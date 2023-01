da340d86e1

Nacional Política seguridad Gerardo Espíndola, alcalde de Arica: “Avanza más rápido el crimen organizado que el Estado en su conjunto” La autoridad comunal afirmó que hasta el momento no tiene información oficial de la presencia de las maras salvadoreñas en la región y que el Poder Legislativo tiene que sacar con rapidez las leyes para hacer frente al crimen organizado. Osciel Moya Plaza Jueves 19 de enero 2023 13:16 hrs.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, espera que los tres poderes del Estado trabajen con rapidez para dar una respuesta al crimen organizado y que los partidos políticos no se retiren de espacios que son fundamentales para dar seguridad al país. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, el edil afirmó que hasta el momento no tiene antecedentes sobre la presencia de las maras salvadoreñas en la región a partir de la sospecha que se instaló en la comisión investigadora sobre la macrozona norte en la Cámara de Diputadas y Diputados y donde el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Prefecto General Luis Silva Barrera, pidió abordar el tema en una sesión reservada. “No tengo antecedentes, por lo menos formalmente nadie me ha informado, lo que vi fue lo que dijo la PDI sobre esta reunión secreta que van a tener en el Congreso”, expresó Espíndola al ser consultado sobre el particular. “Espero que se refiera más bien a acciones para impedir que lleguen estas bandas de otros países que están en la región. Nosotros como ariqueños vemos lo que permanentemente pasa en Perú y más arriba y por lo menos no hemos tenido informes de la presencia de estas bandas en Perú, en Ecuador ni en Colombia. Entonces es algo que estamos observando”, afirmó. “Más allá de cómo se llame la banda del crimen organizado lo que tenemos hacer es trabajar con una rapidez que hoy día lamentablemente el Estado no se ha puesto de acuerdo. O sea, avanza más rápido el crimen organizado que el Estado en su conjunto y cuando hablo del Estado no hablo sólo de un gobierno sino de los tres poderes, especialmente del Legislativo que necesitamos que salgan con mayor rapidez las leyes. Que se pongan de acuerdo, a los partidos políticos que no se retiren de espacios que son fundamentales para trabajar en materia de seguridad, como un gallito político, sino que hay que poner el foco en lo importante y lo importante es que el país esté seguro”, indicó Espíndola. El alcalde afirmó que también es necesario que se apruebe pronto la ley de protección de infraestructura crítica porque “necesitamos en un territorio como el nuestro que el Ejército esté mucho más activo para proteger la frontera y no hablo solamente del desorden migratorio, también lo digo de los crímenes transfronterizos que pasan acá, con todo tipo de tu contrabando, desde alimentos hasta el tráfico de personas, contrabando de drogas hasta la internación de armas. Todo eso tiene que ser controlado en la frontera y por eso hay que ocupar todas la herramientas del Estado y herramientas que no se están ocupando a cabalidad y que se requiere darle mucho más atribuciones que es que el Ejército ocupe y actúe también y proteger la frontera que por años o por décadas, han estado descuidadas por parte del Estado Chile”. Sobre los reparos del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, de destinar personal militar a las fronteras porque “desvirtúa nuestro rol principal”, Espíndola afirmó que “la protección de las fronteras corresponde ante situaciones que ponen a nuestro país en riesgo, como el ingreso de carteles, el descontrol de la situación migratoria y lo que ha ocurrido, cuando nos encontramos con fronteras que no están en manos de los estados, sino en manos de traficantes de personas”. En relación al llamado que han hecho distintos sectores a que la derecha vuelva a la mesa de seguridad, el alcalde afirmó que independiente que se reincorporen o no, es posible avanzar en la agenda de seguridad y que el tema de los indultos “no puede ser motivo para restarse de una mesa que es vital para ciudades como las nuestras, que el año pasado tuvo el índice más alto de homicidios de la historia, la mayoría vinculado al crimen organizado. Entonces estamos hablando de una materia que es muy sensible para el país y es una responsabilidad moral y también del Estado, ser parte de las mesas de trabajo y ponerse de acuerdo y a disposición para trabajar en conjunto, organizarse y combatir este tipo de criminales. Los criminales se organizan y lo mínimo que espero es que el Estado también se organice para poder enfrentar esto”. El alcalde afirmó que el crimen organizado no solo se combate en las calles y en las fronteras, sino también se “ataca entrando a las cárceles, poniéndose de acuerdo con otros países que están en la región. Esto tiene que ser de un nivel de sintonía que lamentablemente nuestra estructura como Estado no ha sabido establecer y por eso, cuando aparecen estos criminales, pilla de sorpresa al aparato público y se empieza a improvisar. La buena noticia, por lo menos en Arica, es que llevamos dos golpes grandes al crimen organizado, hay una mayor coordinación entre los servicios púbicos, sobre todo entre la PDI, la fiscalía y el resto de organismos de la región y ha sido sistemático”. Finalmente, sobre la solicitud de distintos sectores de establecer estado de excepción de la macrozona norte, el alcalde de Arica afirmó que no se saca nada con tener a una ciudad completa bajo esa medida, si el Ejército no va a tener capacidad para atender, como se vio en pandemia con el aumento de la migración irregular. En su opinión, se puede implementar en territorios que son más críticos y con mayor riesgo de la delincuencia, principalmente en las zonas limítrofes.

