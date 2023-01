de17441946

ae6ad47082

Nacional Política Diputado republicano Benjamín Moreno genera rechazo a la Acusación Constitucional contra exministra Marcela Ríos El legislador junto a la diputada comunista Carolina Tello votaron en contra de la iniciativa presentada por Chile Vamos. Diputado Andrés Longton criticó la postura del parlamentario. “¿Se está o no se está con las víctimas?”, espetó el RN. Fernanda Araneda Martes 24 de enero 2023 17:14 hrs.

Compartir en

Con dos votos a favor y dos en contra, la Comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos, recomendó al pleno de la Cámara de Diputados rechazar el libelo. La comisión estaba compuesta por los diputados de oposición Álvaro Carter (Independiente), Henry Leal (UDI) y Benjamín Moreno (Partido Republicano), y por los oficialistas Carolina Tello (PC) y Luis Malla (PL), que no asistió a la votación. En ese escenario, donde lo más probable es que se aprobara la acusación en contra de Ríos, sorprendió el voto de Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano. Pese a que Moreno es crítico respecto a los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, que son la motivación detrás de esta acusación constitucional, el diputado terminó votando en contra del documento. Esto último porque, a juicio Moreno, el único responsable de los indultos es el Presidente. “Rechazaré esta acusación constitucional no porque crea que la ministra Ríos no estaba en conocimiento de que con su firma colocaba en la calle a criminales altamente peligrosos, ni porque no pudiera hacer más para evitar que terroristas sean tratados como presos privilegiados cada vez que amenazan con atentados. Rechazo porque Marcela Ríos no indultó a Mateluna, fue el propio Presidente (…) y el compromiso ideológico que muestra una coalición completa, con estos grupos terroristas”, dijo el diputado. Tras el rechazo de la acusación en esta primera instancia, el diputado Andrés Longton (RN) encaró a los diputados que votaron en contra del libelo. “Yo le pregunto al diputado Moreno, y al Partido Republicano: ¿se está o no se está con las víctimas? ¿O se está solamente en aquellas acciones que presentan ellos y que lideran ellos? Acá tenemos que ser claros con el discurso, y yo lamento profundamente que el Partido Republicano y el PC, le hayan tirado un salvavidas al gobierno”, dijo Longton. El diputado de Renovación Nacional además aseguró que mañana miércoles, cuando se vote el libelo en el pleno de la Cámara de Diputados, todos los parlamentarios de Chile Vamos votarán a favor de la acusación. “Esperamos que en la fundamentación de fondo, los parlamentarios republicanos y otros parlamentarios puedan convencerse del mérito de la acusación y podamos persuadirlos de que acá hay una ilegalidad”, afirmó. Desde la vereda política opuesta, la diputada Carolina Tello expresó su deseo de que el resultado en la comisión revisora se replique en el pleno. “En este caso se desecha la acusación constitucional por falta de quórum, pero creo que tiene que ver con que carece, justamente, de fundamentos suficientes para poder avanzar”, dijo Tello. La acusación constitucional en contra de la exministra Ríos será votada por la Cámara de Diputados este miércoles a las 15 horas y para que pase al Senado deberá contar con la mayoría simple de los diputados presentes.

Con dos votos a favor y dos en contra, la Comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos, recomendó al pleno de la Cámara de Diputados rechazar el libelo. La comisión estaba compuesta por los diputados de oposición Álvaro Carter (Independiente), Henry Leal (UDI) y Benjamín Moreno (Partido Republicano), y por los oficialistas Carolina Tello (PC) y Luis Malla (PL), que no asistió a la votación. En ese escenario, donde lo más probable es que se aprobara la acusación en contra de Ríos, sorprendió el voto de Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano. Pese a que Moreno es crítico respecto a los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, que son la motivación detrás de esta acusación constitucional, el diputado terminó votando en contra del documento. Esto último porque, a juicio Moreno, el único responsable de los indultos es el Presidente. “Rechazaré esta acusación constitucional no porque crea que la ministra Ríos no estaba en conocimiento de que con su firma colocaba en la calle a criminales altamente peligrosos, ni porque no pudiera hacer más para evitar que terroristas sean tratados como presos privilegiados cada vez que amenazan con atentados. Rechazo porque Marcela Ríos no indultó a Mateluna, fue el propio Presidente (…) y el compromiso ideológico que muestra una coalición completa, con estos grupos terroristas”, dijo el diputado. Tras el rechazo de la acusación en esta primera instancia, el diputado Andrés Longton (RN) encaró a los diputados que votaron en contra del libelo. “Yo le pregunto al diputado Moreno, y al Partido Republicano: ¿se está o no se está con las víctimas? ¿O se está solamente en aquellas acciones que presentan ellos y que lideran ellos? Acá tenemos que ser claros con el discurso, y yo lamento profundamente que el Partido Republicano y el PC, le hayan tirado un salvavidas al gobierno”, dijo Longton. El diputado de Renovación Nacional además aseguró que mañana miércoles, cuando se vote el libelo en el pleno de la Cámara de Diputados, todos los parlamentarios de Chile Vamos votarán a favor de la acusación. “Esperamos que en la fundamentación de fondo, los parlamentarios republicanos y otros parlamentarios puedan convencerse del mérito de la acusación y podamos persuadirlos de que acá hay una ilegalidad”, afirmó. Desde la vereda política opuesta, la diputada Carolina Tello expresó su deseo de que el resultado en la comisión revisora se replique en el pleno. “En este caso se desecha la acusación constitucional por falta de quórum, pero creo que tiene que ver con que carece, justamente, de fundamentos suficientes para poder avanzar”, dijo Tello. La acusación constitucional en contra de la exministra Ríos será votada por la Cámara de Diputados este miércoles a las 15 horas y para que pase al Senado deberá contar con la mayoría simple de los diputados presentes.