Cultura Estrenan documental “Nada Sin Nosotras: memoria feminista en el proceso constitucional en Chile” Este registro audiovisual es parte de la resistencia a ser borradas de la historia, donde las mujeres fueron parte de la toma de decisiones en este hito histórico. Diario UChile Jueves 26 de enero 2023 12:14 hrs.

Corporación Humanas presentó el documental “Nada Sin Nosotras: memoria feminista en el proceso constitucional en Chile” en el Centro Arte Alameda. El registro audiovisual, realizado conjuntamente con el Observatorio de Género Equidad y que contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, visibiliza cómo el movimiento feminista logró instalar en el proceso constituyente demandas históricas de la agenda de los derechos humanos de las mujeres. “Reconstruir juntas la memoria colectiva de la participación feminista en el proceso constituyente chileno, contribuye a la autocomprensión y reflexión sobre nuestra acción como movimiento y también a la consolidación de una memoria feminista para las generaciones actuales y futura”, señaló Mariela Infante, directora de Corporación Humanas. María Ignacia Lorca, directora del documental, agradeció la posibilidad de registrar este proceso “y espero que este trabajo sirva para poder inspirar a seguir guiándonos por el camino del feminismo, interseccionalidad y todas las cosas que nos importan a nosotras las feministas”. “Nada Sin Nosotras: el proceso constitucional en Chile”, reconoce la labor fundamental de mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil en este hito histórico. También visibiliza cómo el trabajo de las feministas logró asentar bases fundamentales en el texto constitucional, como la paridad e igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, las tareas de cuidado, entre otros. El registro audiovisual, que es la segunda parte de una muestra presentada en mayo del 2022, también habla sobre la importancia del diálogo con las bases territoriales a la hora de redactar la propuesta constitucional. La recepción de demandas históricas y la posibilidad de crear un marco de derecho robusto sobre ellas fue uno de los pilares para las constituyentes presentes en el documental. Desde Ahora Nos Toca Participar su coordinadora general, Marcela Guillibrand, manifestó “la importancia de documentar la participación de las mujeres sobre todo en el ámbito político, ya que tiene que ver con recuperar el protagonismo en las decisiones políticas y eso significa el poder plasmar estos registros, que están desde el testimonio”. En la misma línea, Teresa Valdés, Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, resaltó que “en esta ocasión luchamos por una Constitución transformadora, esas memorias están en el presente y están en el futuro. Son muy importantes y están contadas en las voces de las mujeres, en sus propios testimonios, en su propia experiencia”. El documental recorre el proceso constituyente por medio del relato de mujeres protagonistas de este hecho y finaliza con la reflexión acerca del resultado del plebiscito de salida. Además, destaca cómo la búsqueda de una nueva Constitución escrita por todas, todos y todes, a pesar de no haber sido aprobada, es un hecho trascendental que marca los cimientos por un Chile más inclusivo e igualitario. Se enfatiza en lo importante que fue contar con un espacio donde el diálogo fue fundamental a la hora de crear nuevas políticas integrales. Además, se reconoce que la Convención Constitucional fue un órgano pionero en participación femenina y con visión feminista. La ex convencional Loreto Vallejos, comentó que “contar esa historia desde nuestra propia mirada, cómo nosotras lo vivimos, cómo nosotras lo sentimos, es único, es necesario y súper valioso”. Desde la misma vereda, la ex constituyente Ingrid Villena resaltó que, “aprendimos que no había que encapsular el tema del feminismo y aislarlo en una comisión que suele tratar esa temática, sino que todo lo que tuviera que tratarse de derechos, deberes, garantías o libertades dentro del proyecto de nueva Constitución, tenía que tener un enfoque feminista”. El estreno en Centro Arte Alameda estuvo cargado de emociones y reflexión en torno a la memoria feminista. Su directora, Roser Fort, mencionó en sus palabras de bienvenida que “es el momento de reflexionar a partir de estos registros sobre el proceso constituyente, la memoria y además del trabajo que viene a futuro para seguir por un feminismo en todas las áreas”. Posterior a la presentación del registro audiovisual se realizó un conversatorio que invitó a reflexionar sobre los desafíos y aprendizajes del proceso constitucional, así como también la lucha por los derechos de las mujeres. Con un cruce generacional de feministas, Vicky Guzman, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer; Teresa Valdés, Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, junto a la participación de Ingrid Villena y Alondra Carrillos, ex convencionales constituyentes, quienes destacaron el trabajo en conjunto que se hizo entre las distintas organizaciones y mujeres para unirse en instalar la agenda feminista en el proceso. Una de las reflexiones que primó fue la importancia de la unión entre mujeres. Alondra Carrillo destacó el trabajo entre las convencionales “fue un tremendísimo aporte el de las compañeras que permitieron la consolidación de esa colectiva, que logró navegar todas las turbulentas aguas del proceso constituyente y llegar hasta el final igualmente articulada, para conseguir que la perspectiva feminista estuviera presente en el texto de inicio a fin”. De igual forma, Vicky Guzmán, reconoció el trabajo de las constituyentes, “mis agradecimientos una vez más a las convencionales que estuvieron en la Asamblea, realmente hicieron despliegue de un esfuerzo de unir la política a la ciudadanía y a la vida”. Revisa aquí el documental “Nada Sin Nosotras: memoria feminista en el proceso constitucional en Chile”.

