noviembre de 2022. Esa especificación fue calificada como “muy adecuada” por el exministro de Salud Enrique Paris, quien en conversación con la periodista Diana Porras en la Segunda Edición de Radioanálisis abordó el momento que vive el sistema privado y su impacto en el sistema en general. Para el médico pediatra las declaraciones de Vivanco van en el camino de dar tranquilidad “porque este es un proceso no fácil”, ya que se trata de “un proceso que involucra revisar miles planes, adecuar miles de temas que tiene que ver con la salud de quienes están afiliados a las isapres y por lo tanto me parece bueno que ella haya aclarado esta situación”. El también presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), indicó que “hay que entender la importancia que tiene este tema para los 3 millones y tanto de afiliados. Yo diría que aquí lo que hay que poner en el tapete, en primera línea, son los afiliados, los pacientes”. El especialista precisó que “cuando las isapres llegan a quebrar o pudiesen quebrar, esto tendrá un efecto dominó, no sólo afecta al sistema de aseguramiento privado de la salud, sino también a las clínicas y va a afectar a FONASA”. En ese sentido recordó que hasta un 50 por ciento de los pacientes afiliados a FONASA se atienden en clínicas, por lo que una quiebra de las isapres y por extensión de los recintos privados de atención va a generar una presión importante al sistema público. “Va a ir toda la gente al sistema público, además de las 300 mil personas de las isapres que tienen preexistencias y que también van a ingresar al sistema público, teniendo presente que ya hay más de 3 millones de personas en lista de espera, más de 300 mil en espera en cirugía”, recordó. Otro aspecto importante para Paris es la mirada que están dando desde la Superintendencia de Isapres con el objetivo de amortiguar los efectos de la resolución de la Corte Suprem, por ejemplo en materia de restitución de los excedentes a los afiliados. “Lo que me parece es que el pasivo contable que se puede producir al aparecer las deudas de lo que se pagó de más, no va a ser exigido por la Superintendencia con un aprovisionamiento de los fondos. Es decir, no va a ser necesario que las isapres pidan préstamos o busquen plata en los bancos que está súper difícil, para poder aprovisionar estos fondos. Esto ya es también un alivio”, indicó. Paris emplazó además al Congreso a manifestarse en medio de esta problemática, ya que a su juicio “hemos llegado a esto porque no se actuó a tiempo”, recordando los proyectos de reforma que no se han materializado. “Creo que el Parlamento tiene que también dar una respuesta, está muy callado y obviamente que también las isapres tienen que asumir los errores que cometieron en el pasado y tienen que adaptarse a la situación y para eso se requiere legislar no con una ley corta, sino que con un trabajo a largo plazo que mejore definitivamente ambos sistemas”, subrayó el extitular de Salud. Por eso explicó que se requiere una reforma con urgencia y no postergarla para los años venideros. “Escuché las declaraciones del Presidente diciendo que la reforma a la salud va a salir a fines del ’23 y probablemente a fines del año 2024. Eso no es aceptable en este minuto”, apuntó, además de precisar que “tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, no estoy haciendo un llamado solamente al Ejecutivo, sino que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y avanzar en una reforma”. En ese sentido insistió que “hubo varias comisiones para la reforma a la salud y nunca se llegó a término. Yo creo que si no nos apuramos, vamos a tener repercusiones severas desde el punto de vista social. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo”. Por último, Enrique Paris destacó el trabajo público-privado que se llevó a cabo durante la pandemia que permitió atender a todas las personas con la misma calidad y al mismo valor día/cama, independiente del sistema al que estuviera afiliado. “Eso demuestra dos cosas: que la colaboración público-privada funciona bien, por ejemplo para bajar las listas de espera, y que se puede llegar a un acuerdo respecto a los costos, o hacer más eficiente los costos día/cama o el costo de atención para poder llegar a una buena atención a todos los chilenos y eso quedó demostrado a la pandemia”, concluyó.

