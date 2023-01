El circo de la F1 abre el telón con la presentación del nuevo Haas

El equipo estadounidense Moneygram Haas F1 Team presentó su nuevo vehículo con el que competirá en la temporada 2023 de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial.

El nuevo diseño refleja la nueva asociación con MoneyGram International Inc, una relación que se anunció por primera vez en el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada pasada, cuando la marca con sede en Texas unió fuerzas con el equipo de propiedad estadounidense.

Can’t wait to see the #VF23 livery out on track in a few weeks #HaasF1 pic.twitter.com/3RMuckUtyZ

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 31, 2023