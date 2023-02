55d8f595db

Nacional Política Proceso Constituyente Natalia Piergentili: “Vamos a ahondar las diferencias con las listas que están al frente y no con los matices de quienes son nuestros socios” Luego de inscribir la lista de candidatos junto al Partido Radical y la Democracia Cristiana, la presidenta del PPD subrayó que la disputa está en el modelo de país que plantea la derecha frente al nuevo proceso constituyente. Diario UChile Lunes 6 de febrero 2023 11:59 hrs.

Todo por Chile se denomina la lista que inscribieron el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical para competir con 72 candidatos en la elección de constituyentes que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo. Luego del trámite en las oficinas del SERVEL en calle Esmeralda, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, precisó que las diferencias con Apruebo Dignidad no son las que deben caracterizar la campaña, sino que el modelo de país que busca impulsar la derecha. “Nuestros rivales no están en la lista del PS más Apruebo Dignidad. Los rivales están al otro lado, en el PDG, en la derecha, de modo que con ellos haremos los contrapuntos, no con nuestros amigos con los cuales tenemos matices, pero vamos a ahondar las diferencias con las listas que están al frente y no con los matices de quienes son nuestros socios”, comentó la dirigenta política. Y si bien sostuvo que “nosotros somos una centroizquierda que tiene una propuesta, que tiene matices con la propuesta del otro pacto”, recalcó que “donde están las diferencias profundas, de modelo de sociedad, no son con los amigos, son con los que están al frente”. Consultada por los nombres de los candidatos a convencionales que incluye a expersoneros de gobierno y otros más jóvenes, Piergentili precisó que “uno no tiene por qué desechar la experiencia de quienes han estado en la política chilena y han contribuido a la política chilena. Vamos a encontrar una buena mezcla entre ambas miradas”. En tanto, el presidente del PR, Leonardo Cubillos, se sumó a la idea de que esta lista convocó a “gente con experiencia y también rostros jóvenes que representan el progresismo de hoy. Llevamos en nuestras candidaturas que han demostrado seriedad y experiencia, que dan ese punto de responsabilidad y no repetir lo que fue la Convención Constitucional”. Respecto a las diferencias con la lista de Unidad para Chile, Cubillos indicó que existe una distancia pensando además en un sector del electorado que no está de acuerdo con el planteamiento que hacen desde ese otro sector, pero que tampoco comulga con las ideas de la derecha. El timonel radical subrayó eso sí que “nunca vamos a permitir que el populismo se aproveche del país y siempre vamos a reforzar los derechos sociales”. Mientras, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, comentó que el objetivo de la lista es “volver a recuperar la confianza de esa gran cantidad de chilenas y chilenos que quieren transformaciones y al mismo tiempo valora la estabilidad. Que quiere derechos sociales y al mismo tiempo desarrollo económico. Que se la juega por los derechos humanos en todo lugar y circunstancia, pero también por la seguridad ciudadana. Ese mundo que ha sido reconocido como la centroizquierda en el pasado y que es distinto naturalmente al mundo de Apruebo Dignidad”. El diputado agregó que desde su propuesta “vamos a poner nuestras ideas de construir un país que es para todas y para todos, un país que quiere cambios, que quiere transformaciones, pero que valora la gradualidad para ello y de esa forma volver a recuperar la confianza de muchos chilenos y chilenas”.

