Víctor Heredia "Íntimo" en Sala Master: "Los chicos no tienen idea que este tipo de pelo blanco escribió las canciones que ellos están cantando" Como parte de las actividades de conmemoración de los 180 años de la Universidad de Chile, el cantautor argentino se presentará en nuestra emisora. También lo hará en la primera versión del Festival Canto con Sentido y Razón, en el Patagual de Olmué. Osciel Moya Plaza Sábado 21 de enero 2023 11:11 hrs.

El próximo 1 de febrero en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile se realizará un encuentro imperdible con el gran cantautor, poeta, escritor y trovador argentino Víctor Heredia, referente del canto latinoamericano, como parte de las actividades de conmemoración de los 180 años de la Universidad de Chile. Esto, además de un encuentro con integrantes de la comunidad universitaria en la Casa Central, en la mañana del 31 de enero. El compositor regresa a nuestro país también para participar en la primera versión del “Festival Canto con Sentido y Razón” que se realizará en el Anfiteatro de El Patagual de Olmué el viernes 3 y sábado 4 de febrero. Heredia tiene vínculos muy fuertes con nuestro país desde el año 1972, cuando participó en el Festival de Viña del Mar invitado por el gobierno del Presidente Salvador Allende, como lo afirmó en conversación con nuestra emisora. La obra del artista trasandino también está relacionada con la poesía de Pablo Neruda, al que llegó cuando tenía 11 años por medio de su padre quien, dijo, tenía una humilde biblioteca, en donde conoció Los Versos del Capitán. “Lo de Neruda siempre me impresionó y me había aprendido desde chico infinidad de poemas de memoria porque me resultaban maravillosos. Cuando le presenté a Matilde Urrutia la propuesta, primero a Pablo que se sorprendió en principio que se pudieran musicalizar poemas como Cuerpo de Mujer y escucharon las músicas, me dieron los permisos. Para mí fue algo extraordinario, fue la mejor distinción que podría haber recibido como músico”, dijo Heredia en la conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Sobre la relación de la poesía y la música, el cantautor argentino afirmó que es la línea de crecimiento intelectual de los pueblos. “El proyecto cultural no es un invento de un artista que en una noche alucinado propone algo. Un proyecto cultural, como decía nuestro amadísimo Alfredo Zitarrosa, nace desde el pie y el pie es el pueblo siempre. Ése es el que dicta”, subrayó. Agregó que la información que proviene desde los medios de comunicación hegemónicos ejerce un poder muy grande sobre la conciencia colectiva, hasta tergiversar la realidad, como ha ocurrido a lo largo del continente latinoamericano. En ese sentido, el cantautor también expresó su preocupación por el resurgimiento de la ultraderecha e hizo un llamado a “avisparse” porque el ciudadano también tiene una responsabilidad al momento de entrar al cuarto oscuro a ejercer su derecho a voto, tiene la responsabilidad de informarse y tratar de leer entre líneas, de saber cuáles son los medios que apoyan las expectativas y los derechos de toda una sociedad y quienes defienden determinados intereses de empresarios, monopolios o ideologías políticas. Consultado sobre la huella que sus canciones han dejado en el pueblo, Heredia reconoció que tiene el privilegio y el orgullo d que las personas siguen amando canciones como Coraje, Sobreviviendo, Razón de Vivir y las últimas como Bailando con tu Sombra y Ojos de Cielo. “Es maravilloso para mí cruzar de golpe una esquina, aquí en la ciudad de Buenos Aires y encontrarme con un cantor callejero cantando algunas de mis canciones. Me ha sucedido esto también de gira por Chile, pasar por una plaza y escuchar una banda tocando tocando Alhelí. Es impresionante, mi pan cotidiano, no sólo de pan vivo, también de eso me nutro muchísimo, el hecho de saber que mis canciones se han hecho populares”. En relación a esto, agregó que “(Atahualpa) Yupanqui decía algo maravilloso: le hicieron una nota parecida a ésta y le preguntaron qué es lo que quisiera para su vida, para su carrera y él dijo: ser anónimo (…). Dijo fíjese m´hijo si yo pasara por alguna calle y siento que alguien silba una de mis canciones y el hombre no se da cuenta que yo soy Yupanqui, ahí empecé a ser anónimo. A mí me está pasando eso. Los chicos no tienen idea que este tipo de pelo blanco escribió las canciones que ellos están cantando en las peñas, en los café concerts, en las calles. También estoy cumpliendo con ese alto sueño qué es empezar a ser anónimo, es maravilloso”. Ya al final de la conversación, Heredia se refirió al formato del concierto en la Sala Master de nuestra emisora. Dado el escenario, el artista contará con su tecladista y compositor Babú Cerviño, “será con guitarra, un teclado y un piano. Para mí es un formato que me permite ligarme con el espíritu de quien escucha de manera muy íntima, muy especial, muy bella. Me permite hablar mucho más que cuando estoy solo con la banda a una multitud de gente, porque los tengo ahí a la mano, cerquita. Es como si fuera un concierto en casa, como sucedía cuando empezaba a cantar”, concluyó. Las entradas para el encuentro con Víctor Heredia en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia, Santiago, están disponibles en Portaltickets.

