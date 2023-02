e22d1386cf

Nacional Política Proceso Constituyente Flavia Torrealba (FRVS) tras inscripción de listas electorales: “Hubo partidos que operaron con unas lógicas cuestionables” La presidenta de la colectividad oficialista realizó un duro análisis del desempeño del oficialismo en la antesala de las elecciones de consejeros constitucionales y avizoró un complejo panorama en la rearticulación de las fuerzas del sector. Diario UChile Miércoles 8 de febrero 2023 11:26 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, profundizó sobre la inscripción de las listas para la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo, el cual estuvo marcado la resolución del Partido Socialista y del Partido Liberal de unirse a Apruebo Dignidad en el pacto “Unidad para Chile”, desmarcándose de sus socios de Socialismo Democrático y de la DC. Sobre el fracaso de la lista única en el oficialismo, la timonel señaló que “hay algunas reflexiones un poco dolorosas que hacer. Creemos que como partidos políticos y políticos teníamos el privilegio de entregarle a Chile una constitución nueva, una nueva regla suprema para una nación que necesita encontrarse; sin embargo, creo que no estuvimos a la altura”. En esa línea, apuntó que “hubo partidos políticos que operaron con unas lógicas ciertamente cuestionables, sin medir lo que estaba en juego. Entonces, creemos que es un tema que nos complica algo nuestra evaluación, estamos todavía serenándonos después de un proceso muy arduo, pero hay cierta preocupación”. Consultada por las proyecciones de las relaciones en el oficialismo tras las desavenencias con el PPD –que optó junto al Partido Radical y la DC ir en una lista separada a los comicios- Torrealba expresó que, a propósito de la coyuntura que atraviesa el país, “es muy complicado, en un mundo complejo, tener partidos políticos que estén en constante rifirrafe y dichos que no tienen un tono adecuado para los momentos que estamos viviendo”. Por lo mismo, aseguró que “vamos a tener un cambio en el mapa sin duda, los resultados van a ser para cualquiera de los dos lados un problema, algunos en particular vamos a tener que dar explicaciones por los resultados. Va a costar rearticularse y mirarse, pero no solo con aquellos que optaron por ir en una segunda lista”. “Creo que hay complejidad también en cómo algunos partidos políticos enfrentaron el proceso y en un momento donde tenía que estar el sistema de partidos a la altura, insistieron en defender prácticas muy complejas para sacar adelante este proceso de manera limpia. Creo que va a ser algo difícil, por cierto, la política está para resolver problemas difíciles y tenemos que salir de esta, pero probablemente salgamos en una configuración distinta”. “Creo que algunos partidos salieron muy dañados, otros salimos muy afectados porque están completamente ausentes nuestros temas, nosotros mismos de la Federación Regionalista Verde fuimos marginados de la Región Metropolitana, que tiene tremendos problemas de carácter ambiental y socioambiental. Entonces, cuando uno ve que algunos partidos políticos no están a la altura, cuando ve cómo se configuraron las listas, cuando ve que todo el esfuerzo se hizo para bloquear que los mejores nombres participaran en el proceso, sin duda que hay temor de cómo se va a proyectar este trabajo conjunto”, cuestionó. Además, Torrealba comentó que respecto a los impactos electorales que podría conllevar esta división en el oficialismo “creo que efectivamente el PPD entró en una reflexión en torno a cuál era su nicho electoral y desde dónde podía aportar”, agregando que “creo que hay mucho de opinión. Nosotros tenemos la percepción de que una lista única hubiera sido reforzar no solo la idea de unidad, sino que aumentar las posibilidades de tener representantes para ir a defender a estas alturas el Estado social y democrático de derecho”. “El PPD pensaba que las dos listas eran más virtuosas, el problema es que no teníamos ninguna herramienta para dirimir estos análisis. No ha habido ninguna elección que indique cuál puede ser el comportamiento electoral de una masa que aún no está presente regularmente en las elecciones”, manifestando que en relación a la presencia del voto obligatorio “la primera vez que este nuevo grupo electoral hace su presentación en sociedad es en el plebiscito (del 4 de septiembre) y es muy difícilmente interpretable ese resultado”, señaló.

