Medio Ambiente Nacional Política Presidente Boric anunció toque de queda en Ñuble, Biobío y La Araucanía por incendios forestales El mandatario indicó que las zonas y los horarios serán definidos en las próximas horas por los Jefes de Defensa. Además, autorizará un decreto que permite “requisar herramientas, maquinaria, agua si es necesario”. Diario UChile Miércoles 8 de febrero 2023 20:52 hrs.

Toque de queda para las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía anunció el Presidente Gabriel Boric por los incendios forestales que afectan a la zona, en su visita a la comuna de Santa Juana, una de las afectadas por los siniestros. Además, indicó que autorizará un decreto que permite “requisar agua si es necesario”. El mandatario indicó que las zonas y los horarios serán definidos en las próximas horas por los Jefes de Defensa de cada Región. “Estuvimos conversándolo, vimos los pro y los contra y son los jefes de la defensa (…) ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias y si es que hay excepciones en qué se va a decretar y en qué horario”, explicó desde el Biobío el Mandatario. Agregó que “el Gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda”, para “garantizar la seguridad de las personas que se han visto afectadas por la emergencia”. Boric indicó que la Ministra de Defensa, Maya Fernández, ya transmitió la decisión a los Jefes de Defensa y que ellos solicitaron plazo hasta este jueves para definir los detalles de la medida. El Mandatario afirmó que debido a las condiciones climáticas el día jueves y viernes van a ser días muy difíciles para Chile, por lo que “necesitamos a todos en su máxima capacidad, a todos los servicios del Estado, a todos los privados que puedan colaborar“. “Por eso mismo hoy día he autorizado un decreto que, en el marco del estado de excepción, permite además el requisar herramientas, maquinaria, agua si es necesario, a quienes no estén disponibles a entregarlo por las buenas. Esperamos que no sea necesario utilizarlo, pero de ser así lo vamos a hacer”, detalló. “El día de ayer pasamos de 200 incendios a 300 incendios, aumentó en un 50% de nuevos focos. Gran parte de ellos, hay algunos que son por causa natural, pero muchos de ellos que son por negligencia y otros hay una legítima presunción de intencionalidad que está investigando fiscalía, y donde se debe aplicar todo el rigor de la ley“, acotó Boric. Puntualizó que “a quien quiera que esté jugando con fuego en esto, la ley lo va a alcanzar. Por favor insisto, piensen en la gente que está trabajando y sacándose la cresta, arriesgando su vida por todos nosotros”.

