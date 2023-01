Daniel Manouchehri (PS): “Lo que no puede acontecer es que el Partido Socialista termine yéndose con los que rompen la unidad”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado socialista, Daniel Manocucheri, abordó la discusión sobre la alianza electoral que enfrenta el oficialismo de cara a las elecciones para el Consejo Constituyente. Un proceso eleccionario que tiene al Partido por la Democracia, al Partido Radical y al Partido Liberal bregando por llevar listas separadas con el mundo de Apruebo Dignidad, mientras que en su Comité Central, el Partido Socialista ratificó su postura de presentar una lista única para la elección de consejeros constituyentes el próximo 7 de mayo.

Así, la colectividad liderada por Paulina Vodanovic apuesta por la articulación de todas las fuerzas de Gobierno, sumando a la Democracia Cristiana, para presentar una lista única bajo el liderazgo de la expresidenta Michelle Bachelet, quien se ha puesto a disposición de competir en los comicios con la condición de que el oficialismo en su conjunto se allane a converger.

Al respecto, el legislador de la Cámara aseguró que la lista única “es lo más inteligente política y electoralmente”.

“Electoralmente lo que va permitir es que las fuerzas que componen el Gobierno puedan sacar más escaños, y en segundo término, políticamente creemos que, en la situación que se encuentran los partidos políticos hoy día de desprestigio, de lo cual no están ajenos los partidos de la izquierda, lo que la gente nos está pidiendo a nosotros es más unidad, no divisiones”.

En esa línea, indicó que “lo que no puede acontecer -a mi juicio- es que el Partido Socialista termine yéndose con los que rompen la unidad, creemos que eso sería simplemente estar por una falsa unidad, por lo cual creemos que es extremadamente importante que se pueda construir una lista unitaria y que se pueda convencer”.

Graficando el asunto, Manouchehri indicó que “hay una mesa de doce, trece actores, se separan entre dos y tres actores y dice que se va de esa mesa unitaria, lo que no puede pasar es que el Partido Socialista, diciendo que está con la unidad, se pare y se retire con la persona que rompe la unidad, eso sería incluso ridículo y sería incoherente con el discurso de unidad”.

En ese contexto, precisó que “nosotros creemos que aquí no se necesita que el Partido Socialista se sume a Apruebo Dignidad, ni que Apruebo Dignidad se sume a Socialismo Democrático. Creemos que ese es un debate que debe ser superado, lo que aquí se requiere es caminar prontamente a una coalición que se haga cargo de los desafíos que tenemos por delante”.

“Hoy día tenemos un tremendo desafío que es poder sacar adelante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero tenemos un desafío que es aún más grande que es poder realizar las transformaciones que se requieren, para eso hay que tener la capacidad de construir grandes mayorías y eso solo es posible haciéndolo con unidad y con las fuerzas de cambio de este país. Divididos es extremadamente difícil poder realizar cualquier cambio, nosotros creemos que una condición sine qua non para poder avanzar en los cambios es la construcción de grandes mayorías”, sostuvo.

Así las cosas, el parlamentario indicó que el Partido lleva una discusión interna abierta respecto a qué camino tomar en el caso que los socios de Socialismo Democratico no se allanen a una lista única. “Hay posiciones encontradas, hay quienes creen que tenemos que nosotros salir detrás del PPD y hacer una alianza con el PPD. Yo creo que hoy día en las condiciones y los argumentos que se han levantado, es impresentable que el Partido Socialista siga esos argumentos políticos”, señaló.

“El PPD ha salido a decir que esto es para diferenciarse del Gobierno, a nosotros nos parece que ese es un argumento muy complejo porque si el argumento de fondo es que hay que diferenciarse con el Gobierno, el debate que se tiene que dar es respecto a la permanencia en el Gobierno, no de las dos listas, porque si tu quieres marcar una diferencia con el Gobierno, porque no estás contento con el Gobierno, porque te parece que el Gobierno te hace pagar algún costo, lo que ese partido debería hacer simplemente es plantear el debate de si quiere continuar o no quiere continuar con el Gobierno“, afirmó.

Y añadió que “lo que ha dicho el ex senador Girardi del PPD es muy grave, porque cuando él habla de la lista del indulto, él está atacando y está poniendo este apodo, no a la lista, sino al Gobierno, entonces si alguien tiene algún problema de fondo con esto, ese debate se debería dar, por lo cual yo creo que para el Partido Socialista se hace extremadamente relevante el poder acatar una alianza de fondo con las distintas fuerzas socialistas, con Convergencia, con Revolución Democrática y también con el Partido Comunista. De este espacio de encuentro de las fuerzas socialistas no debería ser ajeno el PPD, el PPD debería estar en esto, me cuesta entender esta posición de querer excluirse y desunirse en tiempos que lo que nosotros deberíamos pregonar es la unión”.