Como un proceso fino y que no se puede hacer en dos minutos retrató la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco la implementación del fallo del máximo tribunal para que las isapres ajusten sus planes a la tabla de factores según la determinación que dio a conocer a fines de noviembre de 2022. Esa especificación fue calificada como “muy adecuada” por el exministro de Salud Enrique Paris, quien en conversación con la periodista Diana Porras en la Segunda Edición de Radioanálisis abordó el momento que vive el sistema privado y su impacto en el sistema en general. Para el médico pediatra las declaraciones de Vivanco van en el camino de dar tranquilidad “porque este es un proceso no fácil”, ya que se trata de “un proceso que involucra revisar miles planes, adecuar miles de temas que tiene que ver con la salud de quienes están afiliados a las isapres y por lo tanto me parece bueno que ella haya aclarado esta situación”. El también presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), indicó que “hay que entender la importancia que tiene este tema para los 3 millones y tanto de afiliados. Yo diría que aquí lo que hay que poner en el tapete, en primera línea, son los afiliados, los pacientes”. El especialista precisó que “cuando las isapres llegan a quebrar o pudiesen quebrar, esto tendrá un efecto dominó, no sólo afecta al sistema de aseguramiento privado de la salud, sino también a las clínicas y va a afectar a FONASA”. En ese sentido recordó que hasta un 50 por ciento de los pacientes afiliados a FONASA se atienden en clínicas, por lo que una quiebra de las isapres y por extensión de los recintos privados de atención va a generar una presión importante al sistema público. “Va a ir toda la gente al sistema público, además de las 300 mil personas de las isapres que tienen preexistencias y que también van a ingresar al sistema público, teniendo presente que ya hay más de 3 millones de personas en lista de espera, más de 300 mil en espera en cirugía”, recordó. Otro aspecto importante para Paris es la mirada que están dando desde la Superintendencia de Isapres con el objetivo de amortiguar los efectos de la resolución de la Corte Suprem, por ejemplo en materia de restitución de los excedentes a los afiliados. “Lo que me parece es que el pasivo contable que se puede producir al aparecer las deudas de lo que se pagó de más, no va a ser exigido por la Superintendencia con un aprovisionamiento de los fondos. Es decir, no va a ser necesario que las isapres pidan préstamos o busquen plata en los bancos que está súper difícil, para poder aprovisionar estos fondos. Esto ya es también un alivio”, indicó. Paris emplazó además al Congreso a manifestarse en medio de esta problemática, ya que a su juicio “hemos llegado a esto porque no se actuó a tiempo”, recordando los proyectos de reforma que no se han materializado. “Creo que el Parlamento tiene que también dar una respuesta, está muy callado y obviamente que también las isapres tienen que asumir los errores que cometieron en el pasado y tienen que adaptarse a la situación y para eso se requiere legislar no con una ley corta, sino que con un trabajo a largo plazo que mejore definitivamente ambos sistemas”, subrayó el extitular de Salud. Por eso explicó que se requiere una reforma con urgencia y no postergarla para los años venideros. “Escuché las declaraciones del Presidente diciendo que la reforma a la salud va a salir a fines del ’23 y probablemente a fines del año 2024. Eso no es aceptable en este minuto”, apuntó, además de precisar que “tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, no estoy haciendo un llamado solamente al Ejecutivo, sino que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y avanzar en una reforma”. En ese sentido insistió que “hubo varias comisiones para la reforma a la salud y nunca se llegó a término. Yo creo que si no nos apuramos, vamos a tener repercusiones severas desde el punto de vista social. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo”. Por último, Enrique Paris destacó el trabajo público-privado que se llevó a cabo durante la pandemia que permitió atender a todas las personas con la misma calidad y al mismo valor día/cama, independiente del sistema al que estuviera afiliado. “Eso demuestra dos cosas: que la colaboración público-privada funciona bien, por ejemplo para bajar las listas de espera, y que se puede llegar a un acuerdo respecto a los costos, o hacer más eficiente los costos día/cama o el costo de atención para poder llegar a una buena atención a todos los chilenos y eso quedó demostrado a la pandemia”, concluyó.