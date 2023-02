ac767d0995

Internacional En Brasil, un nuevo capítulo de la saga golpista El juez del TSF y presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, confirmó haberse reunido con un senador que acusa a Jair Bolsonaro de estar involucrado en un complot para impedir que Lula fuese juramentado como nuevo presidente del país. RFI Sábado 4 de febrero 2023 10:38 hrs.

El juez de la más alta instancia judicial de Brasil explicó que durante la cita que sostuvo con el senador Marcos do Val, a pedido de este último, el legislador le habló de los planes golpistas del expresidente Jair Bolsonaro pero que, debido a que no quiso ponerlo por escrito, él no pudo actuar de inmediato. Los comentarios de De Moraes siguen a la publicación de un audio en la revista brasileña Veja en el que el senador do Val, aliado del líder de ultraderecha durante mandato, afirma que el entonces presidente de Brasil buscó ayuda para armar un complot con el fin anular las elecciones de octubre y mantenerse en el poder. Do val afirma que la idea se discutió en una reunión con Bolsonaro y con el legislador Daniel Silveira el 9 de diciembre en la residencia presidencial, solo tres semanas antes de que el Luiz Inacio Lula da Silva asumiera el cargo. Y dice también que Bolsonaro le dio la “misión” de grabar a De Moraes para tratar de que el juez admitiera que se excedió en sus poderes. “Todo esto está siendo investigado” aseguró, por su parte, el Juez de Moraes y agregó que “Lamentablemente tenemos una parte de la élite que coqueteó con un golpe de Estado durante cuatro años y desde el año pasado financió esta intentona. Las investigaciones están cada vez más cerca de esos financiadores y también de las autoridades públicas que cobardemente fueron negligentes o cómplices del intento de golpe. ” Para el profesor de Relaciones Internacionales Universidad Federal del ABC, Gilberto Maringoni, la confesa historia del Golpe es una tramoya de Bolsonaro y sus aliados de extrema derecha con la intención de crear confusión en el escenario político “Lo que pasa en Brasil es una confusión en el escenario político provocada por Jair Bolsonaro y sus aliados de extrema derecha. Esta trampa del senador Marcos do Val —un hombre del aparato de seguridad aquí en Brasil, y posiblemente de milicias—, junto con Daniel Silveira, un marginal, lumpen y ex diputado junto a Bolsonaro; tiene el propósito de confundir para mantener la atención en la situación política y mantener al gobierno de Lula en la defensiva. Porque un golpe de estado en un país del tamaño de Brasil, —una de las 12 mayores economías del mundo— no puede ser tramado por tres tipos en una noche. Como en una película sobre la Cosa Nostra, y la mafia. La historia es tan fantástica y no se sostiene que Marcos do Val la cambió cuatro veces en 24 horas, es pura fantasía para hacer más tumultuoso el proceso político”, explica Gilberto Maringoni, Jair Bolsonaro, sobre quien ce la sospecha de tener vínculos con el levantamiento que tuvo lugar en Brasilia el 8 de enero, permanece en Florida, Estados Unidos, desde fines de diciembre. Imagen de portada: El juez Alexandre de Moraes en un evento online. RFI/Pantallazo de tela

