Internacional Israel: Reforma a la Justicia, moneda de cambio entre Netanyahu y la extrema derecha de su gobierno Pese a la protesta ciudadana y de la oposición, el parlamento israelí aprobó dos normas de la polémica reforma a la justicia impulsada por los sectores de extrema derecha en el poder. Una otorga mayoría absoluta al gobierno para designar jueces. RFI Lunes 13 de febrero 2023 16:09 hrs.

¡Qué vergüenza! Fue el grito este lunes de los diputados de la oposición israelí al partido de extrema derecha Sionismo Religioso dentro del Parlamento (Knesset), durante la votación de la reforma a la justicia presentada por el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu. Afuera, miles de manifestantes, portando la bandera azul y blanca israelí y coreando “Salvemos la democracia” o “País moralmente en bancarrota”, marcharon por séptima semana consecutiva contra este proyecto de ley que busca aumentar el poder de los funcionarios electos sobre el de los magistrados En entrevista con Radio Francia Internacional, Alberto Spektorowski, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, explica la manera cómo los impulsores de esta reforma buscan sin concesiones “destrozar el Estado de derecho liberal en Israel”. “La reforma tiene un contenido muy claro. Es vaciar la independencia de la Alta Corte de Justicia para que no intervenga en las decisiones gubernamentales. Desde hace más o menos 30 años se viene adelantando una campaña en contra de la Alta Corte de Justicia que actúa como Corte Constitucional cuando o no lo es. Obviamente que estas intervenciones de la Corte de Justicia son algo muy aceptado por nosotros los liberales, demócratas, etcétera: el respeto a los derechos humanos. Digamos que se trata de limitar acciones demasiado fuera de lo racional de parte del gobierno, cortar leyes que pudiesen ser vergonzosas. Y esta reforma judicial lo que pretende es cambiar el peso de la decisión y pasarlo a los políticos y no a la Corte Justicia. Es decir, que los políticos puedan decidir por mayoría del Parlamento y que la Alta Corte de Justicia no pueda decretar nada de lo que decidan, que es algo inconstitucional. Al aprobarse estas leyes, la Alta Corte de Justicia va a tener muy poca decisión sobre lo que haga el Parlamento y el Poder Ejecutivo”. RFI: Benjamin Netanyahu volvió al poder a finales de diciembre tras lograr conformar uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel, fruto de una alianza entre su partido de derecha, el Likud, con partidos de ultra derecha y grupos judíos ultra ortodoxos. Los detractores de la reforma a la justicias aseguran que Netanyahu está entregando el carácter democrático de Israel sólo para escapar al proceso por corrupción que lo llevaría a la cárcel y para beneficiar a algunos de sus aliados. Alberto Spektorowski: Exactamente. La intención de Netanyahu es obviarse el juicio en su contra. Pero paradójicamente, Netanyahu es un liberal del viejo estilo. El es de los que no quisiera grandes cambios en la Alta Corte de Justicia. El sería uno de los puntuales importantes para que esta reforma sea mucho más moderada de lo que se espera. Y el otro personaje que no está en juicio, pero que no puede ser ministro, el famoso Arie Dery, también es sumamente moderado. ¡Los dos únicos moderados en un gabinete de extrema derecha y ninguno de los dos puede intervenir directamente en estas decisiones que se están tomando porque están prohibidos por la Corte de Justicia! Es una paradoja muy seria, muy seria. Los dos corruptos y los dos moderados en cuanto a la reforma, lo único que les sirve de dicha reforma es catapultar su juicio, en el caso de Netanyahu, y en el caso de Dery, volver a ser ministro. En cambio, dentro del gabinete hay gente de la extrema derecha dura, que no son corruptos, gente muy firme en sus convicciones y que trabaja muy seriamente y ellos no están dispuestos a dar un brazo a torcer porque lo quieren realmente es destrozar el Estado de derecho liberal. RFI: Pero son ellos los que le permitieron el triunfo a Netanyahu. Y en ese sentido, uno puede creer que a esta reforma – que es de ellos- Netanyahu la deja pasar como moneda de cambio. Alberto Spektorowski: Tú lo acabas de decir y esa es la forma de interpretarlo. Netanyahu subió montado en el caballo de esta gente y, bueno, ahora está prendido a ellos. Ellos también. Sin Netanyahu tampoco estarían en el gobierno. O sea, uno le debe al otro. Pero, luego de que ellos lo ayudaron a subir al gobierno, yo estoy casi convencido de que si en el camino él puede cambiar la coalición, la cambia. Si puede tener una coalición mucho más moderada, lo haría. Lo único que le interesa a él, como ya dijimos, es superar sus cargos con la justicia.

