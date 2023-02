María José Hoffman: “La responsabilidad la va a tener que asumir el Partido Republicano si no somos mayoría”

55d8f595db

0040fd3299

Con críticas a la decisión del Partido Republicano de ir en una lista separada a la de Chile Vamos, los dirigentes de Chile Vamos inscribieron su lista “Chile Seguro” para las candidaturas que presentarán de cara a la elección de convencionales del próximo mes de mayo. Las diferencias fueron abordadas por la secretaria general de la UDI quien durante todo el fin de semana insistió en que ir separados a esta campaña sería un error que daría paso a una eventual mayoría de sectores progresistas en el próximo Consejo Constituyente. Hoffman sostuvo que “la responsabilidad la va a tener que asumir el Partido Republicano si no somos mayoría en el próximo consejo por no haber estado disponibles a la unidad”. Además, indicó que “vamos a seguir haciendo esfuerzos por la unidad. Eso es lo que quieren los chilenos, no solamente trabajar tranquilos, sino que nos dejemos de diferencias políticas y esta no era una elección para medir fuerzas. Lamentamos la no incorporación de algunos partidos, pero la verdad es que a partir de hoy día esperamos que no sea una pelea fratricida, sino que sea una competencia complementaria”. Sin embargo, puntualizó que “hicimos todos los esfuerzos de poder ir unidos, de entender que en este proceso teníamos que replicar el éxito del 62 por ciento del 4 de septiembre. Lamentablemente no se pudo por la voluntad de un partido puntual”, descartando de plano una posible omisión en algunas circunscripciones para favorecer a las cartas de los republicanos. En esa línea, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, indicó que el objetivo que tienen es “revivir la épica del triunfo del 4 de septiembre y vamos a cumplir nuestra palabra empeñada de darle a Chile una nueva y buena constitución”. El parlamentario sumó a lo anterior que “hoy día los tres partidos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, más la casa ciudadana, más los movimientos de centro, las nuevas fuerzas que están irrumpiendo, estamos dando un paso decisivo para un nuevo pacto social, para un pacto de convivencia de largo plazo”. Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, coincidió en que este pacto electoral “abre también nuestra acción hacia ese centro que necesita un referente nuevo”, destacando la presencia de candidaturas que vienen del mundo demócrata cristiano como el exalcalde de Santiago y exministro de Defensa en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Ravinet. Respecto a la decisión de Republicanos, Hutt indicó que “nosotros no compartimos no solo el proyecto político, no compartimos el objetivo central, aquí es para hacer una nueva constitución”. Sobre esto recordó que “Republicanos primero se retiró de la mesa del Acuerdo por Chile y después descalificó todo el desarrollo del trabajo y también descalificó más ácidamente el resultado. Entonces es imposible ir con un socio cuyo objetivo es totalmente divergente al objetivo que nos inspira a nosotros que es tener una nueva constitución”.

Con críticas a la decisión del Partido Republicano de ir en una lista separada a la de Chile Vamos, los dirigentes de Chile Vamos inscribieron su lista “Chile Seguro” para las candidaturas que presentarán de cara a la elección de convencionales del próximo mes de mayo. Las diferencias fueron abordadas por la secretaria general de la UDI quien durante todo el fin de semana insistió en que ir separados a esta campaña sería un error que daría paso a una eventual mayoría de sectores progresistas en el próximo Consejo Constituyente. Hoffman sostuvo que “la responsabilidad la va a tener que asumir el Partido Republicano si no somos mayoría en el próximo consejo por no haber estado disponibles a la unidad”. Además, indicó que “vamos a seguir haciendo esfuerzos por la unidad. Eso es lo que quieren los chilenos, no solamente trabajar tranquilos, sino que nos dejemos de diferencias políticas y esta no era una elección para medir fuerzas. Lamentamos la no incorporación de algunos partidos, pero la verdad es que a partir de hoy día esperamos que no sea una pelea fratricida, sino que sea una competencia complementaria”. Sin embargo, puntualizó que “hicimos todos los esfuerzos de poder ir unidos, de entender que en este proceso teníamos que replicar el éxito del 62 por ciento del 4 de septiembre. Lamentablemente no se pudo por la voluntad de un partido puntual”, descartando de plano una posible omisión en algunas circunscripciones para favorecer a las cartas de los republicanos. En esa línea, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, indicó que el objetivo que tienen es “revivir la épica del triunfo del 4 de septiembre y vamos a cumplir nuestra palabra empeñada de darle a Chile una nueva y buena constitución”. El parlamentario sumó a lo anterior que “hoy día los tres partidos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, más la casa ciudadana, más los movimientos de centro, las nuevas fuerzas que están irrumpiendo, estamos dando un paso decisivo para un nuevo pacto social, para un pacto de convivencia de largo plazo”. Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, coincidió en que este pacto electoral “abre también nuestra acción hacia ese centro que necesita un referente nuevo”, destacando la presencia de candidaturas que vienen del mundo demócrata cristiano como el exalcalde de Santiago y exministro de Defensa en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Ravinet. Respecto a la decisión de Republicanos, Hutt indicó que “nosotros no compartimos no solo el proyecto político, no compartimos el objetivo central, aquí es para hacer una nueva constitución”. Sobre esto recordó que “Republicanos primero se retiró de la mesa del Acuerdo por Chile y después descalificó todo el desarrollo del trabajo y también descalificó más ácidamente el resultado. Entonces es imposible ir con un socio cuyo objetivo es totalmente divergente al objetivo que nos inspira a nosotros que es tener una nueva constitución”.