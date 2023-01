f84eab0ff5

Cultura Melissa Johnson adelanta sobre su primer disco y comenta el Festival Canto con Sentido y Razón La cantante ha destacado por su música porteña y boleros, pero para ella es importante cantar sus propias canciones. Así, la guitarrista y compositora prevé que su disco junto a Chagual estará listo a mediados de año y será "un hijo de invierno". Diario UChile Lunes 30 de enero 2023 19:50 hrs.

Este 3 y 4 de febrero se realizará la primera versión del Festival Canto con Sentido y Razón en el Anfiteatro El Patagual de Olmué, en donde se presentarán destacados artistas nacionales como Los Jaivas, Inti Illimani, Nano Stern, Manuel García, Tata Barahona y Francisco Villa, junto con al músico argentino Víctor Heredia, quien guarda una estrecha relación con Chile. Cantar con “Sentido y Razón” es parte de la premisa que motiva las letras y melodías no solo de aquellos músicos connotados, sino que también es el impulso de artistas como Melissa Johnson & Chagual, Juanjo Montecinos, Carmen Lienqueo y Nuevo Limache Viejo, quienes también dirán presente en el Anfiteatro El Patagual de Olmué. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con una cantante que crea sus composiciones rescatando lo clásico de la música porteña y los boleros, sin dejar atrás su propia historia. Melissa Johnson es una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida haciendo música y siendo madre de cuatro hijos, lo cual también ha sido pieza fundamental de la inspiración de sus letras. “Lo que ha hecho ‘parirme’ de nuevo ha sido mi maternidad. El proceso de maternidad ha sido mi mayor fuente de inspiración, en realidad es como vomitar en búsqueda de sanación, de canalización de los momentos difíciles que han significado aprender a parirme a mí”, explicó desde su casa en Valparaíso, la región que la ha visto crecer. La cantautora sostuvo que la música es aquello que le ha enseñado y servido para replantear los parámetros sobre lo que está bien, lo que está mal, cortar con patrones tóxicos desde la crianza, plantearse sus roles como persona, como mujer, como hija y especialmente como madre. En esa misma línea, manifestó que su camino como artista y como persona ha sido tremendamente difícil, pero se siente agradecida de todos esos baches en el camino porque “parece que el ser humano no tiene la empatía para aprender de las cabezas ajenas y nos tienen que pasar las cosas para entender”. Su trayectoria musical comenzó en las micros y en otros espacios públicos, por lo que para ella es “un honor compartir escenario con las y los grandes maestros los cuales uno siempre admiró”. Sin embargo, la compositora lamento que Carmen Lienqueo y ella sean las únicas dos mujeres de la noche, pero sostuvo que el tema fue abordado con los organizadores del evento y quedó claro la importancia de que para las próximas versiones exista mayor presencia de artistas mujeres, quienes también merecen estar ahí. Melissa Johnson se presentará este sábado 4 de febrero en el Festival Canto con Sentido y Razón junto a la banda Chagual, quienes han sido sus compañeros de presentación en distintas oportunidades y han sido sus aliados desde hace varios años. Así, Emmanuel Bermedo Labraña, León Martín, Camilo Curilen y Oscar Verdugo Ramirez -integrantes de la agrupación- son también quienes la han acompañado en el proceso de producción de su primer disco, el cual ya cuenta con su primer sencillo disponible en Youtube llamado “Cavilaciones”. “Pretendo tenerlo listo para invierno, que sea un hijo de invierno”, adelantó la compositora. El disco tendrá ocho canciones de las cuales ya están grabadas cuatro, y comprenderá de cuatro boleros, tres vals y un blues. Todas las canciones del álbum son de autoría de Melissa, ella escribe las letras y compone la melodía de la mano de su guitarra para que luego los talentosos de Chagual la puedan “embellecer al máximo”, según contó la artista. La guitarrista sostuvo que hasta el día de hoy interpreta canciones del repertorio típico de la música porteña popular, pero destacó que no puede “cantar constantemente las canciones de otro” porque necesita cantar lo suyo. “Si les sirve las canciones bacan, no soy lumbrera de nadie, soy solo una canal de información. Me gustaría ser un aporte, me gustaría entregar un momento de algo que sirva, pero las personas decidirán si les gusta o no”, señaló.

