Paulina Vodanovic y momento de la alianza de Gobierno: “A veces se producen fricciones, pero todos estamos trabajando de manera coordinada”

Un asunto insoslayable fue para la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, el futuro de la llamada “alianza de Gobierno”. Desde La Moneda, la portavoz del oficialismo abordó el pie en el que están las relaciones entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, luego que las dirigencias de las colectividades se reecontraran formalmente con el Ejecutivo -a excepción del PPD- en un nuevo comité político ampliado.

“Tenemos las mejores relaciones entre ambas coaliciones. Evidentemente a veces se producen fricciones o malos entendidos por la prensa, pero todos estamos trabajando de manera coordinada en la acción del Gobierno”, aseguró la timonel del PS.

Apuntando a la crisis de los incendios, indicó que “hay temas que unos unen y que nos preocupan y además el tema constitucional nos une porque ambas listas queremos tener una nueva Constitución para Chile, por lo cual, cualquier diferencia va a ser solucionada en el ámbito de lo privado, no con publicidad”.

Las declaraciones de Vodanovic se enmarcan en días de duros enfrentamientos entre las fuerzas del oficialismo. Desde el PPD y el PR -que conforman la lista “Todo por Chile”- han apuntando contra el presidente de Convergencia Social, Diego Ibañez, por haber calificado de “centro espurio” el espacio que buscaría representar la tienda de Natalia Piergentili.

En tanto del vicepresidente del Partido por la Democracia, Marco Antonio Núñez, bautizó como “la lista de Jaime Bassa”, a la alianza “Unidad por Chile” e ironizó señalando que “la lista” del ex convencional “en la Región de Valparaíso es como una sede de la universidad que secuestró al rector (en relación a Aldo Valle, cupo PS) y está ocupada por estudiantes del PC y el FA”.



Es así que en un tono de pacificación, Vodanovic planteó este lunes que “en ambas listas están las personas del progresismo, están quienes quieren un cambio para Chile, quienes quieren un Estado social y democrático de derecho fuerte y que no queremos una Constitución como la Constitución vigente que está amparada en un Estado subsidiario que no da respuesta a las necesidades de Chile, por lo tanto, esos son nuestros focos de atención hoy día y no nos vamos a desviar de eso”.

A su vez, consultada por los roces post inscripción de listas, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara -quien este lunes estuvo a cargo de la vocería de Gobierno en reemplazo de la ministra Camila Vallejo- aseguró que el Gobierno está por respetar la autonomía de los partidos y relevó la importancia que tanto Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad tienen para el Ejecutivo.

“Para nosotros ambas coaliciones siguen formando parte de la alianza de Gobierno que tienen diversidad, pero que tiene un elemento en común y que eso es el cumplimiento del programa de Gobierno, diría yo con tres bajadas principales: hoy día hacerse cargo de las emergencias que estamos viviendo en la cual no hay ninguna opinión distinta dentro de la alianza de Gobierno (…) En segundo término con los apoyos que las familias requieren para poder vivir y en tercer lugar, con las reformas más estructurales que hemos comprometido con el pueblo de Chile a través del programa de Gobierno”, sostuvo.

Imagen: Agencia ATON.