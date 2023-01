81f0f8a724

Derechos Humanos Nacional Familiares de las víctimas de las bodegas Kayser presentaron solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales para que sea declarada sitio de memoria El diputado independiente, Andrés Giordano, destacó que la calificación del lugar "es precisamente una ventana para entender que en el marco de la democracia existieron violaciones a los derechos humanos". Natalia Palma Lunes 30 de enero 2023 14:09 hrs.

Este lunes las familias de las cinco personas encontradas muertas en las bodegas de la fábrica Kayser en el marco del denominado estallido social presentaron una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales para que dicho lugar sea declarado sitio de memoria. A poco más de tres años de ocurrido el siniestro en la comuna de Renca en el que fallecieron Yoshua Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas, persisten las dudas de los familiares respecto a presuntas irregularidades sobre el proceder de Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos, toda vez que fue un informe del Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF) el que dio cuenta de la existencia de lesiones antes y durante el deceso de las víctimas. En la instancia, la madre de Yoshua Osorio, Solange Arias, destacó la relevancia de esta petición, señalando que “para mí es un sitio donde nosotros podemos ir y velar (a las víctimas) cada 20 de octubre. Si yo pudiera tener sepultado a mi hijo en ese terreno, yo lo tendría, porque ha sido injusta la justicia con nosotros, ha sido injusto todo el proceso que se nos ha dado durante tres años. Por eso necesitamos que Renca nos apoye para poder hacer este sitio de memoria y cultura para los jóvenes, para la tercera edad y para todos los vecinos”. “Ha sido un proceso bien difícil, han entorpecido la investigación, o sea, recién ahora se puede dar un paso, que da una luz, que es la exhumación de Andrés Ponce el 1 de febrero y el 2 de Yoshua Osorio. Con eso podemos decir que es un proceso doloroso, pero lo logramos para poder seguir la investigación y llegar a la verdad, a la justicia, para que no vuelvan a vulnerar los derechos humanos”, afirmó Arias. El diputado independiente, Andrés Giordano, quien además preside la Comisión Especial Investigadora de la Cámara que estudia este caso, expresó que “hoy día venimos a solicitar que el espacio en el que ocurrieron estos terribles hechos sobre el que hay silencio y legítimas aprensiones y cuestiones que sugieren la participación no solo de terceros, sino que de agentes Estados, sea declarado un sitio de memoria”. Para Giordano “esto nos parece fundamental porque no solo se trata de justicia, verdad y de la reparación a la que puedan acceder las familias que, por cierto, hoy día no existe, sino que tiene que ver con las garantías de no repetición y eso tiene que ver con conservar la memoria. Un sitio de memoria es precisamente una ventana para entender que en el marco de la democracia existieron violaciones a los derechos humanos y este podría ser el primer sitio de memoria ocurrido con posterioridad a la dictadura”. Mientras la senadora independiente, Fabiola Campillai, también víctima en el marco de las protestas de 2019, hizo hincapié en esta petición “para comenzar a ayudar en la reparación reparación hacia sus familias, que han sufrido durante estos tres años y también para ayudar a la comunidad. En Chile no podemos dejar que la memoria se borre, no podemos dejar que esto pase sin tener nuestros sitios de memoria, que nos ayuden a las reales garantías de no repetición. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, reafirmó su solidaridad con las víctimas y enfatizó en que “históricamente los sitios de memoria que se han rescatado y que hoy día están vigentes, como Londres 38, José Domingo Cañas y muchos más, han sido por los sobrevivientes o sus familiares. La memoria es esencial, tanto la del pasado como dolorosamente la de hoy día, para las generaciones de hoy y las que vengan, que sepan que cuando no hay garantías de no repetición, cuando no hay un nunca más, los crímenes se vuelven a repetir”. Según fuentes señalaron a nuestro medio, la resolución del Consejo de Monumentos Nacionales sobre si declarar las bodegas Kayser como un sitio de memoria podría tomar entre ocho meses a un año.

