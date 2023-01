7f7e69d625

Análisis Derechos Humanos Entrevista Internacional Política Rodrigo Bustos y críticas de “intervencionismo” contra Boric: “No tienen sustento con las visiones y lo que impera actualmente en el derecho internacional” Abordando los reproches contra el mandatario, el titular de Amnistía Chile dijo esperar que el Estado peruano deje de entender el principio de no intervención de manera "retrógrada" y "como una suerte de escudo respecto de críticas". Maria Luisa Cisternas Viernes 27 de enero 2023 13:39 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos abordó la crisis política que vive Perú y los reproches que ha recibido el presidente de la República, Gabriel Boric, por la condena que realizó a las violaciones de derechos humanos perpetrados bajo el Gobierno de Dina Boluarte. Un señalamiento que el jefe de Estado extendió en su comparecencia en la Cumbre de la Celac que fue considerado irrespetuoso por parte del vicecanciller de Perú, Ignacio Higueras, y que le ha significado al mandatario críticas relativas a un presunto intervencionismo en los asuntos internos del país vecino. Los señalamientos fueron contestados por el propio Presidente Boric en el marco de su gira en la Región de Aysén, asegurando que seguirá levantando la voz cuando considere que se violen los derechos humanos, ya sea en Chile o en el extranjero y sin importar la tendencia política del Gobierno. “Tengo la tranquilidad que tanto como Presidente, como diputado he mantenido un solo estándar en la materia (…) Quiero ser muy claro: los derechos humanos son un avance civilizatorio”, afirmó. Y enfatizó que “no importa el color político del Gobierno de turno que los vulnere, nosotros levantaremos la voz, sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro”. Al respecto, el director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, señaló que las críticas de intervencionismo que se han dirigido contra el mandatario carecen de una base jurídica adecuada, en cuanto ignoran los principios que imperan en el derecho internacional en materia de derechos humanos. “Hay que considerar que en las últimas décadas los Estados han ido avanzando en el sentido de que la protección de los derechos humanos no es meramente una cuestión que corresponde a la jurisdicción doméstica de cada Estado, sino que los estados, precisamente en el ejercicio de su soberanía, han aceptado la supervisión internacional y se ha entendido como un avance civilizatorio que la comunidad internacional tenga competencia cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y especialmente crímenes de lesa humanidad”, sostuvo. “En ese contexto, los reproches al Presidente Boric por su intervención respecto a las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el Perú, no tienen sustento con las visiones y lo que impera actualmente en el derecho internacional de los derechos humanos”, añadió. En ese sentido, Bustos señaló que “es de esperar que el Estado peruano no siga entendiendo el principio de no intervención de manera retrógrada, sino que entienda que la comunidad internacional tiene algo que decir y los otros Estados cuando se violan los derechos humanos, y no usar este principio de no intervención como una suerte de escudo respecto de críticas en materia de derechos humanos”. En vista a las denuncias que ha levantado Amnistía Perú, el jurista exhortó al Estado peruano a hacerse cargo de la represión que se ha ejercido contra las manifestaciones sociales. “No ha habido una distinción muchas veces entre quienes realizan actos violentos y quienes se manifiestan pacíficamente; ha habido un uso de armas, denominadas menos letales, de muy mala forma, con un uso desmesurado de agentes químicos y también con disparos de escopeta efectuadas a corta distancia y hacia zonas vitales que han redundado en que hayan muchas personas gravemente lesionadas”, indicó. Y añadió que “creemos que hay un cierto patrón similar respecto a cómo están actuando las fuerzas policiales y militares en Perú en relación a cómo se hizo en Chile durante el período del estallido social y creemos que ese tipo de maneras de enfrentar protestas tiene que terminarse en el Perú y se tienen que investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas hasta el día de hoy”. En cuanto a las problemáticas que se presentan a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos a nivel internacional, Bustos indicó que “sin duda uno de los desafíos sigue siendo que los Estados y la clase política de los diversos países entiendan que en materia de derechos humanos no puede haber un doble estándar”. “No corresponde cuestionar las violaciones de derechos humanos en un país y en cambio guardar silencio o defender las violaciones de derechos humanos cuando se trata de un Estado del color político propio. Aquí tiene que haber coherencia, es parte de los avances civilizatorios entender que los derechos humanos se tienen que respetar bajo cualquier circunstancia y en cualquier país, independientemente del color político del Gobierno de turno, y en ese sentido nos parecen valorables las palabras del Presidente Boric y esperamos que la comunidad internacional y en este caso, respecto a la crisis que está ocurriendo de derechos humanos en Perú, también asuma ese principio de coherencia en materia de derechos humanos“, añadió.

