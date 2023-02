107c2eb951

Incendios Forestales Medio Ambiente Nacional Política Subsecretario Manuel Monsalve: “La principal víctima de los incendios es el país” La autoridad informó que hay un mayor control de los incendios forestales, pero la situación no ha terminado dadas las altas temperaturas. Además, discrepó con el Fiscal Nacional quien aseguró que la industria forestal es víctima de los incendios. Diario UChile Martes 14 de febrero 2023 13:52 hrs.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que si bien hay datos que permiten afirmar que hay un mayor control de los siniestros forestales que afectan a la zona centro-sur, la situación no ha terminado dadas las altas temperaturas que se prolongarán hasta este viernes. En un nuevo balance de los siniestros, Monsalve destacó que hay una situación “de mayor contención”. La autoridad afirmó que hay “tres datos que permiten afirmar aquello”. En primer lugar, indicó que “entre el 10 y el 11 de febrero, los incendios avanzaron arrasando con 40 mil hectáreas, entre el 12 y 13, solo se quemaron 2 mil 300 hectáreas, y entre el 13 y el 14, un poco más de 6 mil hectáreas“, por lo que “el avance de los incendios está más contenido“. A ello sumó que ya son “tres días prácticamente -salvo una alerta de ayer (en Teno)- sin tener que emitir alertas de evacuación”. Y en tercer lugar, resaltó que “ayer (lunes) había 89 incendios en combate. O sea, eran incendios activos que estaban avanzando, y que recursos aéreos y terrestres estaban combatiendo. Hoy día tenemos 60 incendios en combate, por tanto es una cifra claramente menor”. Monsalve recalcó que este 15 de febrero “vamos a tener temperaturas altas en la Región Metropolitana”, remarcando que hacia el 17 de febrero “se van a ir desplazando a la zona centro sur, particularmente a las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y probablemente el norte de La Araucanía“ El subsecretario explicó que hay 12 incendios relevantes. En la Región del Maule señaló que el “Río Blanco” ha consumido 4 mil 500 hectáreas en Longaví, mientras que “El Ajial” que afectaba a Curepto, fue controlado. En Ñuble, reportó que se mantiene el combate contra el “Santa Gertudris” en Quillón, “Casablanca 3” en Ninhue y “Purema” en Coelemu. Mientras que en el Biobío, siguen activos “El Cortijo” en Florida, Penco y Tomé, “Omerhuet” en Hualqui y “Tambillo” en Nacimiento. En tanto, en La Araucanía están los incendios “Quechereguas” en Traiguén, “Reducción Marileo” en Lautaro y “Butaco 3” en Angol. Y en Los Ríos, está el siniestro “Futa” en Corral. “Estos incendios relevantes han consumido 130 mil hectáreas“, informó Monsalve. Por ello, subrayó que “la emergencia no ha terminado y las condiciones de riesgo para incendios forestales durante el transcurso de esta semana se van a mantener” e hizo un llamado a evitar conductas negligentes. En ese sentido, expresó su preocupación por el uso de drones particulares: “El espacio aéreo está siendo utilizado por helicópteros o aeronaves para combatir los incendios“ “Es una falta a la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero más que eso, es colocar en riesgo la seguridad de los pilotos que están trabajando en las aeronaves”, consignó. Sobre los recursos destinados a combatir la emergencia, el subsecretario indicó que “actualmente hay 61 aeronaves de CONAF combatiendo incendios, 14 que han sido contratadas por el Senapred, nueve por el Estado Mayor Conjunto”. A ello sumó otras 62 aeronaves de empresas particulares, destacando que hay “cerca de 140 aeronaves combatiendo incendios”. A nivel terrestre, informó que “hay 273 de brigadas CONAF, que involucran mil 680 brigadistas; Hay nueve brigadas del EMCO que implican 161 brigadistas; Hay 221 brigadas de las empresas forestales de Corma, más 82 brigadas nocturnas, que suman mil 863 brigadistas”. Añadió que “hay cerca de 3 mil 200 voluntarios de Bomberos, entre locales y que se han desplazado desde otras regiones”. De esta manera, agradeció a “las 10 mil 728 personas que hoy día están combatiendo incendios en primera o segunda línea”. Por otro lado, el subsecretario del interior Manuel Monsalve afirmó que “la principal víctima de los incendios es el país”, en respuesta a las declaraciones del Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien luego de reunirse con el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Christian Little, afirmó que la industria forestal es la víctima. “Los incendios son producidos por sobre el 99 por ciento por factor humano y más que la industria forestal, la víctima es el país porque las 24 personas fallecidas son compatriotas nuestros que son víctimas de los incendios. Las personas que han perdido sus viviendas no son de la industria forestal, también son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados por los incendios. Por lo tanto, la principal víctima de los incendios es el país”, precisó Monsalve agregó que justamente por eso, “si queremos cuidar al país, terminada la emergencia, tenemos que conversar de todas aquellas medidas que tiene que tomar el sector público y también el privado para garantizar al país que no sea víctima de incendios extremos como los que hemos vivido. Por lo tanto, tenemos la obligación, tanto público como privado, de extremar toda nuestra capacidad para que podamos tener la mayor cantidad de acciones preventivas porque aquí no se trata de cuánta capacidad tenemos de combatir los incendios (…), la principal es evitar que lleguemos a situaciones de incendios extremos como los que hemos vivido”. En tanto, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Christian Little, llegó este martes a las dependencias del Ministerio Público para reunirse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en torno a fortalecer las investigaciones para esclarecer las causas de los incendios forestales que afectan al país. “Nos hemos reunido con el Fiscal Nacional para fortalecer los lazos de colaboración que ya vienen desde hace bastantes años”, indicó Little al respecto. “Queremos profundizar en la colaboración respecto a la investigación de causas de los incendios forestales y el trabajo colaborativo entre ambas instituciones para poder fortalecer también los mecanismos de colaboración técnica para prepararnos en realizar las investigaciones en terreno”, agregó. Por su parte, Valencia señaló que por “el momento” la industria forestal “merece el trato de víctimas” de los siniestros que se han extendido desde la región del Maule a Los Ríos. “Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos. A mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que dicen relación con la fiscalización que pueda realizar CONAF y la forma en cómo ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios”, agregó el jefe del Ministerio Público.

