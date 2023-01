de17441946

Nacional Política Proceso Constituyente Proceso constituyente: Cámara de Diputadas y Diputados ratifica miembros para Comisión Experta La nómina fue aprobada por 123 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Mañana será el turno del Senado de hacer lo propio con la mitad restante de los integrantes que compondrán el órgano que comenzará sus funciones a partir de marzo próximo. Natalia Palma Martes 24 de enero 2023 18:17 hrs.

Superando el quórum de los 4/7 requeridos, la tarde de este martes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la lista con las primeras 12 personas que integrarán la Comisión Experta encargada de redactar el anteproyecto de la nueva constitución. La nómina fue aprobada por 123 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Por lo que formarán parte de la instancia: 1.- Natalia Andrea González Bañados (UDI) 2.- Máximo Francisco Pavez Cantillano (UDI) 3.- Juan José María Ossa Santa Cruz (Renovación Nacional) 4.- Verónica Undurraga Valdés (PPD) 5.- Flavio Isaac Quezada Rodríguez (Partido Socialista) 6.- Catalina Estefanía Salem Gesell (Renovación Nacional) 7.- Carlos Frontaura Rivera (Partido Republicano) 8.- Marcela Inés Peredo Rojas (Partido de la Gente) 9.- Alexis Omar Cortés Morales (Partido Comunista) 10.- Paz Alexandra Anastasiadis Le Roy 11.- Domingo Andrés Lovera Parmo (Frente Amplio) 12.- Antonia Rivas Palma (Frente Amplio) ✅ La Cámara aprueba, con 123 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, la nómina de 12 personas para la Comisión Experta para el proceso constitucional. Se sumarán las y los 12 integrantes que nombre el Senado. Hoy se eligió a las siguientes personas: — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 24, 2023 En tanto, mañana miércoles será el turno del Senado de ratificar también por un quórum de 4/7 (29 senadores) a los 12 miembros restantes de la Comisión Experta, cuyas labores iniciarán a partir del próximo 6 de marzo. El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, valoró el amplio respaldo de la propuesta, destacando que “hoy día se ha cumplido un hito importante dentro del proceso constitucional”. Schalper, apuntó que “yo quiero hablarles especialmente a todas aquellas personas que en algún minuto pensaron que las fuerzas políticas no iban a ser capaces de ponerse de acuerdo, que no iban a ser capaces de encontrar una lista de expertos, de gente que realmente estuviera ahí no por las intrigas políticas de los partidos, sino que estuviera ahí por su capacidad técnica de aportar el proceso constitucional”, expresó el legislador. “Cuando ustedes ven que más de 120 diputados apoyan la lista de expertos, hagan la reflexión, aquí hay una inmensa mayoría de parlamentarios de fuerzas políticas que creen que el cauce institucional en Chile se tiene que hacer a través de un proceso institucional y esa es la manera en la que se enfrentan las demagogias, el populismo y la confrontación”, agregó. El jefe de la bancada PPD-independientes, Cristián Tapia, explicó la decisión del partido de seleccionar a la abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile, Verónica Undurraga, en lugar del también jurista José Antonio Ramírez, como medida para respetar las reglas de paridad. En ese sentido, detalló que “teníamos la claridad de que, si no llegábamos con paridad de género, teníamos que buscar distintos mecanismos. Uno eran los acuerdos, llegamos al acuerdo y lógicamente como Partido Por la Democracia teníamos tres nombres de mujeres con vasta experiencia, que nos daban confianza y decidimos por Verónica Undurraga porque creemos que su trayectoria lo demuestra y estamos muy confiados de que va a hacer un buen trabajo”. Además, aclaró que frente a esta situación a Ramírez, “jamás se le dijo que estaba asegurado su nombre. Teníamos esta posibilidad de que tuviésemos que cambiar por una mujer, él lo tenía claro. Entiendo que puede estar dolido porque se hacen ilusiones y solamente insisto agradecer la disponibilidad que tuvo él de estar con nosotros, pero todos sabemos que aquí hay que tomar determinaciones y no puede ser de otra manera”. Por su parte, la diputada de Revolución Democrática y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, afirmó que “hoy día logramos dar un nuevo paso en la materialización de un proceso constitucional que esperamos decante, concluya con una nueva constitución para Chile. “Hemos elegido a los expertos y expertas en un acuerdo amplio de la diversidad de partidos y coaliciones políticas que componen este Congreso Nacional con una fuerte reafirmación de la vocación democrática, el compromiso democrático requiere de diálogo, de acuerdos firmes y sólidos que permitan entregar certidumbre a las familias chilenas en un marco de profunda crisis económica, de seguridad y social, de la cual necesitamos hacernos cargo desde la política con instrumentos a la altura del desafío como es una constitución acorde a los desafíos del siglo XXI y a las necesidades que hoy día experimenta la población” aseveró la legisladora. Se espera además que la lista con los 14 juristas del Comité Técnico de Admisibilidad, cuyos nombres aún están pendientes de ser definidos, sean votados mañana miércoles en ambas cámaras del Congreso.

