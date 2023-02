e5a7b55320

Nacional Sin dramatizar y buscando el centro político: las posturas en el oficialismo por la doble lista para el Consejo Constitucional Tras la ratificación del PPD de ser parte de una segunda lista oficialista junto con el Partido Radical y la Democracia Cristiana, el presidente del PR, Leonardo Cubillos, aseguró que se trata del "acto de mayor lealtad con el Gobierno". Eduardo Andrade Domingo 5 de febrero 2023 18:50 hrs.

A solo un día del plazo del Servel para la inscripción de las listas para el Consejo Constitucional, los partidos del oficialismo vienen siendo parte de diversas negociaciones que, hasta el momento, dan cuenta de que el sector enfrentará estas elecciones con dos listas: Apruebo Dignidad y el Partido Socialista por un lado y, en el otro, el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana. No obstante, pese a los continuos llamados, incluido el del propio presidente Gabriel Boric, a la unidad, en el sector se intenta restarle dramatismo a esta decisión, tanto desde Apruebo Dignidad como desde el propio PPD y PR. Este domingo, luego de reuniones que buscan cerrar el acuerdo final de las listas, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, conversó con nuestro medio y aseguró que, pese a que las puertas todavía están abiertas a un cambio de postura del PPD, la construcción de las alianzas debe ser mirada sin dañar las estructuras partidarias y respetando los procesos de reflexión interna. “El adversario político es la derecha conservadora que quiere defender cuestiones críticas del sistema y que no permiten avanzar en el Estado social y democrático de derecho, y tiene la opción de ir en tres listas. Por lo tanto, esta realidad hace que también sea menos importante o que no haya dramatismo en que el progresismo vaya en dos listas separadas”, planteó Torrealba. Asimismo, la dirigente proyectó el escenario que vendrá en estos meses para el sector oficialista, en donde, según su análisis, es importante no perder los vínculos con los partidos de la lista alterna. “Nosotros creemos que en la unidad se encuentra la fuerza, pero no tenemos una herramienta para dirimir esta posición porque no ha habido ninguna elección similar a esta y, además, entra un volumen de electores que no conocemos, en cuanto a cuál es la inclinación ideológica o práctica que van a tener. Entonces, me parece que lo que cabe ahora es cuidar las relaciones con el PPD y el Partido Radical”, señaló. Una postura similar defiende el presidente del Acción Humanista, Efrén Osorio. En conversación con nuestro medio, el dirigente de otro de los partidos que será parte de la lista de Apruebo Dignidad, aseguró que “las decisiones ya se tomaron y hay que avanzar”. “Esperamos que haya complementariedad y que se entienda que el adversario está al frente, no al lado. Eso para nosotros es muy importante. En este minuto, lo que se requiere es apoyar al Gobierno del presidente Boric y lograr la mayor cantidad de consejeros para que redacten una Constitución que recoja todas las inquietudes por justicia social que requiere Chile”, indicó. En tanto, desde la lista paralela, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, también defendió dicha decisión argumentando principalmente la perdida de confianza que ha tenido el Gobierno y que se ha reflejado en las encuestas. Así, según el cálculo de Cubillos, el acudir a las elecciones con una lista única, significaría quedarse solo con el porcentaje que aún respaldada la gestión de Gabriel Boric, entregando casi un 70% a la oposición. “La derecha va a presentar tres listas y una de ellas, la de Chile Vamos, va a apuntar a ese centro político. Si nosotros nos enclaustramos en una sola lista, que va solamente a proyectarse un resultado muy conservador, tenemos que romper ese porcentaje, oxigenar y abrir las posibilidades de que la gente se vaya reencantando con el programa del presidente Boric”, explicó. Finalmente, Cubillos se mostró contrario a la idea de plantear contrariedad en las listas del oficialismo, puesto que, según su análisis, hay puntos en común, además de que su conformación se trata del “acto de mayor lealtad con el Gobierno”. “Acá no existen dos listas que pretenden diferenciarse absolutamente o renegar de su casa matriz. Existen dos listas que van a tener vasos comunicantes importantes, principalmente en aspectos programáticos, pero también debemos mirar que una lista que va a apuntar más a la izquierda, que va a hacer el reencanto con esa izquierda que también se ha defraudado y, nosotros, por el centro, vamos a ir a buscar esos votos que se han desencantado de este Gobierno”, sentenció.

