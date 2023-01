f390926de3

9cb7e28401

Nacional Política Undurraga sobre AC en contra de Jackson: “No había fundamento alguno” El presidente de la Democracia Cristiana explicó cuáles fueron los motivos de su colectividad para rechazar la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social. Además, llamó a avanzar en temas como la reforma de pensiones. Diario UChile Viernes 20 de enero 2023 10:32 hrs.

Compartir en

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió a los motivos por los cuales su colectividad rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. “Las acusaciones constitucionales no son un instrumento para la evaluación, si lo está haciendo bien o mal un ministro, no son un instrumento para determinar si nos cae bien o nos cae mal, o cómo es la relación, no son un concurso de simpatía decía yo ayer, sino que las acusaciones son un instrumento que está en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento constitucional, que apunta a determinar si una autoridad, en este caso un ministro ha cumplido o no con la constitución, o dicho al revés, se ha pasado a llevar o no la constitución, y nosotros llegamos a la convicción de que en el caso del ministro Jackson no había incumplimiento alguno, no había fundamento alguno para una acusación constitucional”, dijo Undurraga. “Distinto es el juicio político que uno pueda tener, y ahí entre nuestros diputados hay diferentes opiniones, algunos tienen una mala opinión del ministro, otros una opinión intermedia respecto a cómo lo está haciendo, pero eso está en otro ámbito”, añadió. El parlamentario además señaló la importancia de ir más allá de las acusaciones constitucionales, y avanzar en los temas de fondo. A su parecer, deben plantearse acuerdos en distintos ámbitos: seguridad ciudadana, recuperación económica, salud y pensiones. “Necesitamos un acuerdo en materia de pensiones. Hay legítimas visiones que son distintas: algunos impulsan la capitalización individual solamente, yo no estoy de acuerdo con eso; otros impulsan un sistema de reparto solamente, que las cotizaciones actuales financien las jubilaciones actuales, yo no estoy de acuerdo con eso, no por un tema ideológico sino porque no alcanza el financiamiento. Yo creo que tenemos que impulsar algo mixto, y lograr un acuerdo. Ya van tres gobiernos que han intentado una reforma de pensiones, no se logra acuerdo. ¿Quién finalmente sufre las consecuencias de este no acuerdo? Las personas que nos están escuchando hoy día, jubilados y jubiladas, trabajadores y trabajadoras”, aseguró. “Yo espero que este año 2023, se inaugure una temporada de acuerdos, y nosotros tenemos cierta experiencia como Democracia Cristiana en impulsar, en facilitar, en ayudar a esa conversación, y por supuesto son acuerdos para avanzar, no acuerdos para el status quo”, agregó. Consultado respecto a las próximas elecciones, el presidente de la Democracia Cristiana aseguró que su colectividad pretende armar una lista con el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal y el Partido Socialista. “Respecto a dónde nos ubicamos, nosotros nos ubicamos en aquel sector de la población que impulsa y busca transformaciones sociales profundas, y al mismo tiempo valora la estabilidad. Ese mundo es distinto a lo que representa hoy día el Frente Amplio y el Partido Comunista, y lo que nosotros hemos estado trabajando es que eso se exprese en listas distintas. Eso es más nítido para la ciudadanía”, afirmó.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió a los motivos por los cuales su colectividad rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. “Las acusaciones constitucionales no son un instrumento para la evaluación, si lo está haciendo bien o mal un ministro, no son un instrumento para determinar si nos cae bien o nos cae mal, o cómo es la relación, no son un concurso de simpatía decía yo ayer, sino que las acusaciones son un instrumento que está en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento constitucional, que apunta a determinar si una autoridad, en este caso un ministro ha cumplido o no con la constitución, o dicho al revés, se ha pasado a llevar o no la constitución, y nosotros llegamos a la convicción de que en el caso del ministro Jackson no había incumplimiento alguno, no había fundamento alguno para una acusación constitucional”, dijo Undurraga. “Distinto es el juicio político que uno pueda tener, y ahí entre nuestros diputados hay diferentes opiniones, algunos tienen una mala opinión del ministro, otros una opinión intermedia respecto a cómo lo está haciendo, pero eso está en otro ámbito”, añadió. El parlamentario además señaló la importancia de ir más allá de las acusaciones constitucionales, y avanzar en los temas de fondo. A su parecer, deben plantearse acuerdos en distintos ámbitos: seguridad ciudadana, recuperación económica, salud y pensiones. “Necesitamos un acuerdo en materia de pensiones. Hay legítimas visiones que son distintas: algunos impulsan la capitalización individual solamente, yo no estoy de acuerdo con eso; otros impulsan un sistema de reparto solamente, que las cotizaciones actuales financien las jubilaciones actuales, yo no estoy de acuerdo con eso, no por un tema ideológico sino porque no alcanza el financiamiento. Yo creo que tenemos que impulsar algo mixto, y lograr un acuerdo. Ya van tres gobiernos que han intentado una reforma de pensiones, no se logra acuerdo. ¿Quién finalmente sufre las consecuencias de este no acuerdo? Las personas que nos están escuchando hoy día, jubilados y jubiladas, trabajadores y trabajadoras”, aseguró. “Yo espero que este año 2023, se inaugure una temporada de acuerdos, y nosotros tenemos cierta experiencia como Democracia Cristiana en impulsar, en facilitar, en ayudar a esa conversación, y por supuesto son acuerdos para avanzar, no acuerdos para el status quo”, agregó. Consultado respecto a las próximas elecciones, el presidente de la Democracia Cristiana aseguró que su colectividad pretende armar una lista con el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal y el Partido Socialista. “Respecto a dónde nos ubicamos, nosotros nos ubicamos en aquel sector de la población que impulsa y busca transformaciones sociales profundas, y al mismo tiempo valora la estabilidad. Ese mundo es distinto a lo que representa hoy día el Frente Amplio y el Partido Comunista, y lo que nosotros hemos estado trabajando es que eso se exprese en listas distintas. Eso es más nítido para la ciudadanía”, afirmó.