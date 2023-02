Se despide el compositor de “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”: Burt Bacharach muere a los 94 años

El destacado compositor, productor y cantante estadounidense ganador de seis premios Grammy y tres premios Oscar, Burt Bacharach, murió en Los Ángeles a los 94 años según señalaron medios locales este jueves. Sin embargo, el agente del artista precisó que murió el miércoles de causas naturales.

Bacharach fue conocido por sus baladas románticas y melancólicas que bailaron entre la frontera del jazz y el pop, dado sus arreglos orquestales. Sus piezas encabezaban regularmente las listas de éxitos en ambos lados del Atlántico y fue considerado una de las figuras más importante en la música pop del siglo XX.

El tres veces ganador de un premio Oscar logró grandes éxitos en una variedad de géneros, desde Top 40 hasta country, blues y bandas sonoras de películas. Escribió canciones exitosas para una amplia variedad de artistas, incluidos Dusty Springfield, Dionne Warwick, Tom Jones, Neil Diamond, The Carpenters y Christopher Cross.

Bacharach y su antiguo colaborador, Hal David -letrista estadounidense-, produjo muchas de las canciones más sonadas de la época. Así, “Say a Little Prayer”, “Walk on By”, “Do You Know the Way to San Jose”, se convirtieron en éxitos para Dionne Warwick, una de las vocalistas femeninas más vendidas de la década de 1960.

El dúo ganó dos premios Óscar por la música de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid y su canción original central para el largometraje “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”. Entre 1962 y 1968, escribieron 15 títulos que ascendieron directamente al top 40 de Estados Unidos.

Además, el cantante también estuvo detrás de grandes éxitos como “Magic Moments” de Perry Como, “Baby It’s You” de The Shirelles, “¿What’s New Pussycat?” de Tom Jones, “What the World Needs Now is Love” de Jackie DeShannon, “This Guy’s In Love With You”, “Heartlight” de Neil Diamond y el dúo Patti Labelle-Michael McDonald “On My Own”.