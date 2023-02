07dde6677b

9c02e0c45a

Cultura Medio Ambiente Chile es el país con más políticos que han probado el veganismo junto a Veganuary "Es urgente que, como humanidad, hagamos un cambio en nuestros estilos de vida, para heredar un mundo más verde, sustentable y amable para las futuras generaciones", declaró la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler sobre el desafío vegano. Diario UChile Jueves 9 de febrero 2023 12:53 hrs.

Compartir en

Desde que la ONG Veganuary está presente en Latinoamérica muchas personalidades del ámbito político se han sumado al movimiento vegano más grande del mundo, que busca incentivar la alimentación basada en plantas durante el mes de enero y más allá. Así, Chile se posicionó en el primer lugar con más participación política a nivel global. Diferentes autoridades políticas han probado el veganismo con Veganuary, como el diputado por el 7º Distrito de Región Valparaíso, Jorge Brito, quien fue parte del movimiento, mientras que en Colombia la senadora animalista Andrea Padilla invitó a sus seguidores a sumarse a la campaña 2023. En este contexto, Chile lleva la delantera como el país con más políticos participantes desde que el movimiento vegano está presente en la región, visibilizando el compromiso de algunas autoridades con los animales y el planeta. Personalidades como Irací Hassler, actual alcaldesa de la Municipalidad de Santiago y Jaime Parada, ex concejal de Providencia, apoyaron la campaña en 2020; Catalina Pérez, diputada y actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados lo hizo en 2021; en 2022 las diputadas Maite Orsini y Camila Musante, el diputado Diego Ibáñez -también presidente de Convergencia Social- y la ex diputada Marcela Sandoval se sumaron a Enero Vegano para probar la alimentación basada en plantas. “Esto es resultado de múltiples factores que se viven en Chile en cuanto al veganismo o la alimentación en base a plantas, que cada día da más respaldo a ser una forma de contrarrestar la crisis climática o ayudar a los animales, algo que la población está considerando y adoptando, lo que conlleva que las autoridades que hemos elegido no queden ajenas y se unan”, comentó Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica. El desafío Enero Vegano de Veganuary consiste en eliminar todos los productos de origen animal de la dieta durante un mes, como la carne, leche o huevos, y así probar la alimentación 100% basada en plantas. En este periodo, Veganuary proporciona toda la información y el apoyo práctico para que la transición al veganismo sea lo más fácil y agradable posible a lo largo del mes. Los participantes pueden inscribirse en Veganuary.es y luego se les apoya a través de una serie de correos con diferentes contenidos, información y recetas para implementar este cambio de alimentación. Los participantes también reciben un libro digital de inicio con toda la información básica necesaria sobre veganismo, así como un libro digital de cocina con recetas de reconocidas celebridades. “Valoro mucho el Veganuary como una iniciativa necesaria para tomar conciencia e inspirar a otros y otras a probar el veganismo. Es urgente que, como humanidad, hagamos un cambio en nuestros estilos de vida, para heredar un mundo más verde, sustentable y amable para las futuras generaciones. En mi caso, el desafío Veganuary me ayudó a reducir el consumo de carne y conocer los grandes beneficios de llevar adelante una dieta basada a plantas. Espero que mucha gente se sume a esta iniciativa”, declaró la máxima autoridad de la comuna de Santiago, Irací Hassler. Por su parte, el diputado Jorge Brito, quien recientemente terminó su desafío vegano, comentó “somos lo que absorbemos, y es por eso tan importante para mí, el sentirme plenamente orgulloso de que cumplo con todas las actividades de mi rutina y de mi vida, plenamente impulsado por energía vegetal”. En la campaña 2023 destacó, además, la participación de Tomás Boric Font, geógrafo y hermano del presidente Gabriel Boric, quien además es tutor de Brownie, mascota de la familia Boric Font.

Desde que la ONG Veganuary está presente en Latinoamérica muchas personalidades del ámbito político se han sumado al movimiento vegano más grande del mundo, que busca incentivar la alimentación basada en plantas durante el mes de enero y más allá. Así, Chile se posicionó en el primer lugar con más participación política a nivel global. Diferentes autoridades políticas han probado el veganismo con Veganuary, como el diputado por el 7º Distrito de Región Valparaíso, Jorge Brito, quien fue parte del movimiento, mientras que en Colombia la senadora animalista Andrea Padilla invitó a sus seguidores a sumarse a la campaña 2023. En este contexto, Chile lleva la delantera como el país con más políticos participantes desde que el movimiento vegano está presente en la región, visibilizando el compromiso de algunas autoridades con los animales y el planeta. Personalidades como Irací Hassler, actual alcaldesa de la Municipalidad de Santiago y Jaime Parada, ex concejal de Providencia, apoyaron la campaña en 2020; Catalina Pérez, diputada y actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados lo hizo en 2021; en 2022 las diputadas Maite Orsini y Camila Musante, el diputado Diego Ibáñez -también presidente de Convergencia Social- y la ex diputada Marcela Sandoval se sumaron a Enero Vegano para probar la alimentación basada en plantas. “Esto es resultado de múltiples factores que se viven en Chile en cuanto al veganismo o la alimentación en base a plantas, que cada día da más respaldo a ser una forma de contrarrestar la crisis climática o ayudar a los animales, algo que la población está considerando y adoptando, lo que conlleva que las autoridades que hemos elegido no queden ajenas y se unan”, comentó Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica. El desafío Enero Vegano de Veganuary consiste en eliminar todos los productos de origen animal de la dieta durante un mes, como la carne, leche o huevos, y así probar la alimentación 100% basada en plantas. En este periodo, Veganuary proporciona toda la información y el apoyo práctico para que la transición al veganismo sea lo más fácil y agradable posible a lo largo del mes. Los participantes pueden inscribirse en Veganuary.es y luego se les apoya a través de una serie de correos con diferentes contenidos, información y recetas para implementar este cambio de alimentación. Los participantes también reciben un libro digital de inicio con toda la información básica necesaria sobre veganismo, así como un libro digital de cocina con recetas de reconocidas celebridades. “Valoro mucho el Veganuary como una iniciativa necesaria para tomar conciencia e inspirar a otros y otras a probar el veganismo. Es urgente que, como humanidad, hagamos un cambio en nuestros estilos de vida, para heredar un mundo más verde, sustentable y amable para las futuras generaciones. En mi caso, el desafío Veganuary me ayudó a reducir el consumo de carne y conocer los grandes beneficios de llevar adelante una dieta basada a plantas. Espero que mucha gente se sume a esta iniciativa”, declaró la máxima autoridad de la comuna de Santiago, Irací Hassler. Por su parte, el diputado Jorge Brito, quien recientemente terminó su desafío vegano, comentó “somos lo que absorbemos, y es por eso tan importante para mí, el sentirme plenamente orgulloso de que cumplo con todas las actividades de mi rutina y de mi vida, plenamente impulsado por energía vegetal”. En la campaña 2023 destacó, además, la participación de Tomás Boric Font, geógrafo y hermano del presidente Gabriel Boric, quien además es tutor de Brownie, mascota de la familia Boric Font.