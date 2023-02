a09b6417a5

Comunidad LGTBIQ+ Economía Género Nacional Política Josefina Reyes y resultados de informe sobre calidad de trabajo en la población TTNB: “Muchas son baleadas y acuchilladas por personas transfóbicas” El estudio contiene propuestas de reparación para la comunidad transdisidente y el análisis del proyecto de Cupo Laboral Trans. El documento de la Fundación Sol reveló una negación de la existencia y riesgos que enfrentan estas comunidades. Diario UChile Miércoles 1 de febrero 2023 14:57 hrs.

Existe una “carencia absoluta” respecto de los datos de calidad del empleo de la población trans, travesti y no binaria en nuestro país, la que además es objeto de agresiones según comentó el investigador de la Fundación Sol Santiago Rosselot. Esto es parte de lo que arrojó el estudio “El Trabajo desde la Resistencia y Rebeldía: Calidad del Empleo de la Población, Trans, Travesti y No Binarie (TTNB)” realizado por la Fundación Sol en el que se da cuenta de la realidad que enfrentan las personas de estas comunidades. “El año pasado supimos que muchas compañeras en el ejercicio de su trabajo fueron baleadas, atacadas y acuchilladas por personas transfóbicas”, esclareció Josefina Reyes otra de las encargadas de la indagatoria. Con respecto a la calidad del empleo para esta población, Rosselot indicó que “esta población no existe en los instrumentos oficiales que miden empleo en todas sus dimensiones, en acceso, en calidad, no se pregunta. En los instrumentos oficiales se habla en términos binarios, hombre o mujer, y esto es oficialmente relevante porque tiene un impacto en la política pública, sin datos no se puede hacer una política pública o al menos no se puede hacer una política pública robusta que refleje lo que está pasando en la realidad”. El economista agregó que “este fue el objetivo general que nos propusimos y dado que nos encontramos con la carencia de datos, el objetivo más concreto fue elaborar un cuestionario que permita caracterizar la situación de empleos de esta población”. Rosselot aseveró de forma general que hay “situaciones que muchas veces también sufren otros integrantes de la sociedad en cuanto a la informalidad, entonces estamos hablando de carencias de seguridad social, detenciones, carencias de salud y una serie de dimensiones que en realidad, a partir del mercado laboral y las barreras, si bien no se relacionan directamente, también van afectando como el acceso a la vivienda, por ejemplo, una serie de dimensiones”. Otro mecanismo de resistencia son los trabajos informales de extrema precarización. Las personas TTNB son forzadas a trabajar en áreas como oficios de arte, peluquerías, comercio y trabajo sexual, según estableció el informe. En cuanto a esta situación, Josefina Reyes se refirió específicamente a un sector laboral, donde está comunidad está inserta. Aquel, es el trabajo sexual que calificó como “un espacio súper peligroso”. Incluso, ejemplificó que “el año pasado supimos que muchas compañeras en el ejercicio de su trabajo fueron baleadas, atacadas y acuchilladas por personas transfóbicas, entonces desde ahí es complicado y muchas de esas personas están en ese trabajo porque es un espacio mucho más seguro para ejercer su vida” por el hecho de que no van a ser discriminadas por sus pares. Esto porque “hay muchas personas que se dedican al trabajo sexual que tienen carreras profesionales, pero vivieron tantas problemáticas de discriminación en los espacio laborales que se arriesgan al trabajo sexual, sabiendo todo lo que implica, por ejemplo, las muertes que pasan todos los años y aun así prefieren trabajar en ello”. Revisa el informe aquí: Imagen de portada: Agencia Aton

