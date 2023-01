Directora del Servicio Jesuita a Migrantes: “El Estado está muy al debe en dar a conocer cuál va a ser la política nacional de migraciones”

“Creemos que la estrategia solamente basada en la seguridad del Estado, que es una estrategia que por supuesto no parece razonable, que todos los países y todos los Estados tienen derecho a implementarlas, no es suficiente”, afirmó, aduciendo que “lo vimos con el Gobierno anterior, lo estamos viendo hoy y son estrategias que no logran abordar todas las dimensiones y la magnitud de lo que hoy estamos viviendo con las crisis humanitarias en el continente y que tiene un rostro humano también”.

Por lo demás, advirtió que “esto va contribuyendo a estigmatizar a la migración, a tener un chivo expiatorio a todos los problemas sociales que hoy estamos viviendo”. Con ello, aseguró que “Chile hace décadas está con problemáticas sociales en muchísimas poblaciones del país, donde está el narcotráfico instalado hace muchísimo tiempo, hay violencia, hay exclusión social y no lo podemos desconocer. Nosotros no éramos Finlandia previo a los altos flujos migratorios”.

Con ese diagnóstico, Ureta afirmó que “para nosotros la regularización de la situación jurídica de las personas, que puede ser, por ejemplo, en base al otorgamiento de refugio para quienes lo soliciten y estén dentro de los requisitos de esa categoría, o la regularización en tema migratorio como visas, es una salida muy factible”.

“Chile debiese ir apuntando a los temas de regularización, porque qué te permite eso, que es lo que todos queremos, una migración segura, ordenada y regular“, acotó.

Apuntando al Ejecutivo, la directora del SJM reconoció que “había una esperanza de que (esta administración) cambiara respecto a las políticas que se implementaron en el Gobierno anterior” en el entendido que “pensábamos que iba a haber una estrategia más integral que pudiese hacerse cargo de toda la magnitud de lo que estamos viviendo hoy”.

Si bien reconoció que “desde lo humanitario hubo una mejora”, vale decir en “la recepción de las personas que están en frontera con los dispositivos que existen”, reparó en que “lo humanitario no resuelve lo que viene después y eso todavía sigue esperando y estamos al debe”.

“Nuestros equipos trabajan todos los días en trato directo con personas migrantes y sabemos que quieren regularizarse. La mayor parte de las solicitudes de atención que nosotros recibimos, es por supuesto toda la atención social, pero también la orientación jurídica con respecto a la regularización y eso significa que las personas quieren estar formal en el país para poder incluirse, para poder trabajar principalmente y poder contribuir al país”, sostuvo.

Y añadió que “para nosotros, el que se ordene el tema de la migración tiene que ver con eso y con, por ejemplo, hacer algún tipo de estrategia con el trabajo, que sería una muy buena salida hacer match con los puestos laborales”.

Si bien Ureta reconoció algunos anuncios en esa materia, relevó que hasta la fecha el Gobierno no ha dado a conocer la política nacional de migraciones, cuestión cuya relevancia se explica en cuanto “va a definir mucho de cómo se baja la nueva ley y mientras eso no suceda también estamos en un limbo y en un stand by que se está transformando en algo eterno”.

“Se supone que en septiembre salían los objetivos, los titulares, después que en enero y ahora va a ser en marzo entonces, nosotros estamos atentos y necesitamos que haya una celeridad en este tema”, agregó.

Por tanto, concluyó que “el Estado está muy al debe en dar a conocer cuál va a ser la política nacional de migraciones para que se puedan a empezar a procedimentar todo lo que tiene que ver con la nueva ley, porque sino estamos detenidos, y por otro lado, seguir avanzando, que no solamente lo humanitario va resolver esto porque eso es una primera respuesta”.

“Qué va a pasar con todas las personas que están en situación irregular y por lo tanto precarizadas y por lo tanto a merced de la trata de personas, por ejemplo y con imposibilidad de poder incuirse a esas personas y sus familias y hay muchos niños, niñas y adolescentes que también están sufriendo esta exclusión”, añadió.