Incendios Forestales Nacional Política seguridad Presidente Gabriel Boric en Quillón: “En catástrofes como estas la gente no puede esperar” En su visita a una de las comunas más afectadas por los incendios, el mandatario comprometió que las viviendas de emergencia para los damnificados "van a estar sin lugar a dudas antes del invierno" y que contará con todos servicios básicos. Natalia Palma Viernes 10 de febrero 2023 15:55 hrs.

Hasta la comuna de Quillón, en la Región de Ñuble, la jornada de este viernes el presidente Gabriel Boric se trasladó para monitorear en terreno el despliegue del Gobierno en medio de los incendios que afectan a la zona. El mandatario -quien llegó en horas de la mañana al Aeropuerto Carriel Sur de Concepción- recorrió el sector de San Ramón acompañado por el jefe comunal, Miguel Peña, y reafirmó que las prioridades del Ejecutivo están enfocadas en el control de la emergencia, las ayudas tempranas y la reconstrucción de los sectores siniestrados. “Escuchamos a vecinos y vecinas que se reúnen a diario para coordinarse, para recibir apoyo, para poder compartir y nos plantearon cuáles son sus principales inquitudes, el temor de que los vaya a pillar el invierno sin casa. Quiero que sepan que las viviendas de emergencia van a estar sin lugar a dudas antes del invierno”, expresó. En esa línea, comentó que “vamos a empezar con las viviendas de emergencia lo antes posible durante este mismo mes de febrero. En el caso de Quillón son hasta el momento 130 las viviendas afectadas y llevamos el catastro de 105 fichas “FIBE”, estamos desplegándonos en terreno para hacer el resto”. Según detalló en su alucición se trata de viviendas de 27 mts2, de dos ambientes, con cocina y baño. “Son bastante más que una mediagua, vamos a instalar todos los servicios básicos también con ellas, pero muchas veces por ser de emergencia no alcanzan a cubrir las necesidaddes de todas las familias. Por lo tanto, se requiere que haya complementariedad y eso es parte de las cuestiones a las que nos comprometimos hoy día”, afirmó. Sin embargo, hizo hincapié en que “el Estado tiene que ir más allá y como Gobierno tenemos el deber de estar a la altura y por eso quiero ser claro: en catástrofes como esta la gente no puede esperar y todos tiene que actuar con el sentido de urgencia”. Motivo por el que, además, valoró el despliegue transversal de disversas autoridades, incluyendo de la oposición, en medio de la crisis. En cuanto a las ayudas que se están llevando a cabo en la zona, destacó que “hemos implementado a través de MOP (Ministerio de Obras Públicas) la construcción de cortafuegos en los sectores de Liucura, Liucura Alto y Cerro Negro. Hemos dispuesto camiones aljibe para apoyar el trabajo de Bomberos. Ahí el alcalde me hacía ver algunas deficiencias que hay, en donde Senapred todavía no entrega algunos recursos a Bomberos en particular respecto a material menor como mangueras, que es necesario acelerar. “Catastramos el funcionamiento de los sistemas sanitarios rurales y pusimos a disposición maquinaria adicional para Conaf. Todas estas acciones se suman por supuesto al tremendo trabajo que están haciendo a diario las y los brigadistas, Bomberos y las Fuerzas Armadas”, añadió. Industrias Forestales: “No me cabe ninguna duda de que se viene un debate de una mejor regulación” Por otra parte, consultad0 por la incidencia de la industria forestal en el agravamiento de los incendios, producto de las masivas plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto, el presidente Gabriel Boric sostuvo que “hoy día creo que no es el momento de entrar en una confrontación entre los diferentes sectores porque nos necesitamos todos para ayudar a apagar el incendio, pero no me cabe ninguna duda de que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal para que estas situaciones que estamos viviendo en lo que se pueda prevenir se haga”. “Esas discusiones serán para después, pero ya nos comprometimos con los parlamentarios de la zona para justamente armar una mesa también con la gente del Biobío para tratar estos temas de la regulación que se necesita”, aseveró.

