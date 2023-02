417bf1c6f7

Nacional Política Concejal Roberto Valenzuela sobre irregularidades en La Florida: “La secretaria general está ocupando recursos en actividades que son de campaña” Según el representante comunal, una parte de los dineros usados por la Corporación Municipal se usó en ítemes que no tienen que ver con sus funciones. ¿La responsable? Jeanette Fernández, estrecha colaboradora del alcalde Rodolfo Carter. Fernanda Araneda Lunes 13 de febrero 2023 20:03 hrs.

2 mil 500 millones de pesos. Esa es la cifra que hoy complica al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y a Jeanette Fernández, una de sus más estrechas colaboradoras. Desde abril de 2022, Fernández es la secretaria general de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef), cargo desde el que no solo ha alcanzado notoriedad dentro de la comuna, sino también se ha ganado los cuestionamientos de un parte importante del Concejo Municipal. El pasado 3 de enero, los concejales de La Florida rechazaron el presupuesto 2023 de la Comudef debido al uso de 2 mil 500 millones de pesos que, según los representantes comunales, no estaba lo suficientemente justificado. Ante ello, Fernández presentó el desglose del monto ante el Concejo y éste terminó aprobando el presupuesto de la Corporación Municipal. En todo caso, aún existen reparos. Roberto Valenzuela, concejal de La Florida y militante de la Democracia Cristiana, asegura que dentro del monto utilizado por la Comudef, hay un “ítem de difusión” que poco tiene que ver con sus funciones. “La secretaría general está ocupando recursos en actividades que son casi de campaña electoral y no de la corporación propiamente tal. Tiene al Gato Juanito en colegios, actividades con usuarios donde no van otras autoridades más que ella, una gama de actividades que son propiamente tal del Municipio y no de objetivos que tiene que cumplir la Corporación Municipal de Educación y Salud”, indicó el concejal. “El alcalde ayer en la televisión dijo que había terminado el tema de los 2 mil 500 millones y como yo creo que no ha terminado, voy a solicitar, volviendo al Concejo, que la Contraloría audite estos 2 mil 500 millones”, agregó. A todo lo anterior, se suma otro tema: a finales de enero, la Contraloría emitió un informe en el que se señala que la Comudef presenta una diferencia de más de 4 mil 600 millones entre los saldos por acreditar de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE). De todas maneras, frente a este punto, el concejal de la DC prefirió no emitir juicios. De acuerdo a Valenzuela, se debe esperar a que se cumpla el plazo que la Contraloría le dio a la Corporación para que dé las explicaciones del caso. “La Contraloría fue súper clara, dijo: usted tiene 60 días hábiles para responder estas observaciones, sino serán enviadas a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, como ya han habido casos de injurias, calumnias y condenas dentro del Concejo Municipal con ese tema, voy a ser súper cauto, y voy a esperar los 60 días hábiles a ver qué responde la corporación y decir si es que hay fraude o no”, señaló. Finalmente, Valenzuela se refirió a la continuidad de Jeanette Fernández como secretaria general de la Corporación Municipal. Según el concejal, no es posible que una candidata a alcaldesa se mantenga en ese cargo. “En el tiempo de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, cuando se levantaba un ministro como candidato presidencial, la derecha plena salía a decir que ese ministro o ministra tenía que renunciar a su cargo, porque si no había un conflicto de interés. Yo aquí veo eso, y creo que la secretaria general, si tiene pretensiones de ser candidata a alcaldesa, debería dar un paso al costado y renunciar a su cargo”, aseveró.

