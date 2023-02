Axel Callís: “Ese temor a la competencia por parte del Congreso es lo que al final terminó ahuyentando a los candidatos que son más actualizados”

Si bien los dirigentes son minoría en relación a los nuevos rostros o aquellos más vigentes -considerando a los actuales presidentes de partidos que corren por un escaño y a los miembros del ex gabinete de Piñera que fichó Chile Vamos- el elemento que saltó a la vista fue de orden cualitativo. Y es que bajo cuestión quedó la elegibilidad de los militantes históricos que se retiraron hace años de la primera línea política.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís, quitó peso al fichaje de la vieja guardia, apuntando a las “brutales” inhabilidades que se fijaron para el proceso constituyente en curso, lo que a su juicio devino en la imposibilidad de presentar cartas más vigentes.

Algunos candidatos al Consejo son considerados como jubilados de la política, algunos por propia voluntad y otros porque la ciudadanía dejó de elegirlos ¿Considera adecuado el fichaje de figuras de la vieja guardia?

“No hay que quedarse con la imagen de que todos son dinosaurios o The walking dead como le llaman. De los históricos que van a volver hay de todo, hay algunos que jubilaron, otros que los jubilaron, otros que dejaron, muchos de ellos son octogenarios, o sea son personas que están viviendo sus últimos días como políticos, entonces no hay que dejarse llevar por lo que dicen los medios que esto prácticamente está lleno de dinosaurios, eso no es así y yo diría que es una pequeña parte de los 360 candidatos y no hacen tendencia para nada”.

¿Considera que es tentar a un posible Rechazo el candidatear a Andrés Zaldivar, a quien se le endosa el término de “cocina política”?

“Lo que pasa es que la marca Zaldívar en Coyhaique es una marca bastante conocida, instalada, el hermano fue senador allá mucho tiempo. No hay que ver el caso, yo diría que no es un tema de andar buscando con pinza, hay de todo, hay listas más viejas que otras, pero la gran mayoría son personas de votante, muchos de ellos también son ex funcionarios públicos del gobierno de Piñera o del gobierno de Bachelet, ahora, se hacia muy dificil conseguir candidatos porque la inhabilidades que se pusieron fueron brutales. Es decir, en la práctica las inhabilidades no son de dos años, son de cinco porque la próxima elección donde podían participar las personas que se metieron en este proceso y resultaron electas era el 2028. Es decir, estamos hablando de casi cinco años que es el mismo tiempo de penalidad que tiene una acusación constitucional, es decir te sacaban cinco años la posibilidad de salir electo en una elección entonces esa falta de generosidad o ese temor a la competencia por parte del Congreso es lo que al final terminó ahuyentando a los candidatos que son más actualizados de los partidos”.

Con los candidatos sobre la mesa ¿Es posible identificar al pacto que tiene más probabilidad de llegar al poder de veto?

O sea, lo que pasa es que uno no calcula el poder de veto, uno calcula cuál es el conglomerado que está más cerca de los 3/5 que son 30. Aquí no hay veto en esta reglamentación, lo que hay es una mayoría que se tiene que alcanzar o sino no hay ley, no opera como en el Parlamento. La pregunta es quién va estar más cerca de los 30. Yo creo que con el nivel de candidatos y la dispersión lo más probable que Chile Vamos que está más cerca que la mayoría que la centroizquierda o la izquierda porque presentó candidatos un poquito más actualizados y porque la plantilla de la izquierda en el sur, en La Araucanía y en Ñuble son súper malos, son muy débiles.

¿Qué análisis desprende del quiebre PPD-PS?

Lo que hay no es un quiebre, hay una decisión de una y otra y eso tiene que ver con el futuro, me imagino. El PS está apostando por una responsabilidad en la gobernabilidad, pero también está apostando a un electorado que es mucho más joven y que participa más actualmente que el electorado de lo que era el Socialismo Democrático. El Socialismo Democrático venía con un serio problema de fondo electoral, como se llama, partiendo por la primaria que se hizo donde participaron menos de 140 mil personas que no es nada para un conglomerado que movilizó a 3 millones con Bachelet en una primaria. Pasar de 3 millones a 140 mil es muy malo y estamos hablando que tiene un electorado muy envejecido, un electorado que ya prácticamente no participa y que va de salida entonces la apuesta del Partido Socialista era ser la cabeza de los moribundos o meterse en un bloque político que tiene un potencial electoral mucho mayor y mucho más actual

¿Es una decisión que pasa por lo electoral y no por lo doctrinario o ideológico para usted?

No, yo estoy diciendo que hay un compromiso de gobernabilidad que es completamente ideológico y un compromiso electoral que son los dos cálculos que normalmente se hacen en política.

¿No ve que hay una apuesta del PPD a autonomizarse del PS para reivindicar la centroizquierda?

Lo que pasa es que sin el PS no hay centroizquierda, si es como obvio, ese es su principal y mayor aportante, el que tiene más porcentaje, es como absurdo que en el Socialismo Democrático no esté el Partido Socialista y esté la DC que no es parte del Socialismo Democrático entonces eso diría es un pacto político de centroizquierda de partidos que están en una categoría de latencia o sobrevivencia.

¿Se diluye la postura del PPD con el sondeo de Pablo Maltés?

No, siempre ocurre en las listas que se filtran (nombres) para saber cómo va a reaccionar el ambiente. Es muy natural de las preinscripciones que surjan este tipo de candidatos y nadie se va a acordar en dos días más.