Alcalde de Coyhaique y crisis de educación: “O pagamos los servicios básicos o la remuneración de los profesores”

Cabe recordar que el mandatario arribó a Aysén tras participar de la VII Cumbre de la Celac. Este miércoles firmó el decreto que crea la nueva Política de Desarrollo de Zonas Extremas, en medio de un itinerario de reuniones con autoridades regionales, locales y dirigentes sociales. En ese marco es que tuvo un encuentro con los 10 alcaldes de la región.

Dando sus impresiones de la cita, el balance de Gatica no es positivo ni negativo. “Uno agradece la posibilidad de que el Presidente escuche las necesidades de los territorios que al final los representan los alcaldes”, indicó, acotando que “nosotros no llevamos sueños ni anhelos nuestros, también dificultades que viven nuestros vecinos y vecinas en la comuna y en la Región de Aysén”.

En esa línea, apuntó que “los dos grandes problemas de la región son educación y conectividad. Los expusimos, el Presidente dijo que iba a trabajar en temas de conectividad, pero precisamente en educación es donde todavía no tenemos respuesta”.

“Venimos desde junio del año pasado señalándole al ministro Ávila la problemática en la operación de la educación pública en nuestra región, que no alcanzan los fondos. O pagamos los servicios básicos, calefacción, agua, electricidad, o la remuneración de los profesores, eso es lo que está pasando en la Región de Aysén y precisamente este año tenemos recursos, los municipios más grandes, Aysén y Coyhaique, para generar operación normal hasta junio de este año, por lo tanto hoy día es un problema mayor“, señaló.

Por lo demás, indicó que “la educación pública, en ocho de las 10 comunas, es el único sistema de educación que hay. En ocho de las 10 comunas no hay liceos particulares subvencionados o colegios particulares subvencionados o incluso particulares, entonces, si no hay operación de la educación pública, no hay educación. Así de terrible es la situación y se la manifestamos al Presidente”.

En ese contexto, aseguró que “en materia de educación, estamos total y absolutamente rezagados en cuanto a la operación de la educación, porque no tenemos una respuesta concreta. Venimos hablando desde junio del año pasado con las autoridades y me parece que, estando a enero del año 2023 y de junio del 2022 no tener respuesta es algo que habla de que estamos totalmente relegados y que no nos están tomando en cuenta”.

“Quizás somos muy pocos, quizás los niños de la Región de Aysén para el Gobierno no son tan significativos como otras regiones de Chile, ojalá no sea así, discúlpenme la manera de pensar, pero si no nos responden en seis meses sobre un tema tan crucial como la educación, lamentablemente como alcalde no sabemos qué más pensar. Esperamos que las soluciones lleguen”, agregó.

Apuntando al mandatario, el edil sostuvo que “hoy día llegamos a la máxima autoridad y si él no nos da solución, entonces ya se nos acaba todo tipo de esperanza. Creemos que por el carácter del Presidente, por la importancia que tuvo la educación en su crecimiento y en el desarrollo político, es que hoy día él debiera obviamente tomar la importancia de esta temática y resolverla a la brevedad, porque aquí se está vulnerando a niños y niñas de la Región de Aysén que tienen el derecho y el Estado tiene el deber de otorgarles educación”.

Conectividad

Dando cuenta de una segunda gran problemática, el alcalde de Coyhaique acusó que “la Región de Aysén tiene en su carretera austral más de 500 kilómetros de no pavimento en la Ruta 7. De eso, solamente el año pasado se pavimentaron siete kilómetros. A la razón que vamos, en 138 años más vamos a tener toda la pavimentación de la carretera austral”.

Por tanto, expresó que “me parece indigno la forma en como el estado de los caminos está en una región que debe conectar a su gente en lugares super extremos, super aislados, pero también en el desarrollo turístico, que es uno de los polos de desarrollo de la región”.

Apuntando al Presidente, el jefe comunal señaló que “le manifestamos la problemática que hay asociadas a las empresas que quebraron, estas empresas son Santa Fe y Claro Vicuña, las cuales estaban orientadas a ejecutar proyectos de pavimentación sobre los 40 kilómetros y hoy día no hay una respuesta clara a esa solución y lo que esperamos obviamente es que se sigan ejecutando proyectos de pavimentación, porque la gente necesita conectarse”.

“En esta región es crucial, es una región que tiene una superficie de más de 100 mil Km2 donde si uno la contrapone a otras regiones de Chile, es como tener la región Metropolitana hasta el primer tercio de la novena en superficie toda junta, solamente la Región de Aysén, y aquí viven 100 mil habitantes con condiciones climáticas adversas”.

En ese sentido, comentó que “el año pasado tuvimos 67 días de heladas en mi comuna, la ciudad de Coyhaique tuvo más heladas el año pasado y que ha tenido más heladas, históricamente comparable con el año ’68. Tenemos un gran problema en cuanto a esto y obviamente que las heladas vienen con una cantidad de precipitaciones bastante grande y también obviamente quedan aislados nuestros vecinos, provocando problemas no tan solo en la conectividad sino también en la salud, en abastecerse, en educar a sus niños, entre otras cosas”.