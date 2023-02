ca3ca609b8

Internacional Otro OVNI: El ejército estadounidense derriba un cuarto ‘objeto’ volador en diez días El ejército estadounidense ha derribado otro "objeto" en altura, esta vez sobre el lago Huron, el último de una serie de misteriosos objetos voladores que han puesto en alerta a las autoridades de Estados Unidos y Canadá. RFI Lunes 13 de febrero 2023 11:11 hrs.

Foto de Ilustración: El lago Michigan en diciembre de 2022 en Estados Unidos. © KAMIL KRZACZYNSKI. Se trata del tercer “objeto” derribado en tres días por los estadounidenses en su país y en Canadá, y el cuarto en menos de diez días, contando el globo chino calificado por Washington de dispositivo de espionaje y que fue blanco de un misil el 4 de febrero tras sobrevolar parte de Estados Unidos. El nuevo objeto “fue derribado por pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense y la Guardia Nacional”, tuiteó la demócrata de Michigan Elissa Slotkin. “Como medida de precaución y por recomendación del mando militar, el presidente Biden ordenó derribar el objeto no identificado”, añadió posteriormente un funcionario de la Administración. “Evaluamos que no era una amenaza militar sobre el terreno”, añadió. Preocupación creciente “El pueblo estadounidense merece muchas más respuestas de las que tenemos”, añadió el ex marine republicano Jack Bergman en Twitter, reflejando las crecientes preguntas en todo el país y en la clase política sobre los hechos. Para los cargos electos republicanos, la serie de acontecimientos representa simplemente un “acto de guerra” por parte de China, informa Thomas Harms, corresponsal de RFI en Houston. “Cuando veo los emplazamientos que se sobrevolaron, es una clara provocación para obtener datos sobre nuestros tres emplazamientos nucleares en este país. Están estudiando cuáles son nuestras capacidades en caso de un posible conflicto con Taiwán”, declaró en la televisión estadounidense Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Estados Unidos cree que el primer objeto detectado oficialmente, un globo, estaba controlado por militares chinos y formaba parte de una flota enviada por Pekín sobre más de 40 países de los cinco continentes con fines de espionaje. Nuevos objetos voladores también en Canadá Para el líder de los demócratas del Senado, los chinos parecen aficionados. “Creo que los chinos han sido humillados. Les han pillado en una mentira. Esto es un verdadero paso atrás para ellos”, dijo Chuck Schumer en ABC. El gobierno chino afirma que se trataba de un avión civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológica. A continuación, las fuerzas estadounidenses derribaron otros dos objetos voladores, uno el viernes 10 de febrero sobre Alaska y el otro el sábado 11 de febrero en Canadá. El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, era esperado por la tarde en la provincia de Yukón, en el lugar donde fue derribado el último. En una señal de que las autoridades están alerta, el espacio aéreo sobre parte del lago Michigan, en el norte de Estados Unidos, se cerró temporalmente el domingo por motivos de “defensa nacional”, según el regulador de la aviación civil estadounidense (FAA). Analizan los restos Equipos militares, que trabajan con aviones, botes y minisubmarinos, están recorriendo las aguas poco profundas de Carolina del Sur. Las imágenes militares mostraron la recuperación de un gran trozo de globo. La Oficina Federal de Investigaciones asumió la custodia de los restos para su análisis. Las operaciones para recuperar el segundo objeto continúan en el hielo marino cerca de Deadhorse, Alaska. “Las condiciones climáticas del Ártico, incluida la sensación térmica, la nieve y la luz diurna limitada” inciden en las operaciones, dijo el ejército. Los equipos de recuperación, respaldados por un avión de patrulla canadiense CP-140, están buscando restos del tercer objeto en el Yukón, indicó Anand el sábado. El Pentágono señaló que el FBI está trabajando en estrecha colaboración con la policía canadiense. EEUU no descarta nada El derribo de tres objetos volantes no identificados en tres días por aviones estadounidenses deja muchas dudas sin resolver. Según el general Glen VanHerck a diferencia del primer globo con instrumental de espionaje procedente de China, los otros tres objetos no eran globos, sino «objetos». “No los puedo catalogar como globos. Los llamamos objetos por un motivo. Tampoco puedo explicar cómo se mantienen en el aire. Podrían funcionar con algún tipo de globo gaseoso dentro de una estructura, o tal vez podría tratarse de un sistema de propulsión”, declaró el general. Preguntado sobre si se descartaba el origen extraterrestre de los objetos interceptados, no quiso descartar esa posibilidad: “Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contraintelgiencia lo averigüen. No he descartado nada”. Sin embargo, otra fuente del Pentágono citada por la agencia Reuters aseguró que no hay ninguna evidencia de que se trate de extraterrestres.