Por lo demás, el parlamentario acotó que “nosotros tenemos profundas diferencias con Apruebo Dignidad, tanto en su historia, porque ellos efectivamente durante mucho tiempo, en especial el Frente Amplio, se construyó una crítica aguda y a veces injusta en contra de los gobiernos de la Nueva Mayoría y la Concertación, pero nosotros no podemos quedarnos pegados en el pasado. Hoy día los desafíos que tenemos son tan grandes que tenemos que tener la capacidad de dejar de lado las cosas que nos dividen y poner por delante las cosas que nos unen”.

Bajo esa consideración, añadió que “yo espero que la dirección del Partido Socialista defienda la unidad y no tenga una doble agenda de defender la unidad y por abajo tener una negociación de irse con el PPD, eso sería muy complejo porque hoy día romper la unidad para el Partido Socialista, irse en dos listas, significa darle un portazo a la expresidenta Bachelet y a su candidatura y a la posibilidad de que ella lidere ese proceso, y esas dos listas también están entregando un portazo al Presidente Gabriel Boric, así que creemos que tiene un trasfondo político extremadamente relevante y eso debe estar en atención de los negociadores que llevarán esto tanto del Partido Socialista como el Partido por la Democracia, y el Partido Radical y el Partido Liberal”.

En lo relativo a la ex mandataria, Manouchehri valoró su disposición y la intepretó como parte de su compromiso con la unidad de las fuerzas de cambio. “Ella está haciendo un esfuerzo para que su liderazgo pueda contribuir a la unidad, entonces indudablemente es extremadamente valorable lo que está haciendo”, afirmó.

“Ella podría perfectamente dedicarse a tener una vida tranquila, a poder estar relajada, ella ya cumplió un ciclo en Chile y en estos momentos tan complejos en la historia, ella pone a disposición su nombre para una candidatura, pero más que una candidatura -quiero volver a destacarlo- ella ha puesto a disposición su liderazgo para generar una unidad en las fuerzas de Gobierno. Eso habla de su calidad de estadista que tiene la expresidenta Michelle Bachelet”.

Si bien consideró legítima la posición del expresidente Ricardo Lagos -quien reforzó la idea del PPD de formar una lista sin Apruebo Dignidad- dijo no compartirla. “Si tenemos vocación de minorías y queremos tener menos fuerza, pero que sea más comprometida, más pura y sincera, pero una minoría, eso no nos sirve de nada”.

Y es que para el diputado, la convergencia a la que está llamada el oficialismo para estas elecciones implica “relacionarnos con personas que no estamos 100% de acuerdo en todas las materias, incluso con personas que en el pasado podríamos haber estado peleados, pero es necesario absolutamente la construcción de mayorías”.

Cambio de Gabinete

Respecto a si considera necesario que el Gobierno entregue algunas señales en términos de robustecer la presencia de Socialismo Demócratico en el Ejecutivo, el parlamentario socialista dijo no estar de acuerdo en pautear al Presidente y se mostró reticente a que un presunto rebaraje de las fuerzas oficialistas sea parte discusión pública.

En esa línea, relevó que “indudablemente Socialismo Democrático tiene una presencia significativa en el Gobierno. El partido Socialista tiene más ministros de los que tuvo incluso con Allende y con la Presidenta Bachelet, hay gente que está en roles muy importantes en este Gobierno sosteniendo por parte de Socialismo Democrático las reformas del Presidente Gabriel Boric, por lo cual, creo que ese es un debate que en este momento no corresponde darlo y menos por la prensa”.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que “indudablemente Apruebo Dignidad y los partidos del Presidente, el propio Gobierno, tienen que tener toda la generosidad del mundo para poder construir esta mayoría. Ellos son los que con más generosidad deben actuar en este momento, indudablemente porque son los partidos del Presidente, entonces el Gobierno tiene que liderar esto y eso implica actuar con una generosidad que no me cabe duda que va a existir por parte del Gobierno y el presidente de la República y de los partidos de Apruebo Dignidad en todos los espacios. Eso no se trata de que una alianza se sume a otra alianza, se trata de que juntos podamos construir un nuevo destino”.