Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Patricio Morales, presidente del Partido Liberal: “Vamos a agotar hasta la última instancia por construir una lista única” El timonel oficialista si bien dijo compartir con el PS la idea de una lista única, consideró fundamental proteger la unidad de Socialismo Democrático, por lo que se mostró expectante a lo que resuelva esta última tienda en su comisión política. Natalia Palma Martes 31 de enero 2023 19:42 hrs.

A menos de una semana de que concluya el plazo para la inscripción de las candidaturas a consejeros constitucionales, en el oficialismo sigue pendiente la resolución del Partido Socialista sobre si, de fracasar una lista única, pactará con sus socios de Apruebo Dignidad o de Socialismo Democrático de cara a las elecciones del 7 de mayo. Y es que según la postura que defina la colectividad encabezada por Paulina Vodanovic en la Comisión Política programada para las 20:00 horas de mañana miércoles, podría significar un cambio en la configuración de las fuerzas políticas del Gobierno, puesto que, de aliarse con la primera coalición (integrada por el Frente Amplio, el PC y la Federación Regionalista Verde Social), rompería el eje histórico que compartían junto al PPD y la DC, los que -incluyendo al Partido Radical- se han mostrado firmes en ir a los comicios en dos listas. En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, reconoció la complejidad de este asunto y señaló que si bien comparte la posición del PS de ir en una lista única, “como PL al mismo tiempo hemos pedido que debemos cuidar la unidad del Socialismo Democrático”, puesto que a su juicio “ha sido una coalición clave creo yo para construir gobernabilidad desde la Presidencia y desde el gobierno del Presidente Boric”. En esa línea, el timonel consideró que la actual administración “debe fortalecer una posición lo más amplia posible y me parecería que alejar al Gobierno de una centroizquierda cultural, política sería un error. Tal como para el Gobierno es beneficioso ir en una lista única, sería un error alejarlo de una posición de centroizquierda, porque es desde ahí donde se construye mayoría hoy día”. En cuanto a las conversaciones que ha sostenido la tienda con sus socios del PPD y el PR para persuadirlos de revertir esta postura, Morales recalcó que, pese a que dichos partidos apuestan por hablarle a un público de centroizquierda, “a nosotros nos parece que eso no es excluyente de ir en una lista única”. “Creo que cuando uno va en una lista única o va en dos listas, de igual manera le puede hablar al electorado que le es más afín”, comentó, insistiendo eso sí en que “a nosotros nos parece que eso es un error, pero hemos escuchado sus motivaciones. Creemos que una lista única es lo adecuado y por lo menos vamos, como liberales, a votar hasta la última instancia por construir una lista única”. Sin embargo, respecto a la posibilidad de que el Partido Socialista decida irse con Apruebo Dignidad a las elecciones, Morales apuntó que “eso ya no sería una lista única. A mí me parecería que construir un bloque de izquierda es alejar al Gobierno de una centroizquierda, que no tiene que ver con el PPD o los radicales o la Democracia Cristiana, tiene que ver con un espacio cultural del país que pide un gobierno de cambio, pero moderado, con gobernabilidad y nos parece que, incluso, sería una muy mala noticia para el Gobierno que el Socialismo Democrático se dividiera. Eso no lo vamos a fortalecer”. Por lo mismo, enfatizó en que ad portas del comité político que está por desarrollarse en el PS “nosotros vamos a tratar hasta el último momento de hacerles entender que acá lo importante es la lista única, pero también la unidad del Socialismo Democrático”. Con todo, mencionó que “yo no creo que el Partido Socialista quiera alejar al Gobierno de la centroizquierda, si tomaran la decisión (de irse con AD) me gustaría saber cuál es el fundamento. Si el fundamento de esa decisión es construir una lista de izquierda, el Partido Liberal no va a estar disponible para eso. Si es otro, me gustaría entenderlo y ahí como partido podríamos reflexionar, pero el Partido Liberal tiene una posición muy clara hace tres años. Hace tres años que venimos peleando por una lista única y una unidad de la centroizquierda, pero de la centroizquierda, no de la izquierda. Creo que es una decisión que tienen que tomar, pero me gustaría entender el fundamento primero”. Por otra parte, Morales cuestionó la propuesta del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien en conversación con El Mercurio planteó que Apruebo Dignidad “ya cumplió un ciclo” y se mostró partidario de “configurar una nueva coalición donde los socialistas asuman un liderazgo”, a modo de “reconfigurar” el tablero político de ambas coaliciones de gobierno. “Me parece que eso es construir un polo de izquierda dentro del Gobierno y no es eso lo que necesita hoy día. Este es un Gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento y que tiene que ampliar su mayoría social también y para eso es vital la centroizquierda. Me parece que debilitar la coalición de centroizquierda es un error, el Socialismo Democrático ha sido una buena noticia en este primer año de Gobierno y creo que las buenas noticias no hay que apagarlas, hay que protegerlas”, afirmó.

