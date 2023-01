45ab2e3559

872dd0b54a

Medios de comunicación Nacional Política Dino Pancani: “Cuando estamos proponiendo una transformación de envergadura al sistema de medios, la respuesta es el silencio” El académico afirmó que sin embargo sólo se necesita voluntad del Gobierno para desarrollar políticas públicas a partir de las recomendaciones surgidas de la mesa Más Amplitud, Más Voces y Más Democracia. Osciel Moya Plaza Sábado 21 de enero 2023 13:24 hrs.

Compartir en

El profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y coordinador de la mesa Más Amplitud, Más Voces y Más Democracia, Dino Pancani, afirmó que sólo se requiere de voluntad política para llevar a cabo las políticas públicas recomendadas y que están contenidas en el informe dado a conocer este viernes sobre el sistema medios de comunicación. En el documento en el que trabajaron las universidades de Chile, La Serena y de La Frontera, y que fueron entregadas al Ministerio Secretaría General de Gobierno, se hace una serie de recomendaciones para implementar políticas públicas orientadas a aspectos como la pluralidad de medios de comunicación, la alfabetización mediática para contrarrestar el efecto de las fake news, la democratización del espectro radioeléctrico y la descentralización, entre otros. El académico afirmó que para llevar adelante estas recomendaciones se necesita la voluntad política del Gobierno, sin la necesidad de intervención del parlamento. “Hemos trabajado como equipos de la Universidad de Chile, de La Frontera y de La Serena y esperamos no haber trabajado en vano. Creo que todo lo señalado no requiere la intervención del Parlamento, solamente requiere que en el marco de los recursos que se tienen, se redistribuyan. En otros casos es posible que se genere una cierta asociatividad entre los distintos sectores de los medios de comunicación, también para poder mejorarlos”, señaló. Pandani añadió que “cuando hablo de voluntad política me refiero a tener la voluntad de generar medios de comunicación diversos, lo cual va a permitir una profundización democrática. No podemos tener una democracia sana cuando existe la concentración de medios que padece Chile”. El académico afirmó que esta instancia que se creó, no tuvo ninguna cobertura de los medios de la Asociación Nacional de la Prensa. “En algún minuto, a la ministra (Camila Vallejo), que no era la persona encargada de esta mesa, se le preguntó. Solamente hemos recibido editoriales de El Mercurio y algunas notas criticando la mesa sin conocerla. Ayer (viernes), culminamos el trabajo, lo entregamos a la ciudadanía, no ha salido en ninguno de los medios de prensa perteneciente a la ANP, tampoco en los canales de televisión, particularmente de TVN que participó, pero tampoco hubo una nota en la que se supone es la televisión pública”, dijo Pancani. “Cuando estamos proponiendo una transformación de envergadura al sistema de medios, ¿Cuál es la respuesta de la hegemonía de estos medios? El silencio. Es decir, el no darnos el derecho de poder informar y de generar la discusión. Por otra parte, lo que podría suceder, porque ya sucedió, es que alguno de estos periódicos, particularmente El Mercurio, saque en algún minuto alguna editorial criticando estas recomendaciones sin darnos la oportunidad de explicarlo, que es lo que está haciendo la Radio de la Universidad de Chile. Creemos que eso no es bueno para la democracia. Entendemos que los medios de comunicación son actores políticos también, pero esperaríamos que fueran actores dialogantes que no se cierren, que no sólo presenten una manera de ver. Que den cuenta de la diversidad que tenemos en Chile la cual, por lo demás, es tremendamente virtuosa”, precisó el académico. Consultado si además del bloqueo de los medios hegemónicos también esperan la resistencia de los sectores políticos conservadores, Pancani indicó que “es difícil separar los sectores políticos conservadores de los medios de comunicación, principalmente respecto a Copesa El Mercurio y los canales de televisión. Nos encantaría separar los medios de comunicación del gran empresariado. Sin embargo, cuando hablamos de Canal 13 estamos hablando del señor Luksic”. Añadió que esperaría “que nos inviten a conversar en los distintos espacios de la comunidad para así explicar cuáles son los hallazgos que tuvimos y las recomendaciones que hacemos, Creemos que en base al diálogo vamos a poder mejorar los medios de comunicación y el periodismo en Chile”. También consultamos al académico si han recibido una señal de parte del Gobierno respecto de que van a desarrollar políticas públicas a partir del documento y que éste finalmente no quede archivado. Al respecto, Pancani señaló que “esta mesa es posible gracias a la voluntad del Gobierno también. Es el Ejecutivo a través de la ministra Camila Vallejo y la subsecretaria Valeska Naranjo el que ha propiciado que podamos desarrollar estas recomendaciones que nosotros hacemos”. Por lo tanto, dijo que “las señales que hemos tenido es que van a ser considerados en la generación e implementación de políticas públicas por parte del Gobierno. Hay algunas que van en la dirección de lo que ellos están trabajando, por lo tanto van a poder implementarlas o buscar la viabilidad para que se puedan realizar”.

El profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y coordinador de la mesa Más Amplitud, Más Voces y Más Democracia, Dino Pancani, afirmó que sólo se requiere de voluntad política para llevar a cabo las políticas públicas recomendadas y que están contenidas en el informe dado a conocer este viernes sobre el sistema medios de comunicación. En el documento en el que trabajaron las universidades de Chile, La Serena y de La Frontera, y que fueron entregadas al Ministerio Secretaría General de Gobierno, se hace una serie de recomendaciones para implementar políticas públicas orientadas a aspectos como la pluralidad de medios de comunicación, la alfabetización mediática para contrarrestar el efecto de las fake news, la democratización del espectro radioeléctrico y la descentralización, entre otros. El académico afirmó que para llevar adelante estas recomendaciones se necesita la voluntad política del Gobierno, sin la necesidad de intervención del parlamento. “Hemos trabajado como equipos de la Universidad de Chile, de La Frontera y de La Serena y esperamos no haber trabajado en vano. Creo que todo lo señalado no requiere la intervención del Parlamento, solamente requiere que en el marco de los recursos que se tienen, se redistribuyan. En otros casos es posible que se genere una cierta asociatividad entre los distintos sectores de los medios de comunicación, también para poder mejorarlos”, señaló. Pandani añadió que “cuando hablo de voluntad política me refiero a tener la voluntad de generar medios de comunicación diversos, lo cual va a permitir una profundización democrática. No podemos tener una democracia sana cuando existe la concentración de medios que padece Chile”. El académico afirmó que esta instancia que se creó, no tuvo ninguna cobertura de los medios de la Asociación Nacional de la Prensa. “En algún minuto, a la ministra (Camila Vallejo), que no era la persona encargada de esta mesa, se le preguntó. Solamente hemos recibido editoriales de El Mercurio y algunas notas criticando la mesa sin conocerla. Ayer (viernes), culminamos el trabajo, lo entregamos a la ciudadanía, no ha salido en ninguno de los medios de prensa perteneciente a la ANP, tampoco en los canales de televisión, particularmente de TVN que participó, pero tampoco hubo una nota en la que se supone es la televisión pública”, dijo Pancani. “Cuando estamos proponiendo una transformación de envergadura al sistema de medios, ¿Cuál es la respuesta de la hegemonía de estos medios? El silencio. Es decir, el no darnos el derecho de poder informar y de generar la discusión. Por otra parte, lo que podría suceder, porque ya sucedió, es que alguno de estos periódicos, particularmente El Mercurio, saque en algún minuto alguna editorial criticando estas recomendaciones sin darnos la oportunidad de explicarlo, que es lo que está haciendo la Radio de la Universidad de Chile. Creemos que eso no es bueno para la democracia. Entendemos que los medios de comunicación son actores políticos también, pero esperaríamos que fueran actores dialogantes que no se cierren, que no sólo presenten una manera de ver. Que den cuenta de la diversidad que tenemos en Chile la cual, por lo demás, es tremendamente virtuosa”, precisó el académico. Consultado si además del bloqueo de los medios hegemónicos también esperan la resistencia de los sectores políticos conservadores, Pancani indicó que “es difícil separar los sectores políticos conservadores de los medios de comunicación, principalmente respecto a Copesa El Mercurio y los canales de televisión. Nos encantaría separar los medios de comunicación del gran empresariado. Sin embargo, cuando hablamos de Canal 13 estamos hablando del señor Luksic”. Añadió que esperaría “que nos inviten a conversar en los distintos espacios de la comunidad para así explicar cuáles son los hallazgos que tuvimos y las recomendaciones que hacemos, Creemos que en base al diálogo vamos a poder mejorar los medios de comunicación y el periodismo en Chile”. También consultamos al académico si han recibido una señal de parte del Gobierno respecto de que van a desarrollar políticas públicas a partir del documento y que éste finalmente no quede archivado. Al respecto, Pancani señaló que “esta mesa es posible gracias a la voluntad del Gobierno también. Es el Ejecutivo a través de la ministra Camila Vallejo y la subsecretaria Valeska Naranjo el que ha propiciado que podamos desarrollar estas recomendaciones que nosotros hacemos”. Por lo tanto, dijo que “las señales que hemos tenido es que van a ser considerados en la generación e implementación de políticas públicas por parte del Gobierno. Hay algunas que van en la dirección de lo que ellos están trabajando, por lo tanto van a poder implementarlas o buscar la viabilidad para que se puedan realizar”.