ac767d0995

06b94a202a

Isapres Política Salud MINSAL y parlamentarios de las comisiones de Salud estudiarán ley corta para enfrentar crisis de las isapres La iniciativa se dará a conocer a fines del mes de febrero para avanzar en una solución luego del fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución a los afiliados de los excedentes cobrados a los afiliados por parte de las aseguradoras. Diario UChile Sábado 4 de febrero 2023 12:50 hrs.

Compartir en

El Ministerio de Salud se reunió este viernes con parlamentarios de las comisiones de Salud de la Cámara y el Senado para abordar la crisis de las Isapres. Una de las claves que ha planteado el Gobierno y el oficialismo para enfrentar esta crisis es fortalecer Fonasa, entregando aspectos como un seguro complementario para las personas que se sumen a este organismo público si llegasen a abandonar la asegura privada a la que están afiliados en la actualidad. El senador DC, Iván Flores, reflexionó que en la reunión “no hubo propuestas por parte del ministerio, lo que hubo fue la voluntad de escuchar a los distintos sectores políticos, respecto de cuál era nuestra visión del problema, y segundo, cuáles eran nuestras propias propuestas de cómo debe resolverse la ‘crisis’ que han generado las Isapres”. Lo que dejó el diálogo fue que el Ministerio de Salud, como los equipos legislativos de cada uno de los parlamentarios, van a trabajar durante tres semanas para que en la última semana de este mes se revise una propuesta que se pueda iniciar en marzo. Ante esta problemática, el senador Flores hizo hincapié en preguntarse “¿Efectivamente este Gobierno está o no disponible para enfrentar una reforma profunda a la salud? Hasta el momento no se han pronunciado”. Cabe destacar que hace unas semanas las aseguradoras de salud privada pidieron que las autoridades trabajarán lo antes posible esta situación, ya que en noviembre la Corte Suprema emitió un fallo donde las Isapres están obligadas a “congelar” sus precios a la tabla de valores de 2019. Para los especialistas, esto hace inviable la operación con las aseguradoras de salud, de modo que se han establecido diálogos para encontrar algún resultado que afecte positivamente a las Isapres y Fonasa. Al respecto, el senador Juan Luis Castro (PS) explicó “no va a haber subsidios desde el Estado a las isapres, no va a haber aumento del gasto fiscal para hacer salvataje a las isapres. Es un cambio de reglas, pero lo que va a ocurrir no es un traspaso de dinero”. Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (CS) señaló que “hoy tenemos el compromiso transversal tanto del oficialismo como de la oposición para poder llevar a puerto una mayoría parlamentaria“, con el fin de “otorgar certeza a los tres millones de personas que hoy están afiliadas a isapres”. “Hay que distinguir dos cosas: uno es la respuesta inmediata que requieren los afiliados, los usuarios, y otra cosa distinta es la reforma de fondo, es el trabajo para proyectar un modelo de salud que sea distinto”, sumó. En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, aseguró que “la ley corta va a tener el apoyo de la DC en la medida que garantice la libertad de elección de los usuarios y de los beneficiarios”.



El senador Felipe Kast (Evópoli), apreció que el Ejecutivo “afortunadamente, a diferencia de lo que fue la semana pasada, asumió que tenía un rol que jugar y que de no hacerlo podía generar un colapso importante en el sistema tanto privado como público”. Sin embargo, el senador y presidente de la Comisión de Salud Francisco Chahuán (RN), acotó que “simplemente dar la sensación de que está empeñado en sacar adelante una ley corta, pero ni siquiera los términos de referencia de esa ley corta están claros”. De todas formas, se espera conocer los alcances de la iniciativa precisamente a fines de este mes de febrero luego del trabajo conjunto al que convocó el MINSAL a los legisladores de las comisiones de Salud de ambas ramas del Congreso.

El Ministerio de Salud se reunió este viernes con parlamentarios de las comisiones de Salud de la Cámara y el Senado para abordar la crisis de las Isapres. Una de las claves que ha planteado el Gobierno y el oficialismo para enfrentar esta crisis es fortalecer Fonasa, entregando aspectos como un seguro complementario para las personas que se sumen a este organismo público si llegasen a abandonar la asegura privada a la que están afiliados en la actualidad. El senador DC, Iván Flores, reflexionó que en la reunión “no hubo propuestas por parte del ministerio, lo que hubo fue la voluntad de escuchar a los distintos sectores políticos, respecto de cuál era nuestra visión del problema, y segundo, cuáles eran nuestras propias propuestas de cómo debe resolverse la ‘crisis’ que han generado las Isapres”. Lo que dejó el diálogo fue que el Ministerio de Salud, como los equipos legislativos de cada uno de los parlamentarios, van a trabajar durante tres semanas para que en la última semana de este mes se revise una propuesta que se pueda iniciar en marzo. Ante esta problemática, el senador Flores hizo hincapié en preguntarse “¿Efectivamente este Gobierno está o no disponible para enfrentar una reforma profunda a la salud? Hasta el momento no se han pronunciado”. Cabe destacar que hace unas semanas las aseguradoras de salud privada pidieron que las autoridades trabajarán lo antes posible esta situación, ya que en noviembre la Corte Suprema emitió un fallo donde las Isapres están obligadas a “congelar” sus precios a la tabla de valores de 2019. Para los especialistas, esto hace inviable la operación con las aseguradoras de salud, de modo que se han establecido diálogos para encontrar algún resultado que afecte positivamente a las Isapres y Fonasa. Al respecto, el senador Juan Luis Castro (PS) explicó “no va a haber subsidios desde el Estado a las isapres, no va a haber aumento del gasto fiscal para hacer salvataje a las isapres. Es un cambio de reglas, pero lo que va a ocurrir no es un traspaso de dinero”. Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (CS) señaló que “hoy tenemos el compromiso transversal tanto del oficialismo como de la oposición para poder llevar a puerto una mayoría parlamentaria“, con el fin de “otorgar certeza a los tres millones de personas que hoy están afiliadas a isapres”. “Hay que distinguir dos cosas: uno es la respuesta inmediata que requieren los afiliados, los usuarios, y otra cosa distinta es la reforma de fondo, es el trabajo para proyectar un modelo de salud que sea distinto”, sumó. En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, aseguró que “la ley corta va a tener el apoyo de la DC en la medida que garantice la libertad de elección de los usuarios y de los beneficiarios”.



El senador Felipe Kast (Evópoli), apreció que el Ejecutivo “afortunadamente, a diferencia de lo que fue la semana pasada, asumió que tenía un rol que jugar y que de no hacerlo podía generar un colapso importante en el sistema tanto privado como público”. Sin embargo, el senador y presidente de la Comisión de Salud Francisco Chahuán (RN), acotó que “simplemente dar la sensación de que está empeñado en sacar adelante una ley corta, pero ni siquiera los términos de referencia de esa ley corta están claros”. De todas formas, se espera conocer los alcances de la iniciativa precisamente a fines de este mes de febrero luego del trabajo conjunto al que convocó el MINSAL a los legisladores de las comisiones de Salud de ambas ramas del Congreso.