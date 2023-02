Ministra Tohá por incendios forestales: “Lo que está previsto para los días siguientes es que las condiciones difíciles van a mantenerse”

ac767d0995

La ministra del Interior, Carolina Tohá, adelantó jornadas difíciles desde el próximo lunes luego de una mejora de las condiciones climáticas que se registrarán este domingo en las localidades afectadas por los incendios forestales. Luego de la reunión que encabezó el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, Tohá señaló que una de las decisiones adoptadas por el mandatario fue el de “establecer un estado de catástrofe también en la Región de la Araucanía para tener a las tres regiones que hoy día cuentan con una situación crítica en materia de incendios bajo un mismo régimen”. Respecto de lo que se espera para los próximos días, la jefa de gabinete indicó que para este domingo habrá una mejora de la situación climática, pero desde el lunes hay un pronóstico más complejo. “Esta semana el llamado es a no relajar el sentido de urgencia, porque probablemente mañana podamos tener un mejoramiento de las condiciones. Pero lo que está previsto para los días siguientes es que las condiciones difíciles van a mantenerse, poco más, poco menos, en una condición de alerta”. En ese sentido precisó que “somos un territorio de altísimo riesgo ante los cambios que ha traído el cambio climático. Tenemos que prepararnos con mucha fuerza y esto ha pasado a ser parte del corazón del desarrollo de Chile, del futuro de Chile de cómo enfrentamos estos temas. Nos hemos preparado, hemos reforzado los equipos, tenemos la institucionalidad nueva, tenemos niveles de coordinación también muy superiores, pero también el cambio climático ha hecho su trabajo en el sentido de irse incrementando”. Por eso insistió en a que la población atienda de inmediato las alertas que extienden las autoridades. “El llamado es a que apenas se escucha una alerta en el teléfono, evacuar de manera inmediata; no esperar que el fuego esté cerca, que el humo esté encima porque a veces eso pasa en dos minutos, en dos minutos un fuego que se ve lejos después quema una casa. Evacuación inmediata”. Por otra parte precisó que “hay necesidad de reforzar los apoyos que se están recibiendo para enfrentar la crisis. Los días previos hemos estado buscando contratos para traer naves para reforzar la flota que tenemos en el país. Vamos a profundizar esto a través de varias vías”. Al respecto explicó que “se ha hecho a través de la Cancillería una solicitud de apoyo internacional. Se ha tomado contacto con varios gobiernos para reforzar las gestiones que se venían haciendo previamente con las compañías que tienen que proveer de servicios. Estas solicitudes incluyen la búsqueda de naves para reforzar la flota y también de brigadas que puedan reforzar el trabajo en el terreno”. Entre los países a los que se ha pedido ayuda están Brasil, Argentina y Uruguay, comentó Tohá. “Algunos de ellos están con más dificultades de apoyar porque están con sus propias emergencias, el caso de Uruguay por ejemplo. También se está trabajando con México y con España y otros países”, indicó la ministra del Interior. Además, puntualizó que “se va a activar un llamado aun más amplio de apoyo del sector privado dentro del país. el Presidente está muy activamente cumpliendo un rol en esa tarea. En virtud de eso vamos a ampliar la tarea que se ha estado haciendo a nivel regional y desde SENAPRED para incrementar la colaboración que estamos teniendo con CORMA”. Tohá señaló que otro de los trabajos que se está desarrollando es de prevención en las zonas donde el fuego no ha afectado. “El mayor combate se está dando donde no hay fuego para que no se inicien incendios. Ahí el rol de las municipalidades es fundamental”, destacó. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dio a conocer la labor que están desplegando, particularmente ahora con el apoyo a los brigadistas y los municipios y luego para levantar las necesidades de la población. “Llegar con la ficha básica de emergencia. Tenemos 6 mil personas capacitadas, cinco mil y un poquito más a nivel municipal que están capacitados para ir a tomar esas fichas y cerca de 800 para acudir a las familias para llegar con los recursos inmediatos como el bono de recuperación que ya se fijó como estándar en el incendio de Viña del Mar y posteriormente todo lo que tiene que ver con el trabajo de reconstrucción y de mitigación para evitar eventos futuros”, indicó.

