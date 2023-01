703c33b7dd

Nacional Salud Dirección Meteorológica pronostica feroz ola de calor: en Ñuble habrá 42 grados Ante ello, el jefe de la Unidad de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Gerardo Fasce, dio una serie de recomendaciones para que los adultos mayores enfrenten las altas temperaturas. Fernanda Araneda Martes 31 de enero 2023 19:27 hrs.

Este martes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció una nueva alerta meteorológica por temperaturas extremas, para siete regiones del centro y sur de nuestro país. De acuerdo al organismo, el fenómeno se extenderá entre el jueves 2 de febrero y el sábado 4, y cubriría desde la región Metropolitana hasta Los Ríos. En la capital, los termómetros llegarán hasta los 37 grados el jueves, y el viernes, en algunos sectores de las regiones del Ñuble y Bío Bío, incluso se registrarán máximas de 42 grados. El sábado, en tanto, habrá 39 grados en La Araucanía y 35 en Los Ríos. Gerardo Fasce, jefe de la Unidad de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile aseguró que para las personas de tercera edad, las olas de calor son especialmente peligrosas. Según el experto, hay mecanismos para compensar los cambios de temperatura que no están presentes en los adultos mayores. “El tomar más líquido por ejemplo, es un reflejo que está interferido en las personas mayores. Tienen menos sensación de sed, entonces hay menos capacidad de responder a las temperaturas extremas”, dijo. “Eso hace que sean mucho más susceptibles a deshidratarse, y como consecuencia de la deshidratación, pueden tener complicaciones que echan a perder otros órganos, como los riñones o el corazón”, añadió. En cuanto a las recomendaciones para estos días con altas temperaturas, Fasce mencionó varias: tomar líquidos, preferir las comidas livianas, usar ropa holgada y de colores claros, bloqueador, gorro y lentes de sol. El geriatra también sugirió evitar salir en el horario comprendido entre las doce del día y las siete de la tarde. De todas maneras, Fasce asegura que: “El encierro no es bueno, quedarse en cama y no levantarse tampoco, entonces el mensaje es: tener en cuenta cuáles son los momentos para que uno pueda hacer sus actividades, y prevenir, anticiparse, no esperar que aparezcan las molestias para que uno empiece a tomar medidas, y ante síntomas que nos sugieren que estamos con alguna complicación, consultar oportunamente a un centro de salud”, señaló.

